Uno de los sitios web más icónicos de Internet cierra. Yahoo! Respuestas, aquel lugar que en los inicios de Internet nos sacaba de dudas y nos hacía reír por igual, anunció que dejará de funcionar a partir del 4 mayo de 2021. La plataforma lleva disponible en Internet desde 2005 permitiendo a cualquier usuario tanto formular una pregunta como responder las dudas de otros usuarios.

Vale la pena destacar que, si bien el cierre de los servidores de Yahoo! Respuestas ocurrirá el próximo 4 de mayo, los usuarios podrán seguir usando normalmente la plataforma hasta el 20 de abril. Después de esa fecha, la página ya no estará disponible para hacer o responder preguntas (solo para leer). Y si intentas acceder al sitio web después del 4 de mayo, te redireccionarán a la página principal de Yahoo.

¿Qué pasará con todo el contenido de Yahoo! Respuestas? Aparentemente, dejará de existir de Internet. Sin embargo, si eras usuario de la plataforma y no quieres perder el contenido que tenías en ella, puedes descargarlo hasta el 30 de junio de 2021. Eso sí, Yahoo! dijo que pueden demorar hasta 30 días en enviarte todo el contenido solicitado. Asimismo, es importante mencionar que si eres suscriptor de alguno de los servicios de Yahoo! Plus, este acontecimiento no afecta en absoluto a tu cuenta.

¿Por qué Yahoo! Respuestas ha cerrado?

A través de un correo enviado a sus usuarios, Yahoo! (que fue comprada por Verizon Media Group por 5000 millones de dólares en 2017) ha ofrecido explicaciones acerca del cierre de Yahoo! Respuestas. En el texto explican que la plataforma “se ha vuelto cada vez menos popular a lo largo de los años” y que la empresa “ha decidido apartar sus recursos” del producto para “centrarse en productos que sirvan mejor a sus afiliados”. Cabe acotar que Yahoo! cuenta con varios servicios de pago que ahora ofrecen mediante una nueva cartera de suscripciones llamada Yahoo! Plus.

En resumen, Yahoo! Respuestas no está generando beneficios para la empresa. Por ello, Yahoo! prefiere utilizar los recursos destinados a esta plataforma en sus servicios de pago que sí les reportan ingresos. Una decisión comprensible y que se veía venir porque sinceramente… ¿quién usa Yahoo! Respuestas hoy en día? De hecho, la nueva generación de internautas que no vivió los inicios del Internet seguramente ni siquiera sabían que esta plataforma existía.

Hay que admitir que hoy por hoy una plataforma como Yahoo! Respuestas no es tan relevante como antes. Y es que el Internet actual está plagado de información gracias a páginas web (como Androidphoria) que pueden responder las preguntas de los usuarios de una manera más completa, detallada y fiable. Por eso es que desde hace muchos años el buscador de Google dejó de mostrar en los primeros lugares de una búsqueda las preguntas de Yahoo! Respuestas para dar paso a los sitios especializados. Al fin y al cabo, muchas de las respuestas de esta plataforma eran incorrectas o troleos, aunque por lo menos nos hacían reír.

¿Cómo descargar tus datos de Yahoo! Respuestas?

Hasta el 30 de junio de 2021 tienes tiempo para descargar tus datos de Yahoo! Respuestas. Estos incluyen tus preguntas, respuestas y cualquier imagen que hayas subido al sitio. Si no descargas estos datos, Yahoo! los eliminará para siempre. Y, por si te lo estás preguntando, no puedes descargar las preguntas y respuestas de otros usuarios.

¿Quieres descargar tu información de Yahoo! Respuestas? Aquí tienes los pasos para hacerlo:

Entra en la página de Controles y Panel de privacidad de Verizon Media.

Pincha el logo de Yahoo! e inicia sesión con tu cuenta correspondiente a la plataforma.

e inicia sesión con tu cuenta correspondiente a la plataforma. Ve hacia abajo hasta la sección de “Descargar y ver tus datos de Yahoo”, y luego presiona en Descargar mis datos .

. Selecciona Yahoo! Respuestas y luego toca en Continuar.

y luego toca en Continuar. Ingresa el correo electrónico donde quieres que te envíen la información sobre la descarga de tus datos de Yahoo! Respuestas.

donde quieres que te envíen la información sobre la descarga de tus datos de Yahoo! Respuestas. Pulsa en Solicitar descarga y listo.

En no más de 30 días, recibirás un correo de Yahoo! avisándote que tu contenido de Yahoo! Respuestas ya está listo para descargar y te adjuntarán las respectivas instrucciones para hacerlo. ¡Eso es todo! Solo nos queda despedirnos de esta plataforma que fue realmente muy útil cuando Internet daba sus primeros pasos.