Clubhouse, la red social basada en chats de voz vuelve a ser noticia. Tras un 2021 que la catapultó a la fama, la aplicación decidió iniciar 2022 con fuerza y anunciando una novedad importante. Ya puedes escuchar Clubhouse en la web, y sin loguearte, una característica que muchos usuarios agradecerán.

Algo que caracterizó durante mucho tiempo a Clubhouse es que era una plataforma muy cerrada y exclusiva. Primero estaba disponible solo para iOS y con invitación, luego Clubhouse se expandió a Android, los navegadores web y finalmente quitó el sistema de invitaciones. Así, hoy por hoy Clubhouse es una red que puede ser disfrutada por casi cualquier persona, pero sus desarrolladores quisieron ir más allá.

Clubhouse finalmente agregó una opción que permite escuchar cualquier sala de voz desde un navegador web sin siquiera iniciar sesión en la plataforma. Es una característica que aplica tanto para móviles como ordenadores, así como Smart TVs y otros dispositivos con navegadores web. De esta manera, el servicio queda abierto para todos por igual, ya que tampoco tendrás que ser un usuario registrado para escuchar lo que se habla en una sala.

Según los devs, esta nueva funcionalidad no solamente permitirá disfrutar de sesiones en vivo, sino también de grabaciones de salas que ya hayan finalizado. Es una característica que por ahora no está implementada mundialmente, sino que se probará primero en Estados Unidos para luego ir expandiendo su cobertura. ¿Tardará mucho en llegar a España? No lo sabemos, pero probablemente aterrice en unas pocas semanas.

today we're introducing an easy new way to spread the word about great rooms. It's called…drumroll….SHARING! we invented this and nobody has thought of it before.

even better, when you share, people now have the option to listen on desktop – no login required 😇 pic.twitter.com/QlciL3YkWK

— Clubhouse (@Clubhouse) January 6, 2022