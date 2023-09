Garmin Vivoactive 5: una buena alternativa económica al Apple Watch

El lanzamiento de los nuevos productos insignia de Apple ha dado mucho de qué hablar, incluso para los expertos en móviles, el ejemplo más cercano, el CEO de Nothing, que no tardó mucho en dar su opinión sobre los nuevos iPhone 15. Sin embargo, estos no fueron los únicos protagonistas. Entre los productos que la marca de la manzana presentó, tampoco se pudo ignorar al Apple Watch Series 9, con funciones completas.

Al ser un wearable no compatible con Android, tal vez quieras encontrar un sustituto que no te dé tantas limitaciones. Pues bien, el nuevo Garmin Vivoactive 5 puede ser esa solución ideal, ¿y sabes qué es lo mejor? Que su precio es mucho menor al de Apple sin que esto le reste funciones igual de útiles.

Características del Garmin Vivoactive 5

Características Garmin Vivoactive 5 Dimensiones y peso 42,2 x 42,2 x 11,1 mm. 26 gramos (36 gramos con correa incluida). Pantalla 1,2” con panel AMOLED (modo Always On opcional), 600 nits de brillo pico, resolución de 390 x 390 píxeles y protección Corning Gorilla Glass 3. Sensores GPS, GLONASS, GALILEO, pulsómetro, acelerómetro, termómetro, brújula, sensor de luz ambiental y saturación de oxígeno en sangre. RAM 4 GB. Conectividad Bluetooth, WiFi y ANT+. Resistencia 5 ATM. Funciones Más de 100 modos deportivos, monitorización de sueño, inactividad, estrés, hidratación y actividad de juego. Compatibilidad Android e iOS. Autonomía 11 días en modo Always On y hasta 21 días en modo ahorro de batería. Sistema operativo Garmin OS. Lee también: Redmi X 85: la nueva tele inteligente 4K de Xiaomi con 120 Hz, ideal para gamers

Para abaratar costes sin sacrificar funcionalidad, Garmin ha decidido construir su nuevo Vivoactive 5 en aluminio, en vez de acero inoxidable. Viene con diferentes colores de correa, y dentro aguarda muchos sensores y funciones que te ayudarán a apañártelas en diferentes ámbitos de tu vida.

Como todo smartwatch que se respete, viene con muchos modos deportivos. Además, tiene monitores para la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre, niveles de estrés, calidad de sueño, ciclo menstrual, hidratación e incluso añade un módulo especial para personas que utilizan silla de ruedas. En este último aspecto, no solo brinda información como peso, caídas o golpes que registre, sino también diferentes actividades físicas como alternativas para mantener la salud.

Tiene un detalle especial: detecta cuándo has decidido tomar una siesta y también registra su duración. El Garmin Vivoactive 5 es compatible tanto con dispositivos Android como los de iOS, extendiéndose a un gran abanico de móviles con los cuales enlazarse.

Para visualizar todo esto, tienes una pantalla de 1,2 pulgadas con panel AMOLED y hasta 600 nits de brillo máximo. Es bastante ligero, pesando tan solo 26 gramos, teniendo además una autonomía de 11 días si lo usas en su modo Always On, pudiéndose extender hasta 21 días en su modo de ahorro de batería.

Disponibilidad y precio del Garmin Vivoactive 5

El smartwatch de Garmin se presenta en cuatro colores: blanco, negro, lila y azul. Lo puedes conseguir desde la página oficial de Garmin y en las tiendas autorizadas. Desde Amazon es posible comprarlo, a un precio de tan solo 307,14 euros. Son casi 150 euros menos que el Apple Watch Series 9.