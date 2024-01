El Samsung Galaxy S24 Ultra es una realidad y buscará repetir el logro del Galaxy S23 Ultra como el móvil más completo del año. Sin embargo, en el mercado hay varios dispositivos que se lo pondrán realmente difícil, pues compite contra bestias como los Xiaomi 14 Pro, OnePlus 12, OPPO Find X7 Ultra, Honor Magic6 Pro y más.

Sin embargo, el gran contendiente de este dispositivo no está en Android, sino en la otra acera. Hablamos del iPhone 15 Pro Max, su principal rival en precio, ventas y popularidad. ¿Cuál crees que se alzaría como ganador en una batalla? Eso lo vamos a averiguar ahora mismo, pues comparamos el Samsung Galaxy S24 Ultra vs. iPhone 15 Pro Max en este artículo. Hoy buscamos al rey de la gama premium, sus debilidades y fortalezas, y esto es lo que encontramos.

Tabla comparativa de especificaciones: Samsung Galaxy S24 Ultra vs. iPhone 15 Pro Max

Especificaciones Samsung Galaxy S24 Ultra

iPhone 15 Pro Max

Dimensiones y peso 162,3 x 79 x 8,6 mm. 232 gramos.

Marcos de titanio y trasera de cristal. 159,9 x 76,7 x 8,3 mm. 221 gramos. Marcos de titanio y trasera de cristal. Pantalla 6,8″ QHD+ (3200 x 1440 píxeles) con panel Dynamic AMOLED 2X, tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz (LTPO), HDR10+, brillo pico de 2600 nits y protección Gorilla Glass Armor. 6,7″ 1,2K (2796 x 1290 píxeles) con panel Super Retina XDR OLED, tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz (LTPO), HDR10, Dolby Vision, brillo pico de 2000 nits y protección Ceramic Shield Glass. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) con gráfica Adreno 750. Apple A17 Pro (3 nm) con gráfica Apple de 6 núcleos. RAM 12 GB LPDDR5X. 8 GB LPDDR5. Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0. 256 GB / 512 GB / 1 TB NVMe. Cámara Trasera Cuádruple: Principal de 200 MP (Samsung HP2) con f/1.7, PDAF multidireccional, Laser AF y OIS.

(Samsung HP2) con f/1.7, PDAF multidireccional, Laser AF y OIS. Teleobjetivo periscópico de 50 MP con f/3.4, Dual Pixel PDAF, OIS y zoom óptico de 5x.

con f/3.4, Dual Pixel PDAF, OIS y zoom óptico de 5x. Teleobjetivo de 10 MP con f/2.4, Dual Pixel PDAF, OIS y zoom óptico de 3x.

con f/2.4, Dual Pixel PDAF, OIS y zoom óptico de 3x. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2, Dual Pixel PDAF y campo visual de 120º. Flash LED, HDR10+, grabación de sonido estéreo y vídeo en 8K @ 30 fps o 4K @ 120 fps. Triple + auxiliar: Cámara principal de 48 MP con f/1.8 (Sony IMX803), Dual Pixel AF y sensor-shift OIS.

con f/1.8 (Sony IMX803), Dual Pixel AF y sensor-shift OIS. Teleobjetivo periscópico de 12 MP con f/2.8, Dual Pixel PDAF, 3D sensor-shift OIS y zoom óptico de 5x.

con f/2.8, Dual Pixel PDAF, 3D sensor-shift OIS y zoom óptico de 5x. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2, Dual Pixel AF y ángulo de visión de 120º.

