Hace un par de meses atrás Clubhouse estaba en boca de todos por ser una red social con una dinámica y propuesta totalmente nueva, sesiones de voz para conectar con otras personas y compartir ideas. Sin embargo, este éxito estuvo restringido a un selecto grupo de usuarios en iOS. Eso ha hecho que con el paso de los días el éxito de Clubhouse se haya ido enfriando. O al menos eso es lo que parece.

Además, mientras millones de usuarios de Android en todo el mundo siguen esperando la llegada de Clubhouse, otras redes sociales y aplicaciones como Facebook, Twitter, Reddit e incluso Telegram le han copiado la idea, lo que les da ventaja incluso antes de que Clubhouse esté disponible. Pero la espera ha llegado a su fin, Clubhouse está comenzando a llegar a Android. Y lo mejor de todo es que ¡aquí te enseñamos cómo puedes descargarla hoy mismo!

Android is finally here! You can download the Clubhouse beta right now in the US, & around the world in the coming days/weeks.

Before you ask…yes, still invite-only. We're managing growth so we can build more sustainable infrastructure before the floodgates open. Soon(ish)! pic.twitter.com/EdltTZS0hD

— Clubhouse (@Clubhouse) May 9, 2021