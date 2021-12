Amazon cierra Alexa Rank el popular ranking de webs mundial

Así como a principios de año nos tocó despedir a Yahoo! Respuestas, ahora llega el momento de decir adiós a Alexa Rank. Amazon ha anunciado que este popular ranking de páginas webs cerrará el próximo año luego de 25 años de servicio.

La web Alexa se fundó en 1996 y no fue hasta 1999 cuando Amazon se hizo de ella. Y a la empresa no solo le sirvió de inspiración para nombrar a su famoso asistente de voz, ya que durante más de dos décadas este sitio fue una de las referencias más fiables del tráfico web. ¿Y qué pasará con los suscriptores de este servicio? Enseguida te contamos.

Alexa Rank cierra y esto es lo que pasará con sus suscriptores

Quienes se dedican a la investigación de contenido y al análisis del tráfico web están familiarizados con el servicio de pago que ofrecía Alexa Rank. Con la suscripción, sus usuarios podían obtener datos sobre la clasificación mundial de las páginas webs, herramientas de SEO e información acerca del tráfico de Internet. Amazon obtenía estos datos a partir de su extensión para navegadores y de su software de control de tráfico.

Pero desde el 1 de mayo de 2022 esta web dirá adiós, dejando a sus usuarios sin esta valiosa herramienta. ¿Y qué pasará con ellos? Pues el equipo de Alexa Rank ha garantizado que para aquellos que tengan una suscripción activa el servicio permanecerá activo hasta su fecha oficial de cierre y que la última fecha de cobro será el 1 de abril.

Por otro lado, también han mencionado que la web ya no ofrece nuevas suscripciones, por lo que, si estabas interesado en probar este servicio de análisis de tráfico web, has llegado tarde. Afortunadamente, quienes estaban suscritos no perderán los datos que habían obtenido de este servicio de Amazon, ya que se han habilitado diferentes herramientas para exportar datos de Alexa Rank. De esta forma, los usuarios pueden extraer dicha información antes del cierre.

Aunque aún no se ha dado información oficial sobre los motivos del cierre de Alexa Rank, es muy probable que Amazon haya decidido ponerle fin a esta plataforma por una reducción considerable del tráfico orgánico de la web. Y tú… ¿Extrañarás el ranking de webs mundial de Alexa Rank?