con f/2.2, Dual Pixel AF y ángulo de visión de 120º. Sensor auxiliar TOF 3D LiDAR. Flash LED, HDR10, Dolby Vision HDR, Spatial Video, ProRes y grabación a 4K @ 60 fps o 1080p @ 240 fps. Cámara Frontal 12 MP con f/2.2 y Dual Pixel PDAF. X MP Conectividad WiFi 7, Bluetooth 5.3, Dual-SIM 5G, USB-C, GPS, Galileo, Glonass, BDS, NFC, UWB, altavoces estéreo Hi-Res, protección IP68 y lector de huellas ultrasónico bajo la pantalla. WiFi 6E, Bluetooth 5.3, Dual-SIM 5G, USB-C, GPS, Galileo, Glonass, BDS, NFC, UWB 2, conexión satelital de emergencia (Estados Unidos), altavoces estéreo Hi-Res, protección IP68 y Face ID. Batería 5000 mAh con carga rápida de 45 W, carga inalámbrica de 15 W y carga inalámbrica inversa de 4,5 W. 4422 mAh con carga rápida de 20 W, carga inalámbrica de 15 W (MagSafe y Qi2) y carga inalámbrica inversa de 4,5 W. Sistema operativo Android 14 bajo One UI 6.1 y con siete años de actualizaciones aseguradas. iOS 17 con cinco años de actualizaciones aseguradas. Precio Desde 1459 €. Desde 1469 €.

Diseños ultra continuistas y similares a su manera, pero en el Galaxy S24 Ultra tenemos el S-Pen incluido

Si algo funciona, no lo cambies, solo mejóralo. Esto es algo que Samsung y Apple parecen tener muy claro, pues desde hace varias generaciones sus móviles estrellas han cambiado muy poco. De hecho, salvo por la pantalla plana, si hoy cogieses el Galaxy S24 Ultra junto a un Galaxy S23 Ultra o S22 Ultra difícilmente podrás diferenciarlos. Lo mismo sucede con el iPhone 15 Pro Max al compararlo con sus equivalentes en las últimas tres generaciones.

Esto deja ver que Samsung, Apple y sus usuarios se sienten cómodos con lo que ya existe, así que basta con introducir pequeñas mejoras. Esto es justo lo que ha sucedido y ambas compañías han apuntado hacia la misma dirección, pues sus dispositivos estrellas comparten muchas cosas: protección IP68, traseras de cristal, marcos de titanio y protección de pantalla fabricada por Corning (Gorilla Glass Armor en el Galaxy y un equivalente a medida llamado Ceramic Shield para el iPhone).

Sí, visualmente son teléfonos muy diferentes, pero se venden como churros. Por un lado, el de Apple tiene un estilo más versátil y de estética espacial que se adapta a todo tipo de entornos. Por su parte, el de Samsung tiene unas líneas más angulares y un diseño que apunta más hacia el sector profesional.

Como puntos de diferenciación, el iPhone 15 Pro Max tiene el nuevo “botón de acción” que suplanta al “alert slider” que nos acompañó por varias generaciones. Es útil, ya que puedes programarlo para hacer diferentes cosas. Sin embargo, el S Pen del Galaxy S24 Ultra es un añadido muy superior al permitirte tomar notas, dibujar y mucho más, totalmente a tu antojo. Solo por eso damos el primer punto al móvil de Samsung.

¿Quieres más brillo y resolución o te quedas con una pantalla que tenga Dynamic Island?

Así como en el diseño, los pequeños detalles son los que definen qué pantalla te parecerá mejor entre este par de móviles. Las novedades respecto a generaciones anteriores también son pocas, pero cada uno tiene lo suyo.

La principal fortaleza del Galaxy S24 Ultra es su brillo pico de 2600 nits, un 30% más que su rival (2000 nits). Le sigue su mayor resolución, pues es QHD+ de 3120 x 1440 píxeles y su rival tiene 1,2K de 2796 x 1290 píxeles. La diferencia de resolución no es mucha, pero está ahí. Particularmente, nosotros nos quedamos de este lado.

Por su parte, el iPhone 15 Pro Max tiene a su favor Dynamic Island, una funcionalidad que permite mostrar notificaciones animadas muy chulas alrededor de la cámara frontal. Es una característica más de software que de la propia pantalla, pero en el Galaxy no existe (oficialmente) y habrá a quien le llame la atención.

De resto, ambos paneles se parecen bastante: ambos son fabricados por Samsung pese a tener diferentes nombres; las dimensiones son muy similares, con 6,8” en el Galaxy y 6,7 en el iPhone; usan tecnología LTPO con tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz; y tienen certificación HDR10 (el Galaxy tiene HDR10+).

