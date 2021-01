El modo incógnito es una opción que actualmente tienen todos los navegadores web y que te permite aventurarte por Internet sin que tu dispositivo lleve un registro de los sitios que has visitado. No solo sirve para tener un poco más de privacidad, sino también para que los servicios y algoritmos que usas todos los días no se confundan y empiecen a sugerirte cosas relacionadas con tus búsquedas en incógnito, que seguramente no quieres revelar abiertamente a nadie.

Resulta tan útil este modo que ya lo tenemos también en YouTube, Google Maps e incluso en el teclado de Google. ¿Para qué? Pues para ver vídeos, visitar lugares o escribir cosas que no queremos que Google use para recomendarnos contenido, sitios o palabras luego. Ahora bien, ¿entonces por qué no existe un modo incógnito para la cámara? Esta pregunta se la ha planteado un usuario de Reddit y nos parece muy acertada.

Hay muchas fotos que tomamos con nuestro móvil que realmente preferiríamos mantener en incógnito (que no se muestren en la galería), ya que solo son para usarlas con unas apps en específico. Es cierto que ya existen aplicaciones o funciones de capas de personalización que permiten ocultar imágenes de la galería, pero sería mejor una implementación basada en la metadata de las fotos y que sea estándar de Android, tal como te explicamos a continuación.

Así debería ser el modo incógnito para la cámara en Android

Podría decirse que el modo incógnito para la cámara es algo que ya existe en Android. La Carpeta segura de Samsung, la Caja fuerte de Huawei, Private Safe de OPPO o Lockbox de OnePlus son funciones que cada fabricante ha añadido a sus versiones de Android para ofrecer a los usuarios un espacio totalmente privado donde pueden ocultar sus fotos (o cualquier archivo) y evitar así que aparezcan en la galería.

Lo que ofrecen los fabricantes es básicamente una carpeta secreta del móvil en donde puedes guardar todo aquello que deseas mantener escondido. Esta función no está disponible en todos los Android de serie, pero se puede añadir a cualquier dispositivo con una app de terceros como GalleryVault.

El problema de esta implementación es que los usuarios deben mover manualmente las fotos que quieren ocultar a la carpeta secreta, lo cual es algo tedioso. En cambio, si en la app de cámara tuviéramos un botón de modo incógnito que, al pulsarlo, envíe las fotos tomadas automáticamente a una carpeta secreta, todo sería más fácil.

Lo más parecido que hay a esto actualmente es la aplicación de cámara duplicada que tienen los Samsung en su Carpeta segura y que te permite tomar fotos que se quedan ocultas en dicha carpeta. Aun así, resulta poco conveniente y un poco lioso tener dos apps de cámara.

El modo incógnito solo añadiría una etiqueta a las fotos para ocultarlas

A nivel técnico, lo que debería hacer el modo incógnito es agregar una etiqueta a las fotos para clasificarlas como privadas. Esta sería una instrucción para que el sistema no las muestre en la galería y ni siquiera las apps que tienen el permiso de acceder a la galería puedan verlas.

Ahora bien, ¿cómo haríamos para usar las fotos de la carpeta secreta en apps como WhatsApp o Tinder si no se ven en la galería? Sencillo: solo se tendría que agregar un apartado de incógnito para acceder a ellas y compartirlas. Evidentemente, se tiene que pedir la contraseña o huella dactilar del móvil para acceder a este contenido.

De esa manera, tendríamos un modo incógnito para la cámara muy útil y fácil de usar. Lastimosamente, ahora mismo tenemos que conformarnos con usar las carpetas secretas ordinarias que ofrecen las apps para disfrutar de una función como esta.

Cómo crear tu propia carpeta secreta en Android sin apps de terceros

Si tu móvil no trajo una función de carpeta secreta y no confías en las apps de terceros para disfrutar de esta función, entonces realiza lo siguiente para crear tú mismo una carpeta secreta para fotos y vídeos:

Abre el administrador de archivos de tu Android.

Mueve a una carpeta del móvil todas las fotos que quieres ocultar . Puedes crear una nueva carpeta para este propósito si lo deseas.

. Puedes crear una nueva carpeta para este propósito si lo deseas. Dentro de esa misma carpeta, crea un archivo que debe llamarse simplemente “ .nomedia ” (sin las comillas). Si luego de crear este archivo no lo ves, no te preocupes. Por defecto, los exploradores de archivos lo ocultan , pero puedes revelarlo buscando la opción de la app que diga Mostrar archivos ocultos.

” (sin las comillas). Entra en la Galería de tu móvil y verás que las fotos guardadas en la carpeta con el archivo “.nomedia” no aparecerán.

Así, tendrás tu propia carpeta secreta en tu Android sin mucho rollo. Y si quieres ir más lejos, puedes colocar un archivo “.nomedia” en la carpeta donde se guardan por defecto las fotos que tomas con tu móvil para forzar una especie de modo incógnito y que las fotos que tomes no salgan en la galería. Esto es algo poco conveniente, pues querrás que algunas fotos sí se muestren. Sin embargo, es una buena alternativa al, por ahora, inexistente modo incógnito para la cámara de Android.