Por si no lo sabías, existe un día mundial del emoji y se celebra el 17 de julio. Ante la inminente llegada de dicha fecha, el equipo de Emojipedia ha dado a conocer algunos de los 118 emojis que llegarán a tu móvil en septiembre de 2023.

Según han explicado en el blog de Emojipedia, estos 118 nuevos emojis que llegarán a tu móvil vendrán en una versión llamada Emoji 15.1. Eso sí, la mayoría no vendrían a ser emojis totalmente nuevos, sino emojis generados a raíz de combinaciones de otros que ya existen.

¿Y cuáles son estos nuevos emojis que se agregarán?

Para Emoji 15.1 han decidido agregar emojis de personas sentadas en silla de ruedas, así como también de personas corriendo, rezando y mirando tanto a la izquierda como a la derecha.

Además, a estos emojis también se agregarán distintas variantes con diferentes combinaciones de tonos de piel con su respectiva orientación a la derecha y a la izquierda. De hecho, de las 118 nuevas adiciones que veremos, 108 sean distintas combinaciones de personas, tonos de piel y con su respectiva orientación.

Esto no significa que no vayamos a ver nuevos emojis. Por ejemplo, hemos confirmado que veremos emojis totalmente nuevos como uno de un fénix, un emoji alusivo a un limón, uno de una seta, una cadena rota, entre otros.

No es una sorpresa que no haya muchos cambios en esta versión comparada con la versión actual (Emoji 15.0). Si quieres un cambio más radical en los emojis tendrías que esperar a que ocurra el lanzamiento de Emoji 16.0.

La fecha en la que los nuevos emojis llegarán a tu móvil

Se espera que, en cuando sea lanzado, dichos emojis no solo lleguen a Android e iOS, sino también a aplicaciones como WhatsApp. Aunque no se tiene pautada una fecha oficial de su llegada a los mismos, no sería una sorpresa que lleguen a todos los ecosistemas antes de que haya terminado el año.

Por último, si eres fan de los emojis te invitamos a que revises esta publicación en la que te explicamos cómo crear fondos de pantalla con tu emoji favorito, pero dicha función solo está disponible en la beta de Android 14.