El rendimiento es absurdo en ambos dispositivos y no hay un ganador claro entre ellos

Si bien el Apple A17 Pro ha sido señalado de ser calentón y que el iPhone 15 Pro Max no tiene un sistema de disipación adecuado, no podemos negar que su rendimiento es una locura. Aparte, su excelente integración con iOS hace que todo funcione bien pese a estos detalles, al punto de poder ejecutar juegos triple A de manera nativa.

Por su parte, el Snapdragon 8 Gen 3 es un animal que ha demostrado ser una proeza técnica por su increíble balance entre rendimiento y eficiencia energética. Por supuesto, tampoco hay aplicación o juego que se le resista.

Ambos son los mejores chips de Apple y Qualcomm actualmente y tienen un rendimiento muy parejo. Sí, dependiendo del benchmark ganará uno u otro, pero lo cierto es que la diferencia no da para ir más allá de un empate técnico. Aquí las pruebas:

En lo que respecta a almacenamiento, ambos móviles se consiguen en configuraciones de 256 GB, 512 GB y 1 TB. Eso sí, los formatos son diferentes: UFS 4.0 en el Samsung y NVMe en el de Apple, el primero consume menos y el segundo es más rápido, pero las diferencias no se notan en el día a día. Por otro lado, el Galaxy S24 Ultra lleva 12 GB de RAM y el iPhone 15 Pro Max equipa 8 GB. iOS necesita menos RAM que Android para lograr lo mismo, así que no notarás la diferencia casi nunca.

iOS 17 es una maravilla, pero Android 14 con One UI 6 también y Samsung ofrece IA y mejor soporte

Siempre que hablamos de un iPhone lo mencionamos: la integración entre hardware y software es brutal, así que iOS funciona de las mil maravillas. Sin embargo, Android ha ido mejorando en cada nueva versión y el trabajo que viene haciendo Samsung con su capa de personalización es impecable.

Hoy por hoy, ambos sistemas operativos funcionan muy bien, aunque Android consume un poco más de recursos (algo normal al tener que funcionar en tantas combinaciones de hardware). Sin embargo, Android 14 no está solo en esta ocasión, pues One UI 6 añade funcionalidades exclusivas al móvil de Samsung.

Por un lado, tenemos un modo escritorio completísimo, un soporte multitarea de lujo y con el S Pen las posibilidades se vuelven casi infinitas. Además, Samsung acaba de presentar Galaxy AI, su modelo de inteligencia artificial que se integra en multitud de aplicaciones para mejorarlas.

Y como si esto fuese poco, los surcoreanos decidieron seguir la senda de Google con las actualizaciones. El Galaxy S24 tendrá siete años de actualizaciones aseguradas, hasta nada menos que Android 21. Apple generalmente actualiza sus móviles por cinco años, por lo que el iPhone 15 Pro Max solo llegará hasta iOS 22.

Las cámaras del Galaxy recibieron importantes mejoras, pero el iPhone está en el top 3 global

Ni el Galaxy ni el iPhone recibieron grandes cambios en el hardware de sus cámaras respecto a la generación pasada, pues se mantienen casi todos los sensores. En ambos dispositivos solamente cambian los teleobjetivos periscópicos: en el Galaxy S24 Ultra ahora es de 50 MP con zoom óptico de 5X (antes 10 MP y 10x); mientras, en el iPhone 15 Pro Max sigue siendo de 12 MP, pero ahora hay zoom de 5x en vez de 3x. Sin embargo, a nivel de software sí hay cambios importantes que terminan sazonando esta comparativa.

Las fortalezas del Samsung son las siguientes:

Un nuevo algoritmo de posprocesado lograr imágenes más realistas y sin unos bordes y saturación tan agresivos. Esto lo pone al nivel de iPhone.

y sin unos bordes y saturación tan agresivos. Esto lo pone al nivel de iPhone. El sensor de 200 MP realmente toma fotos a 12 MP, lo que permite mejorar la calidad de las fotos finales al unir todos los píxeles sobrantes.

