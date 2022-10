Android Auto no funciona en algunos Google Pixel con Android 13

Android 13 ya ha llegado a prácticamente todos los Google Pixel, pero no exento de problemas. En la web de soporte de la gran G, muchos propietarios de teléfonos Pixel están reportando que Android Auto ha dejado de funcionar en sus coches tras actualizar a Android 13. El primer reporte de este problema llegó a principios de septiembre, coincidiendo con el despliegue oficial de la actualización para los móviles de la compañía.

Extrañamente, los reportes siguen llegando, lo que significa que Google aún no ha resuelto el problema a pesar de que dijeron que lo están investigando hace ya un mes. Parece que se trata de un bug muy particular que solo afecta a un número reducido de usuarios, pues no en todos los móviles Google Pixel ha dejado de funcionar Android Auto. El principal móvil afectado es el Google Pixel 5.

Si Android Auto no funciona en tu Google Pixel con Android 13, puedes probar esta solución

Si bien todavía no existe una solución oficial y volver a Android 12 desde Android 13 solo es posible para desarrolladores, la comunidad ha encontrado algunas soluciones que parecen deshacer el problema. En concreto, estas son las dos soluciones que recomienda la comunidad si Android Auto no funciona en tu Google Pixel:

Resetear el sistema de infoentretenimiento de tu coche.

Cambiar la «Configuración USB por defecto» a «Transferencia de archivos/Android Auto» en las opciones de desarrollador del teléfono.

Puedes probar ambas para comprobar si funcionan. De todas formas, la solución oficial debe estar muy cerca y seguramente consistirá en actualizar la app de Android Auto en tu móvil. Para ello, simplemente ve a Google Play Store, busca la app de Android Auto y toca el botón de Actualizar. Si no te aparece esta opción, entonces descarga el APK de la última versión de Android Auto e instálalo en tu móvil.

No olvidemos que a principios de julio Android Auto tuvo otro problema que hacía que los iconos se volvieran enormes. Parece que los de Google cada vez se preocupan menos por esta aplicación, ya que al fin y al cabo la sustituirán por el modo de conducción de Google Assistant y Android Automotive, así que ve preparándote.

