Aunque ya tienen algún tiempo entre nosotros, los análisis de los Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra no paran. Son los móviles estrella de Samsung, también de los mejores Android del año, así que es de esperarse.

En el pasado te trajimos algunas comparativas contra otros dispositivos, como cuando los enfrentamos contra el Xiaomi 14 Ultra, iPhone 15 Pro Max, Pixel 8 y más. También hablamos de sus cámaras, pero nos faltaba un frente por cubrir y lo haremos a continuación. Si quieres saber cuánto dura la batería de los Samsung Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra, este el artículo que lo resume todo.

Así son las baterías y los tiempos de carga de los Samsung Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra



El año pasado los Galaxy S23 dejaron la vara bien alta en sus test de batería y autonomía. Esto no solo se debe a la optimización de software, también a que no hubo versiones con los chips Exynos. Para 2024 esto no es así, ya que los Galaxy S24 y S24+ europeos llevan el Exynos 2400, siendo el Galaxy S24 Ultra el único con Snapdragon 8 Gen 3 en nuestro continente.

Es harto conocido que los chips de Samsung tienden a consumir más energía que los de Qualcomm. Sin embargo, ¿será de esa manera una vez más? Veamos qué nos dicen las pruebas intensivas hechas por los equipos de GSMArena y DxOMark. Al final comentaremos algunas cosas al respecto.

Samsung Galaxy S24 (Exynos 2400 – Europa):

Batería de 4000 mAh con carga rápida de 25 W e inalámbrica de 15 W.

e inalámbrica de 15 W. Duración media de la batería (reposo) : 2 días y 1 hora.

: 2 días y 1 hora. Autonomía media en uso : 12 horas y 6 minutos.

: 12 horas y 6 minutos. Autonomía en llamadas : hasta 23 horas y 26 minutos.

: hasta 23 horas y 26 minutos. Autonomía al jugar : hasta 7 horas y 34 minutos.

: hasta 7 horas y 34 minutos. Autonomía al ver vídeos : hasta 14 horas y 40 minutos.

: hasta 14 horas y 40 minutos. Autonomía al navegar por Internet : hasta 9 horas y 46 minutos.

: hasta 9 horas y 46 minutos. Tiempo de carga por cable hasta el 80% : 49 minutos.

: 49 minutos. Tiempo de carga inalámbrica hasta el 80% : 1 horas y 13 minutos.

: 1 horas y 13 minutos. Tiempo de carga por cable hasta el 100% : 1 hora y 39 minutos.

: 1 hora y 39 minutos. Tiempo de carga inalámbrica hasta el 100% : 2 horas y 15 minutos

: 2 horas y 15 minutos Autonomía con 5 minutos de carga (cable) : 3 horas y 22 minutos.

: 3 horas y 22 minutos. Calificación en DxOMark: 107 puntos.

Samsung Galaxy S24+ (Exynos 2400 – Europa, no probado por DxOMark):

Batería de 4900 mAh con carga rápida de 45 W e inalámbrica de 15 W.

e inalámbrica de 15 W. Autonomía media en uso : 12 horas y 30 minutos.

: 12 horas y 30 minutos. Autonomía en llamadas : hasta 31 horas y 14 minutos.

: hasta 31 horas y 14 minutos. Autonomía al jugar : hasta 6 horas y 56 minutos.

: hasta 6 horas y 56 minutos. Autonomía al ver vídeos : hasta 17 horas y 50 minutos.

: hasta 17 horas y 50 minutos. Autonomía al navegar por Internet: hasta 10 horas y 45 minutos.

Samsung Galaxy S24 Ultra (Snapdragon 8 Gen 3):

Batería de 5000 mAh con carga rápida de 45 W e inalámbrica de 15 W.

e inalámbrica de 15 W. Duración media de la batería (reposo) : 2 días y 8 horas.

: 2 días y 8 horas. Autonomía media en uso : 13 horas y 49 minutos.

: 13 horas y 49 minutos. Autonomía en llamadas : hasta 35 horas y 34 minutos.

: hasta 35 horas y 34 minutos. Autonomía al jugar : hasta 9 horas y 06 minutos.

: hasta 9 horas y 06 minutos. Autonomía al ver vídeos : hasta 16 horas y 48 minutos.

: hasta 16 horas y 48 minutos. Autonomía al navegar por Internet : hasta 11 horas y 08 minutos.

: hasta 11 horas y 08 minutos. Tiempo de carga por cable hasta el 80% : 38 minutos.

: 38 minutos. Tiempo de carga inalámbrica hasta el 80% : 1 horas y 37 minutos.

: 1 horas y 37 minutos. Tiempo de carga por cable hasta el 100% : 1 hora y 27 minutos.

: 1 hora y 27 minutos. Tiempo de carga inalámbrica hasta el 100% