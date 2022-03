¿Tienes un presupuesto limitado a 100 € para comprar un móvil? No te preocupes, eso es suficiente para llevarte un smartphone de calidad totalmente nuevo. Gracias al avance de la tecnología en los últimos años, ahora es posible conseguir teléfonos inteligentes con excelentes características para un uso básico a precios realmente bajos. ¿No nos crees? Echa un vistazo a nuestra selección de los 5 mejores móviles que puedes comprar con 100 € en esta primera mitad del 2022.

Realme C21Y: un chollazo poco conocido

Aunque Realme ya se ha hecho un nombre en el mercado de smartphones, no mucha conoce su móvil Realme C21Y. Con un precio de apenas 109 €, es por lejos el teléfono más económico de su catálogo. ¡Y es buenísimo! Tiene una enorme pantalla de 6 pulgadas y media con la que puedes ver tus series y películas en calidad HD+. Su gigantesca batería de 5000 mAh te permite disfrutar de una autonomía superior al día, y se carga rápidamente a 10 W. Pero su característica más destacada es su cámara triple de 13 MP con Inteligencia Artificial que toma fotos geniales.

Pantalla LCD : 6,5” HD+.

: 6,5” HD+. Procesador : Unisoc T610.

: Unisoc T610. Memoria : 3 GB de RAM y 32 GB (ampliable).

: 3 GB de RAM y 32 GB (ampliable). Cámara trasera : triple de 13 MP + 2 MP + 2 MP con IA.

: triple de 13 MP + 2 MP + 2 MP con IA. Batería: 5000 mAh con carga de 15 W.

Nokia C20: el Android más sencillo y fácil de usar

El mítico fabricante Nokia sigue fabricando smartphones de gran calidad a precios asequibles. ¿Por ejemplo? El Nokia C20 que cuesta 107 € y es una maravilla, sobre todo en software. Viene de fábrica con Android 11 Go, pero ya puedes actualizarlo a Android 12 Go. Esta versión de Android es súper ligera, estable y no tiene ningún tipo de capa de actualización o app preinstalada innecesaria, por lo que su funcionamiento es realmente rápido y sencillo desde que lo enciendes. ¡Ah! Y sus especificaciones son bastante decentes. Verifícalo tú mismo a continuación.

Pantalla LCD : 6,52” HD+.

: 6,52” HD+. Procesador : Unisoc SC9863a.

: Unisoc SC9863a. Memoria : 2 GB de RAM y 32 GB (ampliable).

: 2 GB de RAM y 32 GB (ampliable). Cámara trasera : 5 MP.

: 5 MP. Batería: 3000 mAh con carga de 5 W.

Motorola Moto E20: el mejor en calidad / precio

El Moto E20 vale solo 99 € y tiene todo lo que buscas en un smartphone moderno. Diseño ergonómico y bonito, cámara dual de buena calidad, pantalla grande para ver vídeos en HD+, buen rendimiento, batería de larga duración, lector de huellas y protección IP52 contra agua y polvo. ¡Lo tiene todo! Sinceramente, este nos parece el móvil con mejor calidad / precio de esta lista con diferencia.

Pantalla LCD : 6,5” HD+.

: 6,5” HD+. Procesador : Unisoc T606.

: Unisoc T606. Memoria : 2 GB de RAM y 32 GB (ampliable).

: 2 GB de RAM y 32 GB (ampliable). Cámara trasera : dual de 13 MP + 2 MP.

: dual de 13 MP + 2 MP. Batería: 4000 mAh con carga de 10 W.

Cubot Note 7: el más compacto de todos

Cubot es uno de esos fabricantes emergentes que han llegado desde China con smartphones baratos que no descuidan la calidad. Actualmente, el más económico que puedes comprar de esta marca es el Cubot Note 7 de 85 €, el cual nos gusta muchísimo porque es uno de los pocos que tiene un tamaño compacto con pantalla de 5,5 pulgadas. Así que es una excelente alternativa al iPhone SE 2022, sabiendo que es mucho menos potente, está claro. Es ideal para los que solo quieran usar WhatsApp, llamadas, mensajes y poco más.

Pantalla IPS : 5,5″ HD+.

: 5,5″ HD+. Procesador : MediaTek MT6737.

: MediaTek MT6737. Memoria : 2 GB de RAM y 16 GB (ampliable).

: 2 GB de RAM y 16 GB (ampliable). Cámara trasera : triple de 13 MP + 0.3 MP + 0.3 MP con flash LED.

: triple de 13 MP + 0.3 MP + 0.3 MP con flash LED. Batería: 3100 mAh.

TCL 205: gran batería y diseño elegante

Por último, tenemos otro móvil desconocido para la mayoría, pero que vale la pena. Nos referimos al TCL 205 que vale 93 € y tiene un diseño bastante bonito, la verdad. Aparte, usa una pantalla de 6,22 pulgadas con resolución HD+, una batería duradera de 4000 mAh y una cámara dual de 13 MP que saca fotos decentes. Está muy bien para lo que cuesta, así que échale un ojo.

Pantalla LCD : 6,22” HD+.

: 6,22” HD+. Procesador : Spreadtrum SC9863A.

: Spreadtrum SC9863A. Memoria : 2 GB de RAM y 32 GB (ampliable).

: 2 GB de RAM y 32 GB (ampliable). Cámara trasera : dual de 13 MP + 2 MP.

: dual de 13 MP + 2 MP. Batería: 4000 mAh.

Si quedaste con ganas de más, mira nuestra lista de los 10 mejores móviles Android por menos de 100 euros del año pasado, que también te resultará útil ahora.