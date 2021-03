Movistar+ Lite es el servicio de streaming de televisión y contenido bajo demanda que Movistar ofrece para los que sean o no clientes de la compañía, pues no implica permanencia y puedes cancelar cuando quieras. Vamos, es como Netflix o Amazon Prime Video. En este caso, Movistar+ Lite vale 8 euros al mes y tiene una oferta de contenido muy interesante con programas de comedia propios como Late Motiv y La Resistencia, así como deportes y series originales como Antidisturbios, Hierro, El embarcadero, entre otras.

Algo que muchos no saben, ya que se anunció recientemente, es que si ya eres cliente de Movistar y tienes una de sus tarifas de solo móvil (que no incluye ni TV, ni fibra) con datos ilimitados, puedes activar Movistar+ Lite completamente gratis. De hecho, si ya pagas esta suscripción, puedes ahorrarte los 8 euros que vale al mes activando gratis el servicio con tu tarifa de datos ilimitados. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Enseguida te explicamos paso a paso.

Pasos para activar Movistar+ Lite gratis

Antes de nada, aclaremos que solo los clientes de Movistar con las tarifas Contrato 20 Plus, Tarifa #25, Tarifa #15 y Contrato Infinito pueden activar Movistar+ Lite gratis con los pasos que mostraremos a continuación. ¿Cumples con este requisito? Entonces suscríbete gratis a Movistar+ Lite de esta forma:

Si ya pagas Movistar+ Lite, entonces date de baja para que no te sigan cobrando.

Para darte de alta gratis, necesitarás un código que Movistar ha enviado por SMS a los clientes con dichas tarifas . Si no has recibido el código, solicítalo llamando al 223535 desde el número de contrato móvil con tarifa de datos ilimitados. Si ya recibiste el código, pero lo borraste o se te perdió, solicítalo de nuevo llamando al VRU 223535 . En caso de que seas nuevo cliente, el código puede tardar 72 horas en llegar a tu teléfono desde que te das de alta en el contrato móvil.

. ¿Ya tienes el código? Pincha este enlace para entra en el sitio web de Movistar+ Lite y canjearlo pulsando el botón que dice Canjea tu código aquí .

. Ahora, rellena el formulario que verás en pantalla con tus datos para crear tu cuenta . Si ya tenías Movistar+ Lite y te diste de baja para activar el servicio gratis, tendrás que esperar hasta el día 1 del próximo mes para mantener el mismo usuario/correo electrónico. Si no quieres esperar tanto, simplemente usa otro correo electrónico y usuario al registrarte.

. Luego, llegarás a la sección Resumen de compra donde debes aplicar el código que te envió Movistar por SMS .

. Más abajo, tendrás que colocar obligatoriamente tus datos de pago (tarjeta de crédito o débito), aunque no te cobrarán absolutamente nada . Es por si en algún momento deseas comprar contenido adicional de alquiler en la plataforma.

. Es por si en algún momento deseas comprar contenido adicional de alquiler en la plataforma. ¡Listo! Acepta los términos del servicio y pulsa en Finalizar.

Ahora ya puedes acceder al contenido de Movistar+ Lite gratis desde el dispositivo que prefieras. Si tuviste algún problema con la activación, te recomendamos llamar al soporte de Movistar usando el número gratuito 1004.

Mira Movistar+ Lite gratis en todos tus dispositivos

Recuerda que puedes disfrutar del servicio desde tu PC entrando en la plataforma web de Movistar+ Lite o desde tu móvil con sus aplicaciones para Android e iOS. También tiene aplicaciones para Smart TV y consolas, así que búscalo en tu televisor.

Y si no tienes idea de qué ver en este servicio, échale un ojo a este artículo con las 10 series de Movistar Plus que no puedes perderte.