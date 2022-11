Llegó el mejor día del año para comprar un nuevo móvil. El Black Friday está aquí y hay ofertas por doquier en todo tipo de smartphones: desde dispositivos de gama alta hasta terminales de gama baja. En este artículo, queremos centrarnos en aquellos móviles ultra baratos que valen menos de 100 € gracias a los descuentos de Black Friday. Hemos seleccionado los cinco mejores disponibles en Amazon, asegurándonos de que vienen de marcas fiables con buena reputación en el mercado.

Así que, si estabas buscando una buena oferta de Black Friday para renovar tu móvil o para hacer un regalo en esta época de fiestas, no perdamos más tiempo y veamos los cinco mejores smartphones de menos de 100 € que encontrarás este viernes y sábado en Amazon.

Redmi A1, un Xiaomi con Android puro y 3 años de garantía

En un artículo donde buscamos móviles baratos de marcas fiables, es imposible no mencionar un Xiaomi. La marca china este año lanzó el Redmi A1, su primer móvil sin MIUI en años que apuesta por un software limpio sin servicios ni apps innecesarias. Utiliza Android Go (la versión más ligera y rápida de Android para móviles de gama baja), lo cual es una gran ventaja frente a otros móviles con 2 GB de RAM. Al solo contar con apps «lite», su funcionamiento es muy rápido y fluido.

Viene con 32 GB de almacenamiento interno, que resultan suficientes para instalar todas las aplicaciones esenciales. Si necesitas más espacio, puedes comprarle una micro SD de hasta 512 GB. Su diseño imita al de los últimos iPhone, al menos en el módulo de cámara, y tiene un cuerpo ligero de apenas 192 gramos. ¿Te interesa? Puedes llevártelo por 99,46 € en este Black Friday.

Lo mejor del Redmi A1 ✅ Pantalla de 6,52″ HD+

✅ Batería de 5000 mAh

✅ Android Go sin bloatware

✅ 3 años de garantía

Redmi 9A, un Xiaomi resultón con cámara de 13 MP y batería de 5000 mAh

El Redmi 9A es bastante parecido al Xiaomi que vimos antes. La principal diferencia entre ambos es que este usa Android completo con MIUI. Es decir, viene con todas las funciones que tiene un Xiaomi de mayor gama. Eso sí, cuenta con la misma configuración de memoria (2 GB de RAM + 32 GB de almacenamiento) y la misma batería de 5000 mAh. No obstante, monta el procesador gaming MediaTek Helio G25 que debería brindarte un mejor rendimiento en juegos.

Otra cosa que cambia es el diseño. Tiene un estilo más típico de la gama baja con un pequeño de módulo de cámara en la parte trasera para su único sensor de 13 MP. Lo bueno de estos dos móviles ultra baratos de Xiaomi es que tienen 3 años de garantía, así que puedes comprarlo con confianza. El Redmi 9A en particular cuesta 97,26 € durante el Black Friday de Amazon.

Lo mejor del Redmi 9A ✅ Pantalla de 6,53″ HD+

✅ Batería de 5000 mAh

✅ Cámara trasera de 13 MP con IA

✅ 3 años de garantía

Realme Narzo 50i Prime, el más elegante de todos y tiene 3 GB de RAM

¿Quieres un smartphone más elegante? El Realme Narzo 50i Prime tiene un diseño ultrafino de 8,5 mm de grosor con un peso no mayor a 185 gramos y bordes planos. Su tapa trasera cuenta con un acabado hermoso de rayas verticales inspirado en la velocidad de los coches, según Realme. Además, posee un módulo de cámara rectangular muy minimalista que centra toda la atención en el único sensor de cámara de 8 MP capaz de grabar en 1080p a 30 FPS.

Está disponible en los colores azul oscuro y verde menta (al mismo precio ambos). Te brinda un excelente rendimiento con tareas básicas mediante su procesador Unisoc T612 con 3 GB de RAM. También te asegura una autonomía muy buena de 1 día completo gracias a su batería de 5000 mAh que soporta una carga de 10 W. Por cierto, tiene un modo de ultraahorro de batería que con solo un 5 % de carga te permitirá usar WhatsApp por 1,5 horas antes de que se apague. Su precio en Black Friday es de solo 98,99 €.

Lo mejor del Realme Narzo 50i Prime ✅ Pantalla de 6,5″ HD+

✅ Batería de 5000 mAh

✅ 3 GB de RAM

✅ Diseño prémium ultrafino de 8,5 mm

ZTE Blade A52, ridículamente barato con batería de 5000 mAh y triple cámara de 13 MP

El ZTE Blade A52 es el smartphone más barato de esta lista y, a pesar de ello, no tiene nada que envidiar al resto. Cuenta con una excelente pantalla HD+ de 6,52 pulgadas, una gran batería de 5000 mAh y una cámara triple de 13 MP. Su rendimiento corre a cargo del procesador Unisoc SC9863A con 2 GB de RAM y conectividad 4G. No es muy potente, pero es lo suficientemente bueno para usar WhatsApp, hacer llamadas, enviar mensajes, ver vídeos, etc.

Sorprendentemente considerando su bajo coste, ofrece 64 GB de almacenamiento y un lector de huellas en la parte trasera. Ni siquiera los Xiaomi que recomendamos antes te dan estas dos características. ¿Cuánto vale? En Black Friday lo puedes conseguir por apenas 79 € en Amazon.

Lo mejor del ZTE Blade A52 ✅ Pantalla de 6,52″ HD+

✅ Batería de 5000 mAh

✅ Cámara triple de 13 MP + 2 MP + 2 MP

✅ Lector de huellas trasero

Doogee X95, todo una sorpresa

Doogee es conocido principalmente por sus móviles todoterreno, pero también tienen smartphones básicos de gran calidad. El mejor ejemplo de ello es el Doogee X95 que, con su batería de 4350 mAh, sus 3 GB RAM con 16 GB de almacenamiento y su pantalla de 6,52 pulgadas, sin lugar a dudas es uno de los mejores móviles por menos de 100 euros que puedes comprar. Tiene un diseño espectacular que, en su variante de color azul, ofrece un gradiente bastante chulo.

Viene con Android 10 de fábrica y soporta dos SIM 4G. ¿Su precio? 99,99 €. Nada mal para un móvil de sus características.

Lo mejor del Doogee X95 ✅ Pantalla de 6,52″ HD+

✅ 3 GB de RAM

✅ Cámara triple de 13 MP + 2 MP + 2 MP

✅ Batería de 4350 mAh

Si quedaste con ganas de más, te invitamos a ver todos los móviles en oferta en el Black Friday de Amazon. Allí encontrarás tanto móviles de gama baja como smartphones prémium de gama alta con enormes descuentos por Black Friday. ¡No te los pierdas! ¿Cuál móvil te llevarás?