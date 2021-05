bq cierra definitivamente

BQ cierra y ahora sí es definitivo, la empresa de móviles con marca española ya forma parte del pasado, luego de enfrentarse a un triste desenlace. Si sigues de cerca las últimas noticias de BQ seguro habrás visto nuestra última noticia sobre este tema, misma donde te ponemos al día sobre la venta de BQ a una empresa Vietnamita y su posterior debacle.

Haciendo memoria, BQ empezó en el sector móvil siendo una empresa que ensamblaba y vendía móviles chinos en España bajo su propia marca. Luego, pasó a diseñar sus propios modelos y debido al bajo precio y la poca competencia en su rango de precios fue bastante próspera durante un buen tiempo. Con la llegada de Xiaomi todo comenzó a cambiar, y para mal. BQ tuvo que vender buena parte de sus acciones y ahí es donde entra VinGroup, una empresa vietnamita.

De la venta a VinGroup a la desaparición total de BQ

Una caída importante en los ingresos y una serie de malas decisiones empresariales llevaron a BQ a desaparecer. Sin embargo, hasta hace poco su división móvil seguía existiendo solo que bajo el mando de VinGroup. Esta empresa pretendía replicar la estrategia y éxito de BQ ya no en España sino en Vietnam, bajo su propia marca, pero los tiempos cambian y no siempre las cosas funcionan igual.

De fabricar móviles BQ a coches eléctricos

Sin embargo, entrar a competir en el sector móvil no es tarea fácil. No lo era antes y no lo es ahora con competidores tan formidables como Xiaomi, Realme, Oppo, Samsung o incluso Huawei, si no pregúntenle a LG. Por eso VinGroup ha decidido darle fin por completo a lo poco que quedaba de BQ, toda la división móvil dejará de funcionar para utilizar los recursos e infraestructura en un negocio emergente y con mucho potencial: los automóviles eléctricos.

Pero no te preocupes, si actualmente eres dueño de un móvil BQ la empresa sigue estando en la obligación de darte soporte y garantía. Además, la fábrica de VinGroup seguirá trabajando en los móviles hasta que se agote el inventario, luego de esto de BQ solo quedará el recuerdo.