Si tienes un smartphone, probablemente sepas que el rendimiento de su batería empeora con el tiempo. Esto se debe a que la mayoría de los smartphones utilizan baterías de iones de litio, que pierden su capacidad a medida que pasan por más ciclos de carga. Por eso mucha gente espera con impaciencia nuevas tecnologías de baterías, como las baterías de estado sólido, que podrían ofrecer una energía más duradera y segura para nuestros dispositivos.

Pero hasta entonces, ¿cómo podemos controlar la salud de la batería de nuestro smartphone? Bueno, según un informe de Android Authority, Google podría tener una respuesta para eso. El informe revela algunos detalles del Pixel Feature Drop de diciembre de 2023, que sugiere que una futura versión de Android incluirá una nueva página llamada «Salud de la batería» que mostrará a los usuarios más información sobre el estado de su batería. Enseguida te contamos cómo será.

Android pronto te dirá si debes cambiar la batería de tu móvil

El informe dice que la nueva sección de Android mostrará el «porcentaje estimado de carga que la batería puede mantener actualmente en comparación con cuando era nueva«. Esto significa que podrás ver cuánto se ha degradado tu batería desde que compraste el teléfono. Si bien ya existen aplicaciones para ver la salud de la batería en Android, estas son imprecisas y la mayoría del tiempo no resultan fiables.

Esta función será similar a la que Apple ofrece en iOS, que también muestra información sobre el estado de la batería tras la polémica suscitada por la ralentización de los iPhones más antiguos. Sin embargo, la función de Android podría ofrecer más detalles e información a los usuarios. Esto podría ayudar a los usuarios a decidir si necesitan reemplazar su batería o actualizar su teléfono si notan que la duración de su batería no es satisfactoria.

Ahora bien, la enorme mayoría de los smartphones y tablets Android disponibles actualmente en el mercado no cuentan con batería reemplazable. Esto puede hacerte pensar que esta función no será tan útil como parece. No obstante, ten en cuenta que la Unión Europea aprobó hace poco una nueva ley que obliga el uso de baterías extraíbles en móviles. Así que en el futuro esta nueva función de Android para ver la salud de la batería cobrará mucho más sentido.