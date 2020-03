Xiaomi es conocida por ser una marca muy prolífica. En un año pueden incluso lanzar dos generaciones de una misma serie, como sucedió el año pasado con los Redmi Note 7 y Note 8. A pesar de la pandemia del COVID-19, Xiaomi no piensa cambiar esta estrategia en 2020. Según SlashLeaks, la marca china tiene planes de lanzar un total de 18 smartphones en lo que queda de año, incluyendo algunos de las marcas Redmi y Poco.

De acuerdo al reporte filtrado por la fuente, estos 18 móviles de Xiaomi, Redmi y Poco llegarán en el tercer cuarto de 2020. La gran mayoría de los mismos no han sido confirmados por Xiaomi todavía, por lo que no debemos emocionarnos mucho. A continuación, te presentamos los 18 móviles que anuncia el reporte, junto con otro smartphone de Xiaomi cuya certificación se filtró recientemente.

Estos son los 18 móviles de Xiaomi que llegarán este año, según un reporte filtrado

Varios de los móviles filtrados son renombrados de otros que ya Xiaomi tiene en el mercado. También hay algunos dispositivos experimentales y otros que ya todos sabíamos que llegarían tarde o temprano. En fin, aquí te dejamos la lista completa de los 18 móviles de Xiaomi que se lanzarán en los próximos meses.

Xiaomi Mi 10T

El Xiaomi Mi 9T del año pasado tendrá un sucesor y será también un móvil renombrado de la serie Redmi K. Recordemos que el Mi 9T es el mismo Redmi K20, por lo que se espera que el Mi 10T llegue en los próximos meses al mercado europeo como un Redmi K30 4G renombrado. Por cierto, ya este Redmi K30 4G se lanzó en India renombrado como Poco X2, así que, si los rumores son ciertos, este móvil se lanzará bajo las tres distintas marcas de Xiaomi. ¡Una locura!

Xiaomi Mi 10T Pro

Junto con el Mi 10T, Xiaomi presentará el Mi 10T Pro según los rumores. Al igual que el Mi 9T Pro es un Redmi K20 Pro, el Mi 10T Pro será un Redmi K30 Pro. Ahora bien, este Redmi K30 Pro tiene una versión llamada Zoom Edition, por lo que es posible que el Mi 10T Pro también llegue con una variante similar.

Xiaomi Mi 10S

De acuerdo al reporte, la nueva versión barata de los Xiaomi Mi 10 será el Xiaomi Mi 10S. Por supuesto, este nuevo smartphone llegará con características inferiores comparadas con las de los actuales buques insignia de la marca, pero con un precio más bajo gracias a ello. Aun así, el Xiaomi Mi 10S podría tener una pantalla más grande, aunque también podría ser el mismo dispositivo que el Poco F2 o el Redmi X10, los cuales se anunciarán próximamente.

Xiaomi Mi 10S+ 5G

Por otro lado, el Xiaomi Mi 10S+ 5G será la versión mejorada del Xiaomi Mi 10S. Como tal, tendrá un módem para el 5G y usará un Snapdragon 765G como procesador. Se prevé que este Xiaomi Mi 10S+ 5G será el mismo dispositivo que los Poco F2 Pro 5G y Redmi X10 5G. Eso sí, estos tres dispositivos llegarán cada uno a mercados distintos.

Xiaomi Mi 7 (2020)

Hace unos años atrás, cuando era el turno del Xiaomi Mi 7 de llegar al mercado, Xiaomi se saltó el lanzamiento de este smartphone para lanzar el Mi 8, ya que ese año la compañía celebraba su octavo aniversario. Para tapar ese hueco en la serie Mi, Xiaomi lanzará el Mi 7 este año bajo el nombre Xiaomi Mi 7 2020. Por supuesto, las características de este Mi 7 (aunque aún no se conoce nada sobre ellas) no serán las mismas que las que iba a tener años atrás, sino unas adaptadas a estos tiempos.

Mi MIX 4 y Mi MIX 4S

Los buques insignia experimentales de Xiaomi regresarán este año. El reporte revela que los Mi MIX Alpha, Mi MIX 4 y Mi MIX 4S llegarán a finales de este año 2020. Así que, tras varios años de espera, finalmente los actuales Mi MIX tendrán sus sucesores.

Xiaomi Mi CC10 y Xiaomi Mi A4

La serie Mi CC de Xiaomi en colaboración con Meizu continuará este año con el Mi CC10. Se espera que este dispositivo sea el mismo Xiaomi Mi 10 Lite en algunos mercados. Además, también será el Mi A4 en India. Eso sí, si bien el Mi A4 será un Mi CC10 renombrado, usará Android One como capa de personalización (el gran atractivo de esta serie).

Xiaomi Mi Zero

Según los rumores, Xiaomi está trabajando en un móvil experimental llamado Mi Zero, que tendrá una pantalla diferente a la de los móviles actuales. Este podría ser el primer smartphone de Xiaomi que use una cámara selfie bajo la pantalla (sin notch, ni agujero), gracias a un tipo de pantalla que la compañía está desarrollando y que ya presentó antes. De momento, se espera que el Mi Zero sea muy similar al Meizu Zero.

Redmi 9 y Redmi 9A

Ya entrando en la marca Redmi, es momento de hablar de los sucesores del Redmi 8. Y es que los Redmi 9 y Redmi 9A ya están listos para ser lanzados a principios de abril, de acuerdo a la filtración. Ya de estos smartphones conocemos algunos datos, como que el Redmi 9A usará el procesador MediaTek Helio G70. Si bien sus características todavía no han sido confirmadas, un usuario en Twitter recientemente filtró una imagen donde podemos ver el diseño del Redmi 9 junto con sus especificaciones:

Procesador MediaTek Helio G80 .

. Cámara trasera cuádruple : sensor principal de 13 MP, gran angular de 8 MP, macro de 5 MP y sensor de profundidad de 2 MP.

: sensor principal de 13 MP, gran angular de 8 MP, macro de 5 MP y sensor de profundidad de 2 MP. 3 GB de RAM (su versión más básica).

(su versión más básica). 32 GB de almacenamiento (su versión más básica).

de almacenamiento (su versión más básica). Estará disponible en los colores morado y verde.

Redmi Note 9S+

Este Redmi Note 9S+ será un Redmi Note 9 Pro Max renombrado, según la filtración. Por supuesto, llegará a los mercados en los que el Redmi Note 9 Pro Max no ha llegado, con las mismas características y diseño, pero con un nombre diferente. No olvidemos que ya antes se filtraron las características de un Redmi Note 9S, por lo que esta serie Note S ya debe estar al caer.

Redmi X10 4G y Redmi X10 5G

La serie Redmi X llegará finalmente este 2020 con los Redmi X10 4G y Redmi X10 5G. Por su parte, el Redmi X10 4G será el mismo dispositivo que el Poco F2 y el Xiaomi Mi 10S, mientras que el Redmi X10 5G será el mismo dispositivo que el Poco F2 Pro 5G y el Xiaomi Mi 10S 5G. Dependiendo de dónde vivas, en tu país se pondrá a la venta uno de estos dispositivos u otro.

Poco X2 Pro

El Poco X2, que es un Redmi K30 4G renombrado, tendrá una versión mejorada. Se trata del Redmi X2 Pro que, como era de esperar, será un Redmi K30 Pro renombrado. Este móvil llegará al mercado indio a finales de abril, aunque no se sabe si lo hará bajo la marca Redmi (K30 Pro) o Poco (X2 Pro).

Poco F2 y Poco F2 Pro 5G

Por último, tenemos al esperado sucesor del Poco F1. El Poco F2 se lanzará en la segunda mitad de 2020 y será un Redmi X10 renombrado. Además, llegará junto con una variante mejorada llamada Poco F2 Pro 5G, el cual será el mismo dispositivo que el Redmi X10 5G. Así que, según los rumores, no esperemos nada original de parte de la marca Poco este año.

Un posible Xiaomi Mi Note 10 Lite se filtra en la FCC

El móvil número 19 de Xiaomi que podría lanzarse en lo que queda de año es el Mi Note 10 Lite. El medio MySmartPrice encontró una certificación de un nuevo teléfono de Xiaomi con el número de modelo M2002F4LG en FCC, que nos hace pensar esto. ¿Por qué? Pues porque en el documento de la dicha certificación se compara al misterioso modelo M2002F4LG con el modelo M1910F4G, el cual ya sabemos que es el Mi Note 10. Esa comparación ya de por sí implica que ambos modelos comparten la misma serie.

De acuerdo a la comparación, el modelo M2002F4LG tiene especificaciones inferiores a las del M1910F4G, por lo que posiblemente se trate del Mi Note 10 Lite o como sea que Xiaomi decida nombrar a esta versión más básica. Aquí te dejamos las especificaciones de este posible Mi Note 10 Lite que aparecen en la certificación FCC:

Cámara trasera quíntuple : 64 MP (principal) + 8 MP (gran angular) + 5 MP (teleobjetivo con zoom óptico de 2x) + 8 MP (teleobjetivo con zoom óptico de 5x) + 2 MP (macro). Sin láser para el autoenfoque.

: 64 MP (principal) + 8 MP (gran angular) + 5 MP (teleobjetivo con zoom óptico de 2x) + 8 MP (teleobjetivo con zoom óptico de 5x) + 2 MP (macro). Sin láser para el autoenfoque. Procesador Snapdragon 730G .

. Batería de 5230 mAh con carga rápida de 30 W .

. Extras: USB-C, WiFi de doble banda, Bluetooth (sin especificar), entre otros.

A falta de saber sus dimensiones y las características de la pantalla, al parecer el Mi Note 10 Lite solo perderá el sensor de 108 MP y el láser de autoenfoque de la cámara trasera del Mi Note 10. El resto de características (batería, procesador, carga rápida, extras, etc.) se mantendrán iguales. De cualquier forma, recuerda que estas especificaciones no han sido confirmadas por Xiaomi, así que hay que esperar el anuncio oficial.

Antes de irte, coméntanos, ¿qué te parecen estos 19 móviles de Xiaomi que posiblemente lleguen en los próximos meses?