Carl Pei (CEO de Nothing) habló de los iPhone 15 para bien y para mal

No íbamos a esperar mucho para empezar a escuchar las opiniones que rondan alrededor de la novedad del momento. Tras el lanzamiento de Apple de su nuevo iPhone 15, las impresiones de los amantes de la tecnologías empezaron a filtrarse. En el caso del CEO de Nothing, Carl Pei, esto sucedió desde un vídeo oficial publicado en YouTube.

Apple Wonderlust abrió el telón para revelar sus nuevos iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Plus y el nuevo Apple Watch Series 9. Dispositivos con varias novedades y nuevas adiciones que sus usuarios sin duda agradecerán. Sin embargo, tanto el evento como los propios móviles parece que no fueron 100% del agrado de Carl Pei, y es que no solo comentó para bien. También señaló ciertos defectos.

El cambio del puerto USB y el cuerpo de titanio son plus que se agradecen según Carl Pei

Por supuesto, una de las primeras cosas que se iba a comentar en todas partes de los iPhone 15 iba a ser el adiós que le dieron a los puertos Lightning. Con la exigencia de la UE para que todos los móviles en su territorio se pasaran al puerto USB-C, iba a ser cuestión de tiempo para que Apple cambiara esto en sus dispositivos, aunque se han adelantado a las proyecciones.

Carl Pei no pudo evitar hablar del detalle para bien, pues señaló que es el cambio más grande de los iPhone 15, y que igualmente, es un punto a favor para el ecosistema de los dispositivos actuales. Un sacrificio por otro, teniendo en cuenta que la existencia del puerto Lightning era una de las formas de Apple por evitar que sus usuarios cambiaran a Android. Pero no la única.

De hecho, el CEO de Nothing entiende la intención de Apple por crear un ecosistema cerrado en torno a sus dispositivos, para así mantener a sus usuarios. Es una jugada que toda compañía de peso tomaría en cuenta, y que de todas formas la empresa de la manzana puede conservar así pierda el puerto Lightning bajo otros servicios limitados, como la función de AirDrop.

Otro cambio que elogió fue el cuerpo de titanio para los iPhone 15 Pro y Pro Plus. Después de todo, es un material mucho más eficiente en términos de peso y resistencia. Para los fanáticos de la tecnología, el cambio es inmenso y positivo, algo que no notaría un usuario regular.

A pesar de lo bueno, la presentación y el botón adicional del iPhone 15 no los vio tan bien que digamos

Por supuesto, no todo iba a ser color de rosa. A pesar de los nuevos cambios que le hacen bien al iPhone 15, existen otros detalles no tan bien vistos por Carl Pei. Tanto de la presentación en general del Apple Wonderlust, como del dispositivo en concreto.

Respecto a lo primero, comentó que ahora estos eventos perdieron algo de la magia que tenían antes, cuando los anuncios se hacían con un público presente. Siendo pregrabados, es imposible escuchar la reacción en vivo de un público que ve las cosas en tiempo real, y por ende, no se percibe la misma emoción.

En cuanto al iPhone 15, no le encontró utilidad al botón de acción para activar o desactivar la función de muteo. Aunque este botón no es una novedad per se, es cierto que no es una característica que muchos de los usuarios de iPhone necesiten o usen con regularidad realmente. La visión optimista de Carl Pei es que más adelante este botón se emplee para activar al Asistente Virtual potenciado con IA, Super Siri.

Algo queda claro, y es que la novedad de Apple no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera a los grandes de la tecnología móvil.

Fuente | Phonearena