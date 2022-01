¿Estás suscripto al servicio de streaming de DAZN? Si tu respuesta es “sí”, tenemos muy malas noticias para ti. Todo parecería indicar que tarde o temprano aumentarán el precio de las suscripciones de DAZN en España, y aunque no lo creas todo es culpa del fútbol.

La culpa de la subida del precio estaría justificada por el elevado desembolso que tuvo que hacer DAZN por los derechos para transmitir los partidos de fútbol. Dicha inversión tiene que ser “cubierta” por aquellas personas que han contratado el servicio, pues de alguna forma deben compensar ese gran gasto.

¿Cuánto aumentará el precio de las suscripciones en DAZN?

Si bien aún no se ha publicado un anuncio oficial por parte de DAZN en España, desde el portal alemán de este servicio de streaming se pueden observar los nuevos precios que tendrán las distintas suscripciones. Dicho esto, se podría confirmar que en nuestro país también se aplicará un aumento.

De momento, no se puede hablar de un precio en concreto, ya las suscripciones no han sufrido ningún tipo de aumento en España. De igual forma, se estima que podrían estar entre un 30 o 40%. En otras palabras, la suscripción mensual tendría un coste de 14 € por mes (ahora es de 9,99 €).

En cuanto al costo de la suscripción anual, el mismo sería de unos 140 € al año, teniendo una suba de casi el 40% (hasta hoy el costo de este plan es de unos 99,99 € por año).

Cabe destacar que los precios de los planes de suscripción de DAZN que se ofrecen en Alemania son muchísimo más elevados. Lo que hicimos nosotros fue aumentar ese 30 o 40% que han sufrido los planes en dicho país para poder tener algún tipo de referencia sobre cuánto podrían llegar a costar en España.

¿Habrá alguna forma de evitar este aumento?

Sí y no, o sea, para que este aumento no “afecte tu bolsillo”, deberías contratar un plan anual antes de que el mismo se haga efectivo, ¿antes de qué fecha? No sabríamos decirte, pero te recomendamos que lo hagas lo más rápido posible.

Eso sí, recuerda que DAZN prohibirá que compartas tu cuenta, por lo que pagar una suscripción junto a otras personas podría no llegar a ser una buena opción, sobre todo sabiendo que tienen la posibilidad de suspenderte la cuenta.

Sin nada más que añadir al respecto, si eres de renovar el plan de DAZN de forma mensual y estás pensando en no aceptar este aumento, lo mejor que puedes hacer es cancelar tu cuenta de DAZN desde tu dispositivo móvil.