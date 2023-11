A principios de este mes se filtró que Amazon estaba trabajando en su propio sistema operativo que se llamará Vega OS. Recordemos que hasta ahora, la gran mayoría de los dispositivos de la marca (Fire TV Stick, Amazon Fire, Echo Show, Fire TV Cube, Fire Smart TV, entre otros) traen Fire OS, una capa de personalización basada en el sistema operativo Android (AOSP).

Pues bien, todo parece indicar que los rumores eran ciertos. Y es que el medio Zatz Not Funny! tuvo acceso al nuevo Echo Show 5 de tercera generación y comprobó que Amazon ya se despidió de Android para dar el salto a Vega OS, su nuevo sistema operativo que también llegará en sus próximas tablets, dongles HDMI y al resto de sus productos.

Amazon ya no usa Android: el Echo Show 5 de 3.ª generación viene con Vega OS

Tal y como se muestra en la imagen que dejamos aquí arriba, parece que el nuevo Echo Show 5 de 3.ª generación es el primer dispositivo en tener Vega OS. Y es que en la configuración del dispositivo aparece reflejado «OS 1.1» en la información del software… ¿Es esta una referencia a la primera versión de Vega OS? Probablemente sí.

Hasta ahora, los modelos anteriores de Echo Show mencionaban explícitamente «Fire OS» en su configuración. Además, esta capa de personalización basada en Android (AOSP) está en su versión Fire OS 8, por lo que no tendría sentido que el nuevo Echo Show 5 de 3.ª generación viniera con un sistema operativo anticuado.

Habrá que esperar a que Amazon confirme que este dispositivo trae Vega OS, ya que en las especificaciones oficiales del nuevo Echo Show 5 no se menciona cuál SO lleva. Sin embargo, es probable que la marca quiera presentar oficialmente su nuevo sistema operativo con un dispositivo más mediático como una tablet o un stick. Y tú… ¿Crees que Amazon hace bien en abandonar Android y optar por su propio SO?