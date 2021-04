¿Copiar a la competencia está mal visto? Sí, ¿funciona? También. Por eso la competencia ha comenzado a imitar el éxito de Clubhouse desde que esta llegó para quedarse. Y esto puede ser algo muy positivo para todos, hasta ahora la comunicación por voz en la mayoría de las redes sociales estaba muy desaprovechada. Curiosamente, ya no solo Telegram, Facebook o Twitter están probando suerte con los chats por voz, ahora es el turno de Reddit Talk, un clon de Clubhouse que llega sin temor y sin pena.

¿Cómo funciona Reddit Talk?

Si has tenido la oportunidad de probar Clubhouse u opciones similares estarás muy familiarizado con la dinámica de Reddit Talk. Tal cual como si se tratase de una estación de radio, en Reddit Talk tendrás unos presentadores que se encargarán de dirigir cada sesión, moderando las intervenciones, invitando a más usuarios, silenciando en caso de ser necesario o peor aún, echando a quienes no cumplan con las normas de la comunidad.

Si has usado Reddit antes seguro estarás pensando que Reddit Talk es perfecto para desarrollar los AMAs (Ask Me Anithing), donde los usuarios pueden preguntar lo que quieran sobre algún tema, igual con la dinámica de preguntas y respuestas (Q&A) de Reddit.

Lo interesante es que, a diferencia de Clubhouse, las salas de chat de Reddit Talk están disponibles para Android e iOS, lo que podría hacer que si Clubhouse se demora más tiempo en llegar a Android, eventualmente quede desplazada por la competencia que cada vez es más grande. Además, a diferencia de Clubhouse, donde solo puedes entrar a una sala de chat con una invitación, cualquiera que esté interesado puede entrar a una sala de chat en Reddit Talk.

Descarga Reddit en tu móvil

Si aún no has probado Reddit, una de las comunidades más grandes de todo el mundo, quizás la llegada de Reddit Talk sea la excusa perfecta para probar esta plataforma, hay contenido de cualquier tema, desde política, deportes, economía, ciencia o animación hasta los nichos más exclusivos de los que podrías ser parte, solo tienes que descargar la app, disponible en Google Play.