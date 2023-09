A todos nos ha pasado alguna vez que no encontramos el emoji perfecto para expresar lo que sentimos en un momento determinado. Esto pasa porque el catálogo de emoticonos de Unicode es limitado, aunque la UTC lo amplíe con relativa frecuencia.

Para combatir esto, Google creó hace varios años Emoji Kitchen, que permite combinar emoticonos a tu antojo. Sin embargo, esta funcionalidad estaba disponible solamente al utilizar el teclado de Google (GBoard), pero ya no más. De ahora en adelante, Emoji Kitchen está disponible para combinar emojis en el buscador de Google, sin aplicaciones y para cualquier usuario del planeta. ¿Quieres saber cómo usarlo? Te lo enseñamos.

No importa el dispositivo que tengas, ahora podrás usar Emoji Kitchen en cualquier lugar

Gracias a un hilo en el subreddit r/Android, nos enteramos de que Google añadió una característica genial a su buscador (y sin decirle a nadie). De ahora en adelante podrás combinar tus emojis favoritos directamente desde el buscador de Google, sin necesidad de instalar alguna aplicación.

Emoji Kitchen dio el salto a la web de forma oficial y ahora podrás utilizar esta funcionalidad desde cualquier dispositivo. No importa si es un móvil, un ordenador, una consola de videojuegos, tu Smart TV o lo que sea. Con tal de que tengas acceso a un navegador web y puedas ir al buscador de Google, Emoji Kitchen te estará esperando.

¿Cómo puedes acceder a esta web app? Solamente busca “Emoji Kitchen” en Google, presiona el botón ‘A cocinar’ e inmediatamente aparecerá. La app permite combinar dos emoticonos diferentes para crear uno totalmente nuevo, pudiendo elegir entre los que tú desees o una selección totalmente aleatoria.

Es una noticia genial para los que nos encanta esta característica, pues no la teníamos en ningún dispositivo en el que GBoard no estuviese disponible. Ahora podrás generar combinaciones donde quieras, además de guardarlas o compartirlas con tus amigos a través de diferentes apps. Porque sí, hay un montón de aplicaciones donde podrás usarlos, así que opciones no te faltarán para expresar exactamente cómo te sientes.

¿A qué esperas para probar esta genialidad?