Xiaomi acaba de lanzar los POCO X6 y POCO X6 Pro, sus nuevos reyes de la gama media que vienen con características de lujo y precios muy asequibles. Ahora bien, muchos se preguntan si esta nueva serie es realmente una gran actualización de los POCO X5 del año pasado que llegaron con especificaciones difíciles de superar para su rango de precio.

Pues bien, si estás aquí es porque de seguro quieres saber si el nuevo POCO X6 es mejor que el POCO X5. Y afortunadamente, has llegado al lugar indicado. A continuación, te presentamos una comparativa a fondo del POCO X6 vs. POCO X5.

Tabla comparativa de los POCO X6 vs. POCO X5

Lo primero que tienes que saber antes de adentrarte en esta comparativa es que el POCO X6 es una gran actualización del POCO X5. No es como en otras ocasiones en los que Xiaomi solo cambia de nombre un móvil y lo relanza al año siguiente. Y es que esta nueva versión viene con mejor pantalla, rendimiento, cámara, autonomía y otras novedades interesantes. Aquí abajo te dejamos una tabla comparativa con todas sus diferencias:

Especificaciones POCO X6 POCO X5 Dimensiones y peso 161,15 x 74,24 x 7,98 mm. 181 gramos. 165,88 x 76,21 x 7,98 mm. 189 gramos. Pantalla 6,67″ 1.5K (2712 x 1220 píxeles) panel Flow AMOLED DotDisplay, tecnología CrystalRes, relación de aspecto 20:9, 446 ppi, tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, de muestreo táctil de 240 Hz, atenuación PWM de 1920 Hz, brillo máximo de 1800 nits, Dolby Vision, gama de colores DCI-P3 al 100 %, contraste 5000000:1 y protección Corning Gorilla Glass Victus. 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel DotDisplay AMOLED, relación de aspecto 20:9, 395 ppi, tasa de refresco de 120 Hz, de muestreo táctil de 240 Hz, brillo máximo de 1200 nits, gama de colores DCI-P3, contraste 4500000:1 y protección Corning Gorilla Glass 3. Procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 con gráfica Adreno 710. Qualcomm Snapdragon 695 con gráfica Adreno 619. RAM 8 GB / 12 GB en formato LPDDR4X. 6 GB / 8 GB en formato LPDDR4X. Almacenamiento 256 GB / 512 GB de tipo UFS 2.2. 128 GB / 256 GB de tipo UFS 2.2. Cámara Trasera Principal de 64 MP con f/1.79, OIS, EIS y zoom 2x in-sensor y tamaño de píxel de 1,4 μm.

Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y campo de visión 118°.

Macro de 2 MP con f/2.4.

Flash LED. Graba hasta en 4K a 30 FPS. Principal de 48 MP con f/1.8 y tamaño de píxel de 0,64 μm.

Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y campo de visión de 118°.

Macro de 2 MP con f/2.4.

Flash LED. Graba en 1080p a 30 FPS. Cámara Frontal 16 MP con f/2.45. Graba 1080p a 60 FPS. 13 MP con f/2.45. Graba en 1080p a 30 FPS. Conectividad USB-C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, lector de huellas en pantalla, infrarrojos, altavoces estéreo con Dolby Atmos, Hi-Res Audio, desbloqueo facial por IA, jack de audio de 3.5 mm, resistencia IP54 al polvo y salpicaduras. USB-C, WiFi 5 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, infrarrojos, lector de huellas lateral, desbloqueo facial por IA, jack para auriculares de 3.5 mm, resistencia IP53 al polvo y salpicaduras. Batería 5100 mAh con carga rápida de 67 W. 5000 mAh con carga rápida de 33 W. Sistema operativo MIUI 14 for POCO basado en Android 13. MIUI 13 for POCO basado en Android 12. Precio Desde 299 €. Desde 249 €. Cómpralo aquí Comprar Comprar

La pantalla AMOLED CrystalRes con resolución 1.5K del POCO X6 es muy superior a la del POCO X5

Aunque tengan el mismo tamaño de pantalla, el POCO X6 tiene un panel que es muy superior. Esto se debe a que este móvil monta una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución 1.5K y CrystalRes. Esta última es una tecnología desarrollada por la marca que optimiza la resolución para dar imágenes nítidas a 1.5K, consumiendo la energía equivalente a un panel Full HD+.

Asimismo, hay que mencionar que la pantalla del POCO X6 ofrece una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y brillo máximo de 1800 nits. Además, es compatible con la tecnología de rango dinámico Dolby Vision y está protegida por el cristal Corning Gorilla Glass Victus.

Por su parte, la pantalla del POCO X5 tiene menos resolución, es menos brillante, consume más energía y no es tan resistente como la del POCO X6. Esto se debe a que lleva un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ (1080p) y brillo máximo de 1200 nits, 600 nits menos que la pantalla del POCO X6.

