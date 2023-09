La serie iPhone 15 se lanzó recientemente y llegó repleta de tecnología de vanguardia. Pero, ¿estos móviles son resistente al agua? Esta serie, que viene con una estructura de carcasa sólida, tiene soporte IP68 para certificación de resistencia al agua y al polvo, al igual que los iPhone anteriores. Apple ofrece esta característica en todos los modelos lanzados en el evento Wonderlust, incluidos el iPhone 15, 15 Plus, iPhone 15 Pro y 15 Pro Max.

En teoría, los iPhone 15 deberían poder sobrevivir a caídas accidentales en el fregadero, un cubo de agua, una piscina poco profunda o exposición a la lluvia. Sin embargo, antes de ponerlo a prueba es importante conocer el nivel de protección que tienen estos dispositivos. Por ejemplo, ¿puedes sumergirlos en la playa o a la piscina sin preocuparte por que se estropeen? Esto es lo que debes saber para evitar inconvenientes.

¿Los iPhone 15 son resistentes al agua? Lo que debes saber

Las pruebas han demostrado que los iPhone 15 Pro son excelentes para soportar el contacto continuo con el agua. Toda la serie tiene una clasificación IP68 según la norma IEC 60529, lo que significa que son resistentes al polvo y al agua dulce. Sin embargo, no son indestructibles y no pueden soportar todo tipo de condiciones.

Estos móviles pueden tolerar hasta 6 metros de profundidad por 30 minutos. A pesar de ello, Apple recomienda no nadar con los dispositivos, exponerlos a agua a presión o utilizarlos en saunas o salas de vapor. Esto significa que la serie iPhone 15 es adecuada para fotografías en una piscina, bajo la lluvia, en la ducha o soportar agua derramada sobre su estructura.

Cabe destacar que el certificado IP68 no garantiza protección contra el agua salada. Es decir, podrás nadar en una piscina, pero no en la playa. Pero, eso no significa que puedas sumergirlo en el agua sin pensarlo. Si no quieres correr riesgos, será mejor que mantengas tus teléfonos móviles alejados del contacto con el agua.

¿Qué significa la clasificación IP68 en los iPhone 15?

Apple se basa en el sistema de clasificación de protección de ingreso estándar de la industria, o clasificaciones IP. Estas clasificaciones están definidas por la Comisión Electroquímica Internacional (IEC). Consisten en dos números que indican la resistencia a la entrada de un dispositivo contra la humedad u otras partículas diminutas.

El número “6” indica que el teléfono inteligente es resistente al polvo y resiste daños por la entrada de partículas. El número “8”, indica que el dispositivo puede sobrevivir a los efectos de la inmersión bajo el agua durante limitados períodos de tiempo. Es importante tener en cuenta que la clasificación IP68 no garantiza que los iPhone 15 sean completamente impermeable.

En realidad, esto no es nada nuevo, esta calificación es similar a las que verás en los iPhone 12, iPhone 13 y iPhone 14. Apple obtiene esta clasificación gracias a que sus dispositivos móviles están muy bien sellados. Es decir, para quitar las lunetas delanteras y traseras, por ejemplo, es necesario aplicar calor. Esto les brinda a los iPhone una seguridad adicional contra la exposición al agua.

Es mejor considerar la resistencia al agua como una característica de protección que esperas no usar. Si quieres hacer actividades acuáticas con tu iPhone 15, es recomendable que también uses una funda impermeable.