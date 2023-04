Clubhouse dice adiós a la mitad de sus empleados para hacer un «reinicio»

Clubhouse, la aplicación de audio que alcanzó su punto máximo de popularidad durante la pandemia de COVID-19 en el año 2020, está despidiendo a más de la mitad de sus empleados. Los cofundadores de esta red social, Paul Davison y Rohan Seth, dijeron que estaban «reduciendo» más de la mitad de la organización para convertirla en un «equipo más pequeño centrado en el producto».

La empresa, que alguna vez fue un éxito, ha visto disminuir su uso en comparación con el apogeo de la pandemia. La razón de esto es que actualmente, las personas disponen de menos tiempo para mantener conversaciones extensas en su día a día. Lo que ha generado preguntas sobre la estabilidad a largo plazo de la compañía y su capacidad para mantener su posición como líder en el mercado de las redes sociales de audio.

Today @rohanseth and I made the difficult decision to significantly reduce the size of our team and say goodbye to a lot of amazing teammates. This isn’t about the macro environment. This wasn’t a financial decision. We have plenty of runway…

— Paul Davison (@pdavison) April 27, 2023