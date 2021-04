La red social Clubhouse está más de moda que nunca. Un servicio que te permite acceder a todo tipo de salas de voz donde hablar de cualquier tema. ¿Lo mejor? Que te puedes encontrar a celebridades de la talla de Elon Musk hablando de cualquier tema.

El problema es que esta red social está disponible solo para iOS. Por algún extraño motivo, la firma prefirió lanzar primero este servicio en la familia de teléfonos de Apple. No, no hay Clubhouse para Android de momento, pero parece que las cosas cambiarán dentro de muy poco.

O eso es lo que se desprende un enigmático tweet que ha publicado un desarrollador de aplicaciones de Clubhouse, además de otro mensaje de Morgan Evetts donde vaticina la posible llegada de esta red social a los teléfonos con el sistema operativo de Google.

Mopewa has been working on the Clubhouse Android app for around six weeks now, and it’s coming on nicely

Rough release date: May https://t.co/jI63NPw2Od

— Morgan Evetts (@morqon) April 11, 2021