Desde hace algunos meses ya se sabía que sería más difícil ver el fútbol pirata. Sin embargo, con lo que algunas personas no contaban es que esto sucediera tan rápido. De hecho, parece que la era de las CCCAM y los servicios satelitales para ver fútbol pirata está llegando a su fin.

Las fallas de las CCCAM cuando hay fútbol

En Internet siempre hay personas que no quieren pagar por algunos servicios, por lo que se consigue todo tipo de contenido pirata y el fútbol no se escapa de esto. Toma en cuenta que los derechos televisivos del fútbol son bastante elevados y esto no solo hará que DAZN suba de precio, sino que hace que las personas no quieran pagar por estos servicios y busquen contenidos piratas.

Algunas plataformas piratas como las CCCAM te cobran por ofrecerte acceso a contenidos pirata, incluyendo el fútbol. De hecho, con menos de 5 euros ya puedes acceder al contenido de una CCCAM. Sin embargo, por más que pagues 5 euros o compres un decodificador para acceder a este tipo de contenidos, el mismo no deja de ser pirata. Entonces, al usar estos servicios lo que estás haciendo es contribuir con la piratería.

Toma en cuenta que las CCCAM son protocolos que decodifican las señales encriptadas de los satélites y comparten el contenido de dichas señales sin autorización. Además, el uso de las CCCM se llegó a popularizar en España. Sin embargo, recientemente los usuarios de estos servicios se han quejado porque cada vez que hay un partido de fútbol, la señal falla.

Las fallas de las CCCAM se deben a que Movistar ha encontrado una manera de contrarrestar a estos servicios de televisión satelital pirata. De hecho, lo que Movistar hace es enviar señales vacías con encriptaciones erróneas para que los decodificadores de las CCCAM se bloqueen.

Además, el Juzgado de lo Mercantil hará que los operadores bloqueen los dominios de algunos sitios web que ofrecen contenidos piratas. Toma en cuenta que seguramente con cada sitio web pirata bloqueado salga uno nuevo. Sin embargo, el Juzgado de lo Mercantil también permitirá que LaLiga y Movistar+ informen semanalmente sobre sitios web piratas que deben ser bloqueados.

Tal parece que ha llegado el fin del fútbol pirata. Entonces, en vez de usar plataformas piratas para ver fútbol, te recomendamos que uses apps para ver los resultados de la Champions League o que veas la Champions League en HBO Max. Asimismo, debes considerar que con 1 céntimo puedes contratar Movistar+ Lite por más de 1 mes.