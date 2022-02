¡Ha llegado el día! Hoy regresa la UEFA Champions League con los esperados octavos de final de la máxima competición de fútbol europea. Y de seguro no quieres perderte el duelo que protagonizarán dos de los clubes más grandes de la actualidad: Real Madrid vs PSG. El equipo parisino de Lionel Messi se medirá ante los galácticos de Benzema y Vinicius Jr en busca de los cuartos de final.

Y no hay que olvidarse del otro encuentro que abrirá esta instancia del torneo: Sporting Lisboa vs Manchester City, en el que el equipo de Pep Guardiola quiere demostrar que es candidato para coronarse con «la orejona». ¿Aún no sabes dónde disfrutar estos partidos? Pues no te preocupes, si tienes HBO Max te explicaremos cómo puedes usar esta plataforma de streaming para ver la Champions League.

Cómo ver la Champions League si tienes HBO Max

HBO Max ha obtenido los derechos de transmisión de la actual temporada de la UEFA Champions League. Sin embargo, el servicio de streaming solo ofrece estos partidos de fútbol totalmente en vivo para México, ya que en el resto de los países no tiene los derechos de transmisión. Pero descuida, si vives en España o en cualquier otro país fuera de México existe una forma de ver la Champions League en HBO Max, solo debes seguir estos pasos:

Lo primero que tienes que hacer es asegurarte de tener una suscripción activa de HBO Max .

. Ahora debes instalar una app de VPN en tu móvil o Smart TV.

en tu móvil o Smart TV. Lo siguiente es abrir la aplicación de VPN y conectarse a una red de México .

. Por último, debes entrar en HBO Max y listo, ya puedes comenzar a disfrutar de la UEFA Champions League.

¿Cuál app de VPN usar para ver los partidos de la Champions League en HBO Max?

Existe muchas apps de VPN que puedes utilizar para ver la Champions League en HBO Max. Si lo quieres hacer desde tu Smart TV aquí te dejamos un tutorial sobre cómo usar una VPN en Android TV. Pero si quieres disfrutar de estos excelentes partidos de fútbol en tu móvil te invitamos a que le eches un vistazo a este artículo sobre VPNVerse, la VPN gratuita e ilimitada para Android.