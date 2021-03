Yahoo es una de las marcas más veteranas de Internet que aún existe y, a pesar de que ya no es popular como en sus inicios, se niega a desaparecer. Esto se debe en gran parte a los esfuerzos de Verizon por mantenerla a flote después de comprar la compañía hace unos años por 4830 millones de dólares. Ahora, el gigante de las telecomunicaciones quiere recuperar su inversión y ampliar la marca Yahoo con una cartera de suscripciones de pago para acceder a los servicios premium de Yahoo.

Este ecosistema de suscripciones se llamará Yahoo Plus, de acuerdo a un informe del medio Axios. Eso sí, el nombre se estilizará de la siguiente manera: Yahoo!+. Un poco complicado, ¿no crees? También hay que resaltar que las divisiones Verizon Media de la compañía serán renombradas como Yahoo Products. De hecho, muchos servicios de Verizon ahora pasarán a tener Yahoo de apellido o pasarán a formar parte del ecosistema Yahoo Plus de una u otra manera.

En fin, centrémonos en Yahoo Plus y veamos de qué se trata este abanico de suscripciones, qué ofrece y cuánto valdrá.

Yahoo Plus: suscripciones que incluye y cómo funciona

Antes de seguir, es importante mencionar que toda la información que te presentaremos a continuación no es del todo oficial (porque la compañía no ha hecho un anuncio formal), aunque fue revelada por la jefa de consumo de Verizon Media. Eso significa que algunas cosas podrían cambiar de aquí al lanzamiento oficial de Yahoo Plus. Dicho eso, estas son las suscripciones que estarán incluidas en la cartera Yahoo Plus:

Yahoo Fantasy Plus : herramientas de investigación e ideas de comercio para deportes de fantasía (béisbol, baloncesto, fútbol y hockey).

: herramientas de investigación e ideas de comercio para deportes de fantasía (béisbol, baloncesto, fútbol y hockey). Yahoo Finanzas Plus : anteriormente llamado Finance Premium, ofrece ideas de trading basadas en tus intereses, análisis de valor razonable de las acciones, herramientas avanzadas de análisis del rendimiento de una cartera de inversiones, seminarios educativos mensuales con preguntas y respuestas, estudios de inversión de Morningstar y Argus§, gráficos mejorados con reconocimiento automático de patrones, estadísticas y datos financieros históricos con exportación a CSV, datos exclusivos de empresas, entre otras cosas. Hay dos opciones de esta suscripción: Lite (para inversores minoristas) y Essential (para operadores experimentados).

: anteriormente llamado Finance Premium, ofrece ideas de trading basadas en tus intereses, análisis de valor razonable de las acciones, herramientas avanzadas de análisis del rendimiento de una cartera de inversiones, seminarios educativos mensuales con preguntas y respuestas, estudios de inversión de Morningstar y Argus§, gráficos mejorados con reconocimiento automático de patrones, estadísticas y datos financieros históricos con exportación a CSV, datos exclusivos de empresas, entre otras cosas. Hay dos opciones de esta suscripción: Lite (para inversores minoristas) y Essential (para operadores experimentados). Yahoo Mail Plus : la versión de pago de Yahoo Mail que te ofrece un servicio correo electrónico sin publicidad y con diversas funciones de personalización, direcciones desechables, bloqueo de direcciones de correo, 1000 GB de almacenamiento y que no caduca nunca.

: la versión de pago de Yahoo Mail que te ofrece un servicio correo electrónico sin publicidad y con diversas funciones de personalización, direcciones desechables, bloqueo de direcciones de correo, 1000 GB de almacenamiento y que no caduca nunca. Yahoo Plus Protect : planes de protección de dispositivos y soporte técnico en colaboración con Asurion, una compañía de seguros para dispositivos. Básicamente, es un seguro que cubre los gastos de reparación o sustitución de tu móvil u otros dispositivos en caso de daños.

: planes de protección de dispositivos y soporte técnico en colaboración con Asurion, una compañía de seguros para dispositivos. Básicamente, es un seguro que cubre los gastos de reparación o sustitución de tu móvil u otros dispositivos en caso de daños. ExtraCrunch: una comunidad exclusiva para miembros de TechCrunch que da acceso a encuestas a inversores, análisis de mercado, entrevistas a expertos, etc.

Cabe aclarar que Yahoo Plus no es una suscripción; es el nombre que engloba todas las suscripciones de Yahoo. Y es que, por ahora, todos los servicios de la marca Yahoo se ofrecen como suscripciones separadas. En el futuro, la empresa podría considerar la posibilidad de combinarlos. Pero ahora mismo la idea es que pagues por separado cada suscripción, lo cual de cierta forma es comprensible, ya que seguramente no te interesará contar con todos los servicios de Yahoo.

Eso sí, por cada suscripción adicional que compres dentro del ecosistema de Yahoo Plus, obtendrás un descuento que será mayor mientras más suscripciones tengas. El objetivo principal de esto es permitir a los usuarios mezclar y combinar suscripciones por un buen precio y así crear una experiencia de suscripción muy personalizada.

Precio de Yahoo Plus y cuándo estará disponible

Por ahora, no se sabe cuándo Verizón lanzará oficialmente Yahoo Plus, aunque varios de sus servicios ya existen y puedes contratarlos. Aquí tienes la lista de precios actual de las suscripciones que formarán parte de Yahoo Plus:

Yahoo Fantasy Plus : 8 $ al año (unos 6,67€). Aunque este es un precio especial por el lanzamiento del servicio.

Yahoo Finanzas Plus : Essential: 35$ al mes (unos 30€). Lite: 25$ al mes (unos 21€).

: Yahoo Mail Plus : 5$ al mes (unos 4€).

: 5$ al mes (unos 4€). Yahoo Plus Protect : Para móviles: 5$ al mes (unos 4€) por cada dispositivo. Para PC, impresoras, consolas, tablets o TV: 15$ al mes (unos 13€).

: ExtraCrunch: 15$ al mes (unos 13€).

Creemos que los precios individuales de estas suscripciones se mantendrán con la llegada de Yahoo Plus, pues este solo los englobará a todos en un solo nombre. Sin embargo, gracias a Yahoo Plus, podrás contratarlos por menos si te suscribes a varios a la vez como te explicamos antes.

Y si no estás seguro de si estos servicios de Yahoo valen la pena, la buena noticia es que pronto la compañía lanzará el programa “Tastemakers” que te dará acceso gratuito a las funciones premium de estas suscripciones. Eso es todo lo que sabemos de Yahoo Plus por ahora, pero quedamos atentos a cualquier otro anuncio al respecto para brindarte más información de este “nuevo” abanico de suscripciones.