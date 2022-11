Casi a punto de cumplirse un año desde su lanzamiento, Honor decide actualizar el Honor Magic V, su primer móvil plegable. La compañía china decidió que era momento de darle un pequeño lavado de cara, pues se estaba quedando un poco atrás respecto a sus rivales. El resultado es el Honor Magic Vs, un smartphone plegable que se pone al día con las últimas novedades de hardware para competir contra los grandes.

Descubre aquí todas las características y especificaciones del Honor Magic Vs, así como el potencial de esta bestia.

Todas las especificaciones técnicas del Honor Magic Vs

Características Honor Magic Vs Dimensiones y peso Plegado: 160,3 mm x 72,6 mm x 12,9 mm. Desplegado: 160,3 mm x 141,5 mm x 6,1 mm. 261 gramos. Pantalla Interna: QXGA+ (2272 x 1984 píxeles), panel OLED plegable, tasa de refresco de 90 Hz, HDR10+, 382 ppp y brillo de 800 nits.

Externa: 6,45″ Full HD+ (2560 x 1080 píxeles) con panel OLED, tasa de refresco de 120 Hz, densidad de 431 ppi, brillo de 1200 nits y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con gráfica Adreno 730. RAM 8, 12 o 16 GB en formato LPDDR5. Almacenamiento 256 o 512 GB en formato UFS 3.1. Cámara trasera Cámara principal de 54 MP con f/1.9, PDAF y Laser AF.

Ultra gran angular de 50 MP con f/2.0, visión de 122º y AF.

Teleobjetivo de 8 MP con f/2.4, zoom óptico de 3x, PDAF y OIS.

Flash Dual LED, Dual Tone Flash y HDR. Cámara frontal Externa: 16 MP con f/2.45. Interna: 16 MP con f/2.45. Conectividad y extras USB C, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, Bluetooth 5.2, NFC, altavoces estéreo, infrarrojos y lector de huellas lateral. Batería 5000 mAh con carga rápida de 66 W. Sistema operativo Magic UI 7 basado en Android 12. Lee también: Huawei Nova Y90: un móvil que hará volver a Huawei al ring

Mismo diseño y pantalla, aunque el Honor Magic Vs es más delgado y ligero

Siendo una actualización menor, no es sorpresa que el Magic Vs no ofrezca demasiados cambios en su diseño o pantallas. El modelo estándar llegó al mercado con traseras de aluminio, cristal o cuero vegano, pero parece que este último no está en el Magic Vs. Hay una edición especial para China, el Magic Vs Ultimate, cuya trasera está fabricada en cristal, pero tiene un efecto de ondas precioso que recuerda mucho al Xiaomi Civi 2.

El formato tipo libro se mantiene, recordando que este dispositivo compite de tú a tú contra los Galaxy Z Fold 4 y Vivo X Fold+. Asimismo, Honor repite el sistema de bisagras capaz de doblarse 200.000 veces sin dañarse.

El Honor Magic Vs mantiene el largo y ancho del primer modelo, pero es ligeramente más delgado: 6,1 mm vs 6,7 mm cuando está desplegado y 12,9 mm vs 14,3 mm cuando está plegado. Lo mismo sucede con el peso, ya que esta nueva edición pesa 261 g (la anterior pesa 288 g).

Las pantallas sí que se mantienen igual, aunque en esta oportunidad Honor decidió revelar el brillo medio que utilizan. Estas son sus características:

Pantalla principal de 7,9” con resolución QXGA+ (2272 x 1984 píxeles), panel OLED plegable, tasa de refresco de 90 Hz, HDR10+ y brillo de 800 nits (típico).

(2272 x 1984 píxeles), panel OLED plegable, tasa de refresco de 90 Hz, HDR10+ y brillo de 800 nits (típico). Pantalla externa de 6,45” con resolución Full HD+ (2560 x 1080 píxeles), panel OLED, tasa de refresco de 120 Hz, HDR10+ y brillo de 1200 nits (típico).

Snapdragon 8+ Gen 1 bajo el capó, Magic UI 7 y una versión con 16 GB de RAM

Aunque también hay cambios en las cámaras de los que ya hablaremos, la principal novedad del Honor Magic Vs está en su hardware interno. El móvil plegable se pone al día dejando atrás el Snapdragon 8 Gen 1 para subirse al carro del Snapdragon 8+ Gen 1. Este es el mejor procesador que Qualcomm tiene disponible, pues el Snapdragon 8 Gen 2 ya fue presentado, pero llegará en unos días.

Con este SoC, el Honor Magic Vs asegura un rendimiento mínimo en AnTuTu por encima del millón de puntos, una bestialidad absoluta. No habrá juego o aplicación que se te resista con este móvil, así que jamás tendrás que preocuparte por falta de potencia.

No teniendo suficiente con eso, el Magic Vs llega al mercado con dos configuraciones extra de RAM: una para reducir costes y otra para desatar el rendimiento. El modelo original solo tenía 12 GB de RAM LPDDR5, pero el Magic Vs se venderá con 8, 12 o 16 GB de RAM (esta última solo en la edición Ultimate).

El almacenamiento se mantiene igual, con opciones de 256 o 512 GB en formato UFS 3.1. La batería, en cambio, sube hasta 5000 mAh de capacidad, aunque se mantiene la carga rápida de 66 W.

¿Y el software? Por alguna razón, Honor no lanzó el Magic Vs con Android 13, aunque sí lo dotó con Magic UI 7. Esta es la última versión de la capa de personalización de la compañía, que introduce distintas novedades y mejora el rendimiento respecto a Magic UI 6. ¿Lleva Google Play Services? Una vez más, Honor no detalló nada al respecto, pero el Magic Vs global seguramente los tendrá.

El Magic Vs deja atrás la triple cámara de 50 MP, pero lo hace para bien

Como seguramente sabrás, el modelo original de Honor apostó por una configuración de triple cámara trasera de 50 MP. Era fantástica, pero el fabricante decidió hacer algunos cambios para el Magic Vs. Concretamente, así son las cámaras de este fabuloso smartphone plegable:

Cámara principal de 54 MP con f/1.9 (Sony IMX800), PDAF y Laser AF.

(Sony IMX800), PDAF y Laser AF. Ultra gran angular de 50 MP con f/2.0, visión de 122º y AF.

con f/2.0, visión de 122º y AF. Teleobjetivo de 8 MP con f/2.4 , zoom óptico de 3x, PDAF y OIS.

, zoom óptico de 3x, PDAF y OIS. Cámaras frontales de 16 MP con f/2.45.

Las cámaras frontales (tanto interna como externa) son un claro paso atrás, pues el Magic V usaba sensores de 42 MP, pero el resto no es así. La cámara trasera principal no solo tiene más MP, sino que tiene un sensor mucho mejor; el ultra gran angular repite, pero ahora tiene mejor apertura focal y autoenfoque; finalmente, desaparece el sensor hiperespectral de 50 MP a favor de un teleobjetivo de 8 MP con zoom óptico de 3x. Este último cambio puede parecer negativo, pero un teleobjetivo es mucho más útil.

Precio y disponibilidad del Honor Magic Vs, será el primero en llegar al mercado global



El nuevo Honor Magic Vs fue presentado en China y ya está a la venta en las tiendas de dicho mercado. De momento, la exclusividad se mantiene en el país asiático, pero Honor explicó que lanzará el Magic Vs al mercado global más adelante. Aun así, hay una versión que sí se quedará exclusivamente en China, el Honor Magic Vs Ultimate (16 GB + 512 GB). Sobre sus precios, el fabricante detalló la siguiente lista: