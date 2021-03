Hace poco fue presentado el Poco X3 Pro y no podíamos quedarnos sin compararlo con el que ahora sería su hermano pequeño, el Poco X3. ¿Qué ha cambiado y qué sigue igual? Si quieres saber si el Poco X3 Pro es un digno sucesor o si compite en otra liga aquí te contamos todos los detalles.

Diferencias entre el Poco X3 y Poco X3 Pro

Especificaciones Poco X3 Poco X3 Pro Dimensiones y peso 165,3 x 76,8 x 9,4 mm. 215 gramos. Pantalla 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080) con relación de aspecto 20:9, panel LCD y Gorilla Glass 5 en el Poco X3 y Glass 6 en el X3 Pro. Refresco de 120 Hz y respuesta táctil de 240 Hz, HDR10 y brillo de 450 nits. El Poco X3 con notch central y el Poco X3 Pro con un pequeño agujero central para la cámara. Procesador Qualcomm Snapdragon 732G con gráfica Adreno 618. Qualcomm Snapdragon 860 con gráfica Adreno 640. RAM 6 GB LPDDR4X. 6 u 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 64 o 128 GB en formato UFS 2.1. Ampliable hasta 256 GB con microSD. 128 o 256 GB en formato UFS 3.1. Ampliable hasta 1 TB con microSD. Cámara Trasera Cuádruple: 64 MP f/1.89 + gran angular de 13 MP f/2.2 + sensor de profundidad de 2 MP f/2.4 + sensor macro de 2 MP f/2.4. PDAF. Flash LED. Cuádruple: 48 MP f/1.79 + gran angular de 8 MP f/2.2 y 179º + sensor de profundidad de 2 MP + sensor macro de 2 MP para sacar fotos a 4 cm. PDAF. Flash LED. Cámara Frontal 20 MP con f/2.2. Conectividad USB C, WiFi 5, Dual SIM 4G, GPS, Bluetooth 5 (Poco X3 Pro) y Bluetooth 5.1 (Poco X3), NFC, jack de audio e infrarrojos. Altavoces estéreo Hi-Res y lector de huellas lateral. Resistencia al agua IP53. Sistema operativo Android 10 basado en MIUI 12 for POCO. Android 11 basado en MIUI 12 for POCO. Batería 5160 mAh con carga rápida de 33 W (con cargador incluido) Como habrás notado, el Poco X3 y Poco X3 Pro comparten muchas similitudes. De hecho, al tener uno al lado del otro difícilmente podrás saber cuál es cuál, las dimensiones, peso y diseño son iguales. Sin embargo, el Poco X3 Pro da el paso a la pantalla perforada para la cámara frontal. Además, este modelo viene en más colores: negro, bronce y azul. Dejando atrás el diseño, para quien conozca la marca desde sus orígenes, con el Pocophone F1, sabrá que lo importante de estos móviles no es cómo lucen sino de lo que son capaces. Y eso se traduce en potencia máxima por un precio insuperable. Esta fórmula fue la que le garantizó al Poco X3 tantas ventas el año pasado y puede ser la misma que le asegure el éxito al Poco X3 Pro durante el 2021. Potencia de gama alta a precio de gama media El Poco X3 Pro llega para atacar un segmento del mercado único y un poco descuidado: potencia de gama alta a precio de gama media. Razón por la cual creemos que el Poco X3 Pro será un éxito rotundo. Y la clave de esto está en el procesador Snapdragon 860. El Snapdragon 860 es un Snapdragon 855+ con algunos cambios para seguir siendo competitivo en pleno 2021. Este procesador te dará una experiencia de gama alta por mucho menos dinero que el Snapdragon 888. Justo como te comentábamos en entradas pasadas, el SD 860 y SD 870 son procesadores que nacen de una queja en conjunto de varios fabricantes a Qualcomm, por los precios cada vez más altos de sus procesadores de gama alta. Además de esto, el Poco X3 Pro mejora ligeramente la capacidad de RAM y de almacenamiento que vimos en el Poco X3, misma que ya de por sí es bastante buena. En esta ocasión, podemos optar por una versión más potente del Poco X3 Pro con 8 GB de RAM y capacidad de almacenamiento de hasta 256 GB + microSD de 1 TB, algo más que suficiente incluso para los usuarios más exigentes. Sin cambios importantes en la pantalla y conectividad La pantalla del Poco X3 Pro es casi idéntica a la del Poco X3 y esto es algo que muchos podrán criticar, sin dudas, pero se deben hacer algunos sacrificios en pro de lograr un precio más ajustado. Y esto no quiere decir que el panel del Poco X3 Pro sea malo, por el contrario, para ser IPS logra muy buenos resultados y no podemos olvidar la tasa de refresco de 120 Hz. Sin embargo, un panel AMOLED le hubiese quedado perfecto. Justo como en los Xiaomi Redmi Note 10 Pro. La conectividad es otro apartado que se mantiene igual, no encontrarás conexión 5G y, curiosamente, con el Poco X3 Pro Poco da un paso hacia atrás en el Bluetooth, quedando en la versión 5.0. Dejando claro esto, en el Poco X3 Pro encontrarás una lista muy completa en conectividad. En el sistema operativo, el Poco X3 Pro va un paso adelante con Android 11, algo a tomar en cuenta. Además, en ambos casos tendrás conexión NFC y certificación de resistencia contra salpicaduras, algo no tan común entre la gama media, sobre todo de Xiaomi. La autonomía del Poco X3 Pro es igual de buena que la del Poco X3 Otro apartado que se mantiene en ambos móviles es la batería y sistema de carga rápida, por lo que podríamos esperar que los resultados del Poco X3 Pro sean igual de buenos. Sin embargo, también es cierto que la diferencia en procesadores puede influir positivamente en la autonomía de este último.

¡Sorpresa! La cámara del Poco X3 es mejor que la del Poco X3 Pro

Hasta ahora el Poco X3 Pro parecía ser superior en casi todo. Irónicamente, el Poco X3 incluye un sensor principal de 64 MP mientras que el Poco X3 Pro desciende a los 48 MP. Esto hace suponer que los resultados del Poco X3 Pro serán inferiores a los del Poco X3, pero no necesariamente tiene que ser así. Por un lado, la calidad de las fotos no depende únicamente de cuántos megapíxeles tenga la cámara. Sin embargo, la mejor forma para salir de dudas es a través de pruebas reales y de momento no hemos podido verlas.

Habrá opiniones contrastadas pero en general podemos asegurar que el Poco X3 Pro es un acierto, y sin quitarle protagonismo al Poco X3. ¿Por qué? Si quieres un móvil bueno, bonito y a buen precio, con todo lo que podrías necesitar y mucho más, el Poco X3 cumplirá de sobra con tus expectativas.

En cambio, si eres un usuario intensivo, fanático de juegos pesados como Fortnite y buscas un móvil con suficiente potencia pero sin gastarte un dineral, el Poco X3 Pro es la opción que estás buscando. Tomando en cuenta que para lograr esto tendrás una cámara con menos resolución o seguir con un panel IPS.

De hecho, por esa misma razón el Poco X3 Pro nos recuerda tanto al Pocophone F1, con el debido respeto que se merece el Poco F3. Así que, habiendo dejado claro las diferencias entre ambos móviles, aquí te dejamos las mejores ofertas para España:

