Las 10 mejores alternativas a Strava para Android e iOS

Strava para muchos es la red social predilecta cuando se trata de compartir tus progresos en ciclismo o como corredor. Sin embargo, no es la única. Lo más destacable es su aspecto social, que no tiene por qué ser apreciada por todos. Si te cuentas entre los que prefieren una app de registro para tu entrenamiento físico, no te preocupes, pues aquí te van 10 alternativas igual de buenas que Strava.

Adidas Running, un aliado confiable

Adidas es una de las primeras opciones, no solo por su popularidad, sino además porque tiene funciones convenientes para registrar tus progresos en una gran variedad de deportes. Además, no solo llevará tus registros desde el móvil, pues tiene amplia compatibilidad para una gran variedad de relojes inteligentes para correr.

Garmin Connect, ideal para los smartwatches de la marca

Si tienes en tus manos un smartwatch de la marca Garmin, como el Garmin Vivoactive 5, la mejor opción en cuanto a app es la de la marca. Esta también posee opciones completas para monitorearte mientras corres.

TrainingPeaks, enfocado en entrenamientos de resistencia

Esta app aborda todo lo relacionado con ciclismo, triatlones o simplemente el acto de correr. Es compatible con marcas como Apple Watch, Garmin y Polar, con las funciones de siempre que son de gran utilidad.

Suunto, especial para los wearables de la marca

Para los relojes inteligentes Suunto, la mejor opción es su app, lo cual también incluye el interés de mantener el seguimiento de tu actividad física. Con todas las funciones estándar para rastrear pasos, distancia recorrida, calorías quemadas y puntos a los que fuiste en el mapa, puedes correr tranquilo.

ASICS Runkeeper, especializada en las carreras

Con esta app enfocada en registrar tu progreso corriendo, puedes tener muchas opciones convenientes para llevar un seguimiento de tus progresos. Puede marcar la ruta que recorres al ejercitarte con GPS activado en un mapa realista, además de registrar la distancia, el número de pasos, e incluso posee una modalidad para carreras.

Zwift Companion, enfocado en carreras y ciclismo

Para los smartwatches de la marca Zwift, su propia app no tiene nada que envidiarle a Strava. Cuenta con funciones para el seguimiento de diferentes deportes, especialmente carreras y ciclismo. Además, posee su propia comunidad que engloba a todos los usuarios de Zwift.

Runna, una opción práctica para cualquier deporte

Esta app es compatible con marcas de smartwatches como Garmin, Fitbit, Strava, Coros, Suunto y Apple Watch. En ella puedes hacer un seguimiento de cualquier deporte, más allá de correr o hacer ciclismo, con un sistema de coaching en donde encontrarás guía para tus ejercicios.

Run Coach, con su propio programa fitness

Esta app también es ideal para mantenerte al tanto de tu progreso mientras te ejercitas, además, tiene como adicional un programa de noticias por audio con todo lo relacionado con las carreras.

Stryd, el guía personalizado

Stryd por su parte, es una app que integra el análisis de tus rutinas y rendimiento en el ejercicio, para luego indicarte qué tipo de corredor eres, con el fin de ofrecer rutinas de entrenamiento personalizadas.

Future Personal Training, una apuesta interesante

Esta app también es una buena opción, pues se encarga de ponerte en contacto con un entrenador personal (probablemente, un bot), el cual te ayudará a personalizar tu entrenamiento, apoyará para mantenerte fiel a tu objetivo, mientras el programa monitoriza tus progresos al mismo tiempo.

Ahora que conoces todas estas opciones diferentes a Strava, ¿cuál te gustaría probar?