¿Tienes un céntimo que te sobre? Seguramente sí y lo puedes usar para contratar 1 mes y 5 días de Movistar+ Lite. ¡Prácticamente gratis! El precio normal de este servicio es de 8 euros al mes, por lo que estamos ante un descuento descomunal para probar todo lo que ofrece Movistar+ Lite sin que el dinero sea una preocupación. Y lo mejor de todo es que no es necesario ser cliente de Movistar para aprovechar esta oferta.

Recordemos que este mes se han estrenado las nuevas temporadas de algunas de las producciones originales más populares de Movistar, como Late Motiv y La Resistencia. Así que es un buen momento para hacerse suscriptor. Además, la plataforma te permite ver canales generalistas e internacionales, así como muchas películas y series bajo demanda. También te deja ver deportes en directo (LaLiga SmartBank, Serie A, Bundesliga, Liga Endesa, tenis, entre otros).

Así puedes suscribirte a Movistar+ Lite por 1 céntimo hasta el 31 de octubre

Si te interesa esta oferta, lo único que tienes que hacer es ir al sitio web oficial de Movistar+ Lite y pulsar en el botón de Lo quiero. Luego, tendrás que registrarte con tus datos personales (DNI, nombre, apellido, correo, etc.) y bancarios. Una vez que realices el simbólico pago de 1 céntimo, ya podrás acceder a todo el catálogo de contenido de Movistar+ Lite hasta el 31 de octubre y hasta en dos dispositivos a la vez.

Por cierto, da igual que te suscribas hoy o mañana, la duración de tu suscripción será hasta el próximo 31 de octubre por el mismo precio. Lo que sí debes tener en cuenta es que esta promoción de 1 céntimo solo es válida si te das de alta antes de que finalice este mes de septiembre. Ya en octubre no podrás pagar el mes con un céntimo.

La buena noticia es que Movistar+ Lite no tiene permanencia. Puedes abandonar el servicio cuando tú quieras. Si no quieres seguir renovando tu suscripción después del 31 de octubre, antes de que te cobren el mes siguiente a 8 euros, debes darte de baja. Puedes hacerlo el mismo 31 de octubre a la noche.

Ahora bien… ¿qué pasa con los que ya tienen Movistar+ Lite y quieren aprovechar esta promoción? Según lo que informan algunos usuarios, es posible añadir a la suscripción existente estos 35 días por 1 céntimo, aunque si a ti no te deja puedes aprovechar la oferta igualmente creándote una nueva cuenta.

Por otra parte, no olvides que algunas tarifas de Movistar incluyen Movistar+ Lite completamente gratis. Hablamos específicamente de estas: Contrato Infinito, Contrato 20 Plus, Tarifa #15 y Tarifa #25. Así que, si ya tienes contratada una de estas tarifas, puedes activar Movistar+ Lite gratis para siempre (mientras te mantengas pagando la tarifa).

¿Qué puedes ver en Movistar+ Lite? Todo lo que ofrece la plataforma

El contenido de Movistar+ Lite se compone de canales en directo (incluyendo deportes) y de películas, series, programas y documentales bajo demanda. Aquí tienes la lista de los canales que puedes ver en esta plataforma:

#0

#Vamos

Movistar Series

Movistar Series 2

AMC

Comedy Central

FOX

TNT

TCM

Canal Hollywood

La 1

La 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

laSexta

Disney Channel

Disney Junior

Panda

Baby TV

En cuanto al contenido bajo demanda, te ofrece series internacionales de la talla de Ray Donovan, El descubrimiento de las brujas, Los Durrell, Riverdale, Your honor, Que viene lobo, City on a Hill, Fantasmas y Line of duty. Por supuesto, también están incluidas las producciones originales de la casa: Hierro, Antidisturbios, El embarcadero, Merli. Sapere aude, SKAM, Libertad, Dime quién soy, La Unidad, La Línea Invisible, Virtual Hero, Vergüenza, Vida perfecta, La Peste, Arde Madrid, Mira lo que has hecho, Instinto, Gigantes, entre otras.

Los programas de humor La Resistencia, Late Motiv, LocoMundo, Ilustres ignorantes y otros también se pueden ver por Movistar+ Lite. Por si fuera poco, la plataforma permite ver en directo algunos partidos de la Seria A, Bundesliga, la Liga Endesa, LaLiga SmartBank, tenis, entre otros. Hay contenido variado para todos los gustos, así que ese céntimo que te costará el mes lo vale, aunque sea solo para curiosear en la plataforma.