Y aunque tiene una tasa de refresco de 120 Hz, esta no es adaptativa, por lo que consume más energía. A esto hay que sumarle que tampoco cuenta con la tecnología CrystalRes… ¿Por qué es menos resistente? Porque trae el cristal Corning Gorilla Glass 3 que es más débil que el que lleva el POCO X6.

En rendimiento, el POCO X6 también saca ventaja gracias a su procesador de Qualcomm más nuevo, potente y eficiente

Partiendo de que el POCO X6 está disponible en una versión de 12 GB de RAM, ya podemos decir que este tiene un rendimiento superior. Sin embargo, incluso comparando ambos en sus versiones de 8 GB de RAM, el nuevo continúa teniendo más potencia.

Y esto es gracias a que el POCO X6 tiene un procesador de Qualcomm más reciente y más potente. Se trata del Snapdragon 7s Gen 2, un chipset 5G lanzado en 2023 fabricado con la tecnología de 4 nanómetros.

Este procesador es un 32 % más potente (según las pruebas de AnTuTu 10) que el Snapdragon 695, el procesador de 2021 que trae el POCO X5 y que está diseñado con el proceso de 6 nanómetros, lo que también lo hace menos eficiente a nivel energético.

Cámaras muy similares, pero la del POCO X6 tiene más resolución y tecnología de estabilización óptica (OIS)

A simple vista se podría decir que los POCO X6 y POCO X5 están muy igualados en el apartado fotográfico. Y es que ambos tienen una configuración de triple cámara con sensor principal, ultra gran angular de 8 MP y macro de 2 MP.

Ahora bien, en el sensor principal hay una diferencia importante que decanta el rendimiento fotográfico hacia uno de ellos. Y es que el POCO X6 lleva una cámara principal de 64 MP con estabilización óptica de imagen (OIS). Esto permite que puedas tomar fotos y vídeos con mayor estabilidad y facilidad.

Entre tanto, el POCO X5 tiene un sensor principal de 48 MP que no tiene OIS. Y aunque pudieras pensar que la menor cantidad de megapíxeles es el problema, en realidad esto no hace la gran diferencia. Es la ausencia de estabilización óptica la que no favorece a la cámara del POCO X5.

¿Alguna otra diferencia en el apartado fotográfico? Sí, que gracias a su procesador más avanzado, el POCO X6 puede grabar en 4K a 30 FPS, mientras que el POCO X5 solo puede capturar vídeo en 1080p a 30 FPS. También tienen cámaras selfies diferentes (16 MP vs. 13 MP), pero ambas tienen un rendimiento muy similar.

El POCO X5 tiene lector de huella lateral y el POCO X6 lector de huellas en pantalla, mejor sonido, autonomía y resistencia al agua

¿Hay algo positivo para el POCO X5 en esta comparativa? Pues, si no te gusta desbloquear el móvil poniendo el dedo en la pantalla, entonces de seguro te gustará saber que el POCO X5 tiene el lector de huellas en el botón de encendido. Esta sería la única característica en la que el móvil de 2023 supera (o no) al POCO X6 recientemente lanzado.

Ahora bien, en el resto de las especificaciones, el POCO X6 es bastante mejor. Para empezar, trae sensor de huellas en pantalla, una característica común de los móviles Android más prémium del mercado.

A esto hay que sumarle que tiene un estándar de Bluetooth más actual (5.2 vs. 5.1), altavoces estéreo con sonido Dolby Atmos (el POCO X5 tiene un solo altavoz sonido mono) y su cuerpo tiene mejor resistencia a salpicaduras de agua gracias a su certificación IP54 (vs. IP53).

Finalmente, hay que mencionar que el POCO X6 tiene más batería y potencia de carga rápida que el POCO X5. Y es que este móvil trae 5100 mAh de batería y una carga rápida de 67 W que lleva de 0 a 100 % la batería en solo 44 minutos… ¿El POCO X5? Pues viene con una batería de 5000 mAh y carga rápida de 33 W que tarda más de 1 hora en restablecer toda la autonomía.

Sí, el POCO X6 es mucho mejor que el POCO X5, pero te cuesta 50 € más

Como has podido ver en esta comparativa, el POCO X6 es notablemente superior al POCO X5. Este año los de Xiaomi hicieron un gran trabajo al actualizar esta familia de móviles.

Por ello, si quieres tener un teléfono con mejor pantalla, rendimiento, cámara, sonido, resistencia al agua, autonomía y tecnologías de conectividad, entonces debes apostar por el POCO X6. Su precio actualmente es de 299 € y ya lo puedes comprar en Amazon usando el botón que dejamos aquí abajo:

¿Prefieres el lector de huellas lateral y quieres ahorrar unos eurillos? Pues entonces compra el POCO X5 que, aunque no es superior en ningún apartado, cuesta 50 € menos de lanzamiento y hoy en día lo puedes encontrar en oferta por 236 € en Amazon con el siguiente botón:

Y tú… ¿Con cual de estos dos móviles de POCO te quedas?