El teleobjetivo de 50 MP tiene zoom óptico de 5x, pero Samsung promete un zoom digital sin pérdida hasta 10x gracias a su mayor resolución. El iPhone llega hasta 5x sin pérdida.

gracias a su mayor resolución. El iPhone llega hasta 5x sin pérdida. Permite usar el teleobjetivo periscópico en modo nocturno para grabar vídeos, algo que no puedes hacer con el iPhone.

para grabar vídeos, algo que no puedes hacer con el iPhone. Las grabaciones en modo nocturno mejoraron y ahora hay menos ruido, finalmente parece que el Galaxy alcanzó al iPhone en este aspecto.

y ahora hay menos ruido, finalmente parece que el Galaxy alcanzó al iPhone en este aspecto. Graba vídeos en 8K, pero esto es un detalle que importa a poquísimas personas por dos cosas: la enorme cantidad de espacio ocupada y que hay pocos monitores y TV compatibles.

Por su parte, estas son las fortalezas del iPhone 15 Pro Max:

También estrenó un nuevo algoritmo de posprocesado que pone especial énfasis en los retratos. La calidad de este tipo de fotografía en el iPhone es brutal.

que pone especial énfasis en los retratos. La calidad de este tipo de fotografía en el iPhone es brutal. Las fotografías de la cámara principal de 48 MP ahora están configuradas a 24 MP. Aunque en el Samsung el pixel binning es mucho mayor, en el iPhone también ayuda a mejorar los detalles.

La cámara frontal de los iPhone ofrece unos selfies mejores que los del Galaxy y con el nuevo algoritmo todavía más.

que los del Galaxy y con el nuevo algoritmo todavía más. La grabación de vídeos del iPhone 15 Pro Max es superior durante el día, especialmente si son tomas de acción con mucho movimiento. Su estabilización de imagen tiene poquísima competencia.

Como verás, el Samsung Galaxy S24 Ultra recibe importantes mejoras y se acerca peligrosamente a su rival. Sin embargo, el iPhone 15 Pro Max sigue siendo una bestia que actualmente ocupa el tercer puesto del ranking de DxOMark. ¿Será el Galaxy capaz de igualarle o superarle? Tendremos que esperar la prueba para saberlo, pero en ambos casos tendrás unas cámaras fenomenales.

El Galaxy S24 Ultra se lleva el punto de batería y carga, aunque el iPhone tiene Qi2

Con una batería de 5000 mAh, el smartphone de Samsung supera al de Apple cuya capacidad es de 4422 mAh. Es un 13% más de energía almacenada, algo que definitivamente influirá en la autonomía final.

Este escenario se repite en el sistema de carga, pues el Galaxy lleva carga rápida de 45 W y el iPhone 20 W. El de Samsung dobla la potencia al de Apple, dándole una ventaja clarísima.

En lo que sí quedan igualados es en la potencia de carga inalámbrica, con 15 W cada uno. Eso sí, el iPhone 15 Pro Max es compatible no solo con MagSafe (propietario), también con el nuevo estándar magnético Qi2.

Conclusiones: ¿deberías comprar el Galaxy S24 Ultra o el iPhone 15 Pro Max?

Cuando hablamos de la batalla entre Android vs. iOS, pocos son los que se cambiarían de sistema operativo. Así, los fans de Android seguramente se quedarán con el Galaxy S24 Ultra y los de iOS con el iPhone 15 Pro Max.

No es una mala decisión, pues ambos dispositivos son completísimos y tienen un rendimiento abrumador con el que no notarás prácticamente diferencia. No obstante, aquí venimos a buscar el mejor móvil entre ellos y ese es el Galaxy S24 Ultra.

Siendo objetivos: tiene mejor pantalla, incluye el S Pen, contará con más años de soporte, tiene una batería más grande y recibe más mejoras en sus cámaras. Aparte, los precios son casi idénticos: desde 1459 € para el Galaxy y desde 1469 € para el iPhone.