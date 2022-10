Android 13 QPR1 Beta 3 todas las novedades y correcciones

Aunque Google ya lanzó oficialmente Android 13, esto no significa que la nueva versión del SO no continuará recibiendo nuevas cosas en los próximos meses. Las QPR son betas que muestran las funciones, cambios y mejoras que llegarán como parte de las actualizaciones trimestrales que recibirá Android 13.

Pues bien, hace un par de semanas llegó la QPR1 Beta 2 con la que pudimos conocer el nuevo indicador de la capacidad máxima de batería que próximamente estrenará Android 13. Ahora, los de Mountain View han lanzado Android 13 QPR1 Beta 3 ¿Quieres saber cuáles son las novedades? Pues enseguida te las contamos.

Android 13 QPR1 Beta 3: cancelación de ruido, widget de notas anclado a la barra de tareas y mucho más

El desarrollador Mishaal Rahman ha probado la nueva QPR1 Beta 3 de Android 13 y nos ha traído todas las novedades que añadirá Google a esta nueva versión de su sistema operativo. A continuación, te presentamos un resumen de las nuevas mejoras, correcciones y funciones más importantes que trae esta beta:

Nueva animación para la transición entre carpetas .

. Cambio de posición del panel de volumen al borde inferior de la pantalla.

al borde inferior de la pantalla. Cancelación de ruido nativa para llamadas gracias a la nueva función Clear Calling.

gracias a la nueva función Clear Calling. La versión de Android 13 QPR1 Beta 3 para tablets añade un botón de Google Keep en la barra de tarea en forma de lápiz que abre un bloc de notas en forma de ventana flotante.

en forma de lápiz que abre un bloc de notas en forma de ventana flotante. Aplicación Wallpapers Effects que añade fondos de pantalla cinemáticos.

que añade fondos de pantalla cinemáticos. Corrección de errores de interfaz de la pantalla de bloqueo, de la barra de notificaciones, de gestos, de la app de cámara y del modo Always On Display.

Antes de finalizar, es preciso mencionar que hay que esperar para saber si estas mejoras y funciones llegarán finalmente a la versión oficial de Android 13 en las futuras actualizaciones. Recordemos que estas betas están diseñadas para que los desarrolladores prueben dichos cambios, y algunos de estos terminan siendo descartados por la gran G.

Y tú… ¿Cuál de estas funciones te gustaría que llegará oficialmente a Android 13?