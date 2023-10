Si bien Nothing ya habilitó los programas beta de Android 14 para sus dos móviles, la actualización estable y para todo público tardará algunas semanas adicionales. Eso significa que tanto el Nothing Phone (1) como el Phone (2) seguirán en Android 13 por un tiempo, pero no que quedarán a la deriva hasta entonces.

Prueba de esto es lo que acaba de suceder con el Nothing Phone (1), que recibió la actualización 2.0.4 de Nothing OS. El paquete incluye algunas correcciones de errores y actualizaciones de seguridad, pero también un par de novedades a las que querrás echarle el guante.

¿Qué novedades trae consigo Nothing OS 2.0.4 al Nothing Phone (1)?

A través de su cuenta en X, Nothing reveló que Nothing OS 2.0.4 ya está disponible para el Phone (1). La actualización pesa apenas 58 MB e incluye el parche de seguridad de Android de septiembre de 2023. Pero esta nueva versión no viene solo con eso, también trae consigo dos nuevas funcionalidades y varias revisiones de errores. ¿Cuáles? Estas que listamos según el historial de cambios:

Ocultar aplicaciones : ¿no quieres ver una app en tu cajón de aplicaciones? Entonces envía su icono al cajón oculto , que puedes encontrarlo deslizando hacia la izquierda desde el cajón normal.

: ¿no quieres ver una app en tu cajón de aplicaciones? Entonces , que puedes encontrarlo deslizando hacia la izquierda desde el cajón normal. Widget de fotos : al más puro estilo de iOS, ahora podrás mostrar tus fotos favoritas en la pantalla de inicio de tu móvil , aunque también en la pantalla de bloqueo.

: al más puro estilo de iOS, ahora , aunque también en la pantalla de bloqueo. Si clonas la app de WhatsApp para tener dos cuentas abiertas, ahora l a segunda app también funciona correctamente con App Locker .

para tener dos cuentas abiertas, ahora l . Mayor precisión en la información de carga ofrecida desde la pantalla de bloqueo.

Se soluciona un error que hacía que los widgets no se mostraran correctamente en la pantalla de bloqueo luego de reiniciar el dispositivo.

luego de reiniciar el dispositivo. Se mejoró la estabilidad del punto de acceso WiFi.

Hay varias correcciones de errores generales de sistema.

Cómo actualizar tu Nothing Phone (1) a Nothing OS 2.0.4

El paquete de actualización a Nothing OS 2.0.4 ya está disponible, pero la compañía reveló que están haciendo una implementación escalonada. Es decir, la nueva versión se está distribuyendo primero a ciertos países y poco a poco irá ampliando su disponibilidad. ¿Cuánto tardará en estar disponible para ti? No lo sabemos, pero difícilmente tendrás que esperar demasiado.

Ahora, para verificar si la actualización ya está disponible, solamente debes ir a Ajustes > Sistema > Actualización del sistema. Si aparece como disponible, presiona ‘Descargar e instalar’ para actualizar tu dispositivo.

¿Así de fácil? Sí, así de fácil. ¿Nos cuentas qué tal te va luego de actualizar?