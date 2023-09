Ahora que Amazon anunció el segundo Prime Day del 2023 y que la temporada navideña se acerca, la compañía se prepara para recibir esos días a lo grande. ¿Cómo pretende hacerlo? Con nuevos dispositivos que seguramente también entren en las ofertas de esas fechas.

¿Cuáles son las novedades? Nuevos Amazon Fire TV Stick 4K, las novedosas Echo Frames y el gadget del que hablaremos en este artículo. Amazon presentó su nuevo Echo Show 8 (2023), su pantalla inteligente que recibe importantes novedades respecto a la generación anterior. ¿Quieres uno? Entonces quédate para conocer todos sus detalles.

Todas las especificaciones del Amazon Echo Show 8 (2023 / 3ª generación)

Características Amazon Echo Show 8 (2023)

Dimensiones y peso 200 x 139 x 106 mm. 1034 gramos. Pantalla 8″ con panel táctil y resolución HD. Procesador MediaTek de 8 núcleos + chip neural Amazon AZ2. Cámara 13 MP con pestaña retráctil para cubrirla.

Sonido 2 altavoces estéreo triaxiales de 2″ + 3 micrófonos. Es compatible con audio espacial, sonido adaptado al entorno y minimización de ruido ambiental.

Conectividad WiFi 5 de doble banda y Bluetooth LE. Extras Compatibilidad con el asistente virtual Alexa de Amazon, control de dispositivos inteligentes compatibles Matter, Zigbee y Thread gracias a su Hub Smart Home, modo portarretratos digital, permite videollamadas, es compatible con audiolibros y plataformas de streaming, modo vigilancia y más. Tiene su propio soporte oficial como generaciones anteriores (se vende por separado) .

El Echo Show 8 (2023) tiene sonido espacial, HUB para hogares inteligentes y muchas otras mejoras

En mayo, Amazon renovó el Echo Show 5 para aprovechar el Prime Day de julio. Ahora, la empresa decidió actualizar la versión con pantalla de 8 pulgadas e introducir distintas mejoras que lo convierten en un dispositivo más completo.

Al tener el Echo Show 8 de 2023 frente a ti, lo primero que notarás será un cambio en su diseño. El altavoz ya no ocupa toda la trasera, sino que es más pequeño que la pantalla, aunque no por ello menos potente. Esto le da un aire renovado a este dispositivo, que hasta ahora siempre se había visto igual. Aparte, el frontal ahora está cubierto de punta a punta con cristal templado, no solo la pantalla táctil.

Junto a eso, el Echo Show 8 de tercera generación tiene una nueva ubicación para la cámara, que ahora estará centrada y no hacia una esquina. Esto es algo positivo, pues cuando hagas una videollamada ahora estarás en todo el centro del cuadro y justo frente a la pantalla para ver a tu interlocutor.

¿Qué otras mejoras hay? Varias más, especialmente en el apartado sonido, como podrás ver en la lista a continuación:

Mejor captura de sonido gracias a su algoritmo de minimización de ruido ambiental.

gracias a su algoritmo de minimización de ruido ambiental. Un nuevo procesador para que todo funcione con mayor fluidez en la pantalla.

para que todo funcione con mayor fluidez en la pantalla. Graves optimizados para mayor potencia y mejor claridad.

para mayor potencia y mejor claridad. Compatibilidad con audio espacial para hacer la experiencia mucho más inmersiva.

para hacer la experiencia mucho más inmersiva. Adaptación espacial de sonido , una tecnología que optimiza el audio según la acústica del entorno y tu ubicación.

, una tecnología que optimiza el audio según la acústica del entorno y tu ubicación. Hub de Smart Home compatible con Zigbee, Matter y Thread. Ya no necesitarás un Hub aparte para controlar todos tus dispositivos.

compatible con Zigbee, Matter y Thread. Ya no necesitarás un Hub aparte para controlar todos tus dispositivos. Pantalla de inicio adaptativa, pues mostrará más o menos información dependiendo de qué tan cerca estés del dispositivo.

Esta última funcionalidad es bastante útil, pues su objetivo es que siempre puedas leer algo en la pantalla del Echo Show 8. ¿Algún ejemplo de su funcionamiento? Si estás cerca, la pantalla mostrará una interfaz más detallada y con más información (hora, clima, noticias, botones de acceso y más). En cambio, si estás lejos del Echo Show se mostrarán menos cosas, como la hora y un titular de noticias, pero más grande.

Ojo, esta característica será exclusiva del Echo Show 8 de tercera generación por poco tiempo. Amazon tiene pensado incluirla en la segunda generación a partir de octubre y en otros Echo Show en 2024.

Precio y disponibilidad del Amazon Echo Show 8 (2023 / 3ª generación)

Como podrás imaginar, el Echo Show 8 de tercera generación mantiene todas las funcionalidades de los anteriores. Hablamos de la compatibilidad con Alexa, aplicaciones de streaming, usarlo como marco de fotos digitales, cámara de vigilancia y más.

¿Cuándo comenzará a venderse? Ya está disponible en preventa en cualquiera de las tiendas regionales de Amazon (incluyendo España). Sin embargo, se enviará a partir del 25 de octubre.

El Echo Show 8 de tercera generación se venderá en color blanco o negro y contará con su soporte oficial como generaciones anteriores (se vende por separado por 39,99 €). ¿Y el precio? El nuevo Echo Show 8 costará nada menos que 169,99 €, aunque apostaríamos a que pronto recibirá su primer descuento.

¿Estás listo para comprarlo?