Si quieres unos cascos de calidad para disfrutar de tu música favorita, tus juegos o tus llamadas, pues no te pierdas esta oportunidad única que te ofrece OneOdio en el Black Friday. Solo por tiempo limitado, puedes conseguir unos cascos de alta fidelidad con un descuento increíble de hasta el 22%. ¡No dejes pasar esta oferta y hazte con unos cascos de primera a precio de ganga!

OneOdio es una marca especializada en auriculares profesionales que te garantiza una experiencia de sonido inmejorable. Sus modelos cuentan con un diseño ergonómico, materiales de calidad y una tecnología avanzada que te permitirá escuchar cada detalle con claridad y nitidez. Además, son compatibles con cualquier dispositivo que tenga conexión Bluetooth o jack de auriculares, así que podrás usarlos con tu móvil, tu consola, tu PC, tu guitarra, tu piano o lo que quieras.

Enseguida te presentamos las dos mejores ofertas de Black Friday de la marca OneOdio, que va desde el 17 al 27 de noviembre.

OneOdio Pro 10, unos auriculares de cable con calidad de estudio a un precio irrisorio

En este Black Friday, OneOdio te ofrece dos opciones fantásticas para que elijas la que más se adapte a tus necesidades y preferencias. Por un lado, tienes el modelo OneOdio Pro 10, unos cascos con cable que te ofrecen un sonido potente y equilibrado, con graves profundos y unos agudos cristalinos.

El precio habitual de estos cascos es de 34,99 €, pero ahora los puedes conseguir por solo 27,19 € en Amazon, lo que supone un ahorro del 22%. No esperes más y hazte con ellos usando este botón:

Estos cascos tienen un peso de solo 240 gramos y unas orejeras giratorias de 90° con algodón suave prémium que te aseguran una comodidad máxima. Además, incluyen dos cables intercambiables, uno en espiral de 1,5 m a 3 m y otro de 1,2 m con micrófono, para que puedas conectarlos a diferentes dispositivos sin problemas. Si quieres conocer sus especificaciones más a fondo, aquí te dejamos su ficha técnica:

Características OneOdio Pro 10 Peso 240 gramos. Altavoz 50 mm. Controladores de Neodimio. Impedancia 32 Ohms. Respuesta de frecuencia 20 Hz – 20 KHz. Sensibilidad 110 dB + – 3 dB. Conexiones Estéreo 3,5 mm / 6,35 mm. Diámetro de las aurículas 9,5 cm. Cables Cable en espiral de 1,5 m – 3 m.

Cable de 1,2 m con micrófono. Orejeras Giratorias de 90° con 2 cm de algodón suave prémium. Compatibilidad Cualquier dispositivo con conector de auriculares: móviles, consolas, PC, guitarras, pianos, etc.

OneOdio A70, auriculares Bluetooth para audiófilos de presupuesto limitado

Por otro lado, tienes el modelo OneOdio A70, unos cascos inalámbricos que te ofrecen una libertad total de movimiento y una conexión estable gracias a su tecnología Bluetooth 5.2.

El precio normal de estos cascos es de 43,99 €, pero ahora los puedes conseguir por solo 35,19 € en Amazon, por lo que te ahorras un 20%. Usa este botón para hacerte con ellos:

Estos cascos tienen una batería de 650 mAh que te proporciona una autonomía de hasta 72 horas con una sola carga. Además, cuentan con unos controladores duales de neodimio que te ofrecen un sonido envolvente y dinámico. Por cierto, vienen con un cable en espiral de 1,5 m a 2,8 m para que puedas usarlos también con cable si lo prefieres.

Características OneOdio A70 Dimensiones 17 x 14 x 10 cm. 290 gramos. Altavoz 50 mm. Controladores duales de Neodimio. Impedancia 32 Ohms. Potencia 300 mW. Frecuencia de transmisión 2402 MHz – 2480 MHz. Sensibilidad 110 dB + – 3 dB. Conexiones Estéreo 3,5 mm / 6,35 mm. Conectividad inalámbrica Bluetooth 5.2. Cables Cable en espiral de 1,5 m – 2,8 m. Batería 650 mAh para una autonomía de hasta 72 horas. Compatibilidad Cualquier dispositivo con Bluetooth o conector de auriculares: móviles, consolas, PC, guitarras, pianos, etc.

No olvides que estas ofertas solo son válidas 17 al 27 de noviembre en Amazon. Y no, no es necesario tener Amazon Prime para acceder a ellas, así que no las dejes pasar.