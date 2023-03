El nuevo Galaxy A34 es la apuesta de Samsung para cubrir el hueco de los 400 € en el mercado móvil durante 2023. Rondando ese precio hay alternativas fantásticas en otras marcas (incluso superiores), pero también hay dos detalles ciertos alrededor de este dispositivo: primero, que los Galaxy A3X se venden muy bien todos los años sin importar demasiado lo que ofrezcan otras compañías; segundo, en esta oportunidad el rival más difícil podría estar en casa.

Lo decimos porque el Samsung Galaxy A34 es muy parecido al Galaxy A33 de 2022, y esto es algo que podría jugarle en contra. Ya le sucedió al Galaxy A54 al compararlo con el Galaxy A53, pues perdió estrepitosamente gracias al precio de este último. ¿Será que se repite la historia? Comparamos el Samsung Galaxy A34 vs. Galaxy A33 para contestar la pregunta del millón de euros: ¿vale la pena el salto?

Tabla comparativa de especificaciones: Samsung Galaxy A34 vs. Galaxy A33

Especificaciones Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

Dimensiones y peso 161,3 x 78,1 x 8,2 mm.

199 gramos. 159,7 x 74 x 8,1 mm.

186 gramos. Pantalla 6,6″ Full HD+ (2340 x 1080 píxeles) con panel Super AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, brillo de 1000 nits (HMB), protección Gorilla Glass 5 y notch. 6,4″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel Super AMOLED, tasa de refresco de 90 Hz, brillo de 800 nits (HMB), protección Gorilla Glass 5 y notch. Procesador MediaTek Dimensity 1080 con gráfica Mali-G68 MC4. Samsung Exynos 1280 con gráfica Mali-G68 MC4. RAM 6 u 8 GB LPDDR4X. 6 u 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 o 256 GB + microSD de 1 TB. 128 o 256 GB + microSD de 1 TB. Cámara Trasera Triple cámara: Principal de 48 MP con f/1.8, PDAF y OIS.

con f/1.8, PDAF y OIS. Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 123º.

con f/2.2 y ángulo de visión de 123º. Macro de 5 MP con f/2.4. Flash LED, HDR y grabación en 4K @ 30 fps. Cuádruple cámara: Principal de 48 MP con f/1.8, PDAF y OIS.

con f/1.8, PDAF y OIS. Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 123º.

con f/2.2 y ángulo de visión de 123º. Macro de 5 MP con f/2.4.

con f/2.4. Profundidad de 2 MP con f/2.4. Flash LED, HDR y grabación en 4K @ 30 fps. Cámara Frontal 13 MP con f/2.2. 13 MP con f/2.2. Conectividad WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3, certificación IP67, GPS + Glonass + Galileo + BDS, altavoces estéreo, lector de huellas óptico, NFC y USB-C. WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.1, certificación IP67, GPS + Glonass + Galileo + BDS, altavoces estéreo, lector de huellas óptico, NFC y USB-C. Batería 5000 mAh con carga rápida de 25 W. 5000 mAh con carga rápida de 25 W. Sistema operativo Android 13 bajo One UI 5.1. Android 12 bajo One UI 4.1 (actualizable a Android 13 y One UI 5.1). Precio Desde 399 €. Desde 349 € (lanzamiento).

La pantalla del Galaxy A34 se pasa a los 120 Hz y su cuerpo recibe un rediseño genial

Pese a ser smartphones que comparten muchas características, el Galaxy A34 tiene su propio encanto si se compara con el A33. El más evidente de todos es el rediseño que sufre el modelo de 2023 al adoptar las líneas de los Galaxy S23. El aspecto se vuelve mucho más refinado gracias a que no existe una isleta para las cámaras traseras. Aparte, su paleta de colores es más atractiva que la de su hermano de 2022.

La pantalla del Galaxy A34 también incluye novedades interesantes, empezando porque es más grande que la del A33 (6,6″ vs. 6,4″). Además, su panel Super AMOLED da dos saltos importantes: tiene tasa de refresco de 120 Hz, una velocidad superior a los 90 Hz del dispositivo del año pasado; su brillo es de 1000 nits, 200 nits más que su rival.

Estas cosas definitivamente aventajan al Galaxy A34 en esta comparativa, aunque de resto comparten muchas cosas en cuanto a diseño, materiales de fabricación y pantallas. Los dos dispositivos cuentan con:

Pantallas Super AMOLED con resolución Full HD+ , protegidas por Gorilla Glass 5 y notch.

, protegidas por Gorilla Glass 5 y notch. Cuerpos y marcos fabricados en plástico .

. Certificación IP67 con protección contra polvo y agua (hasta 1 metro de inmersión).

El Galaxy A34 está impulsado por un chip MediaTek que rinde más que el del Galaxy A54

Durante los últimos dos años Samsung se ha abierto a utilizar SoC MediaTek en sus móviles y tablets, algo que no sucedía con frecuencia. Este acercamiento sigue siendo tímido, pero definitivamente le están dando mayor confianza al fabricante de chips chino.

Prueba de ello es el Samsung Galaxy A34, que incluye un SoC Dimensity 1080 con gráfica Mali-G68 MC4. Todos esperábamos que utilizara el Exynos 1380, mismo que lleva el Galaxy A54 y sucesor directo del Exynos 1280 que se usó en los A33 y A53. No sabemos por qué Samsung decidió aplicar este cambio, pero lo cierto es que es algo muy positivo para el Galaxy A34.

¿Por qué lo decimos? Aunque todavía no hay benchmarks del A34, sí que hay varios de otros móviles que llevan el Dimensity 1080 y su puntuación en AnTuTu es excelente:

La diferencia de potencia entre el Galaxy A34 y el A33 es de más del 40%, un salto brutal en nuestra opinión. Aparte, ¡el Galaxy A34 es más potente que el A54! Aun siendo su hermano menor y costando menos dinero.

Sin embargo, no todo es perfecto. El Dimensity 1080 está fabricado en 6 nm, mientras que el Exynos 1280 es de 5 nm. ¿Qué significa esto? Que probablemente el SoC de MediaTek consuma un poco más de energía y gaste antes la batería de 5000 mAh que ambos teléfonos comparten.

¿Algo más que decir antes de saltar a las cámaras? Sí, que el resto del hardware interno está parejo entre los A34 y A33: 6 u 8 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno.

La cuarta cámara del Galaxy A33 es sencilla, pero le basta para ganar la contienda fotográfica

No nos detendremos demasiado en este punto, pues las cámaras que comparten los Galaxy A34 y A33 son exactamente las mismas, así que irán muy parejos en rendimiento.

Sin embargo, el Galaxy A33 cuenta con una cuarta cámara que no está en el Galaxy A34. Es un sensor de profundidad de apenas 5 MP, que no es gran cosa, pero ayuda a mejorar el efecto bokeh (desenfoque) en los retratos. Sí, los algoritmos de mejoramiento de imagen logran excelentes resultados sin necesidad de valerse de un sensor de este tipo. Pero entre tenerlo y no tenerlo, definitivamente nos quedamos con la primera opción. Del resto, estas son las cámaras que comparten este par de terminales:

Principal de 48 MP con f/1.8, PDAF y OIS.

con f/1.8, PDAF y OIS. Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 123º.

con f/2.2 y ángulo de visión de 123º. Macro de 5 MP con f/2.4.

con f/2.4. Cámara delantera de 13 MP con f/2.2.

¿Es mejor el Galaxy A34 o el A33? Depende de para qué quieras el móvil

Diferente a la comparativa entre el Galaxy A54 y el A53, la situación entre el Galaxy A34 y el A33 está mucha más pareja. El dispositivo de 2023 sí trae mejoras interesantes respecto al modelo de 2022, especialmente esa pantalla de 120 Hz y su procesador mucho más potente.

Así, debes elegir el Galaxy A34 si lo que buscas es un móvil Samsung relativamente económico para jugar y disfrutar contenido multimedia. Pero espera, que esto no es una victoria absoluta para el nuevo gama media de la firma surcoreana.

El Galaxy A34 tiene un precio de partida de 399 €, mientras que el Galaxy A33 puede conseguirse por unos 268 € en Amazon. Estamos hablando de más de 130 € de ahorro, una cantidad nada despreciable. Entonces, si el dinero es algo importante para ti y no te importa tanto la potencia, el Galaxy A33 será una compra mucho más acertada. Al fin y al cabo, estarás comprando un móvil mucho más barato y con unas especificaciones bastante similares en varios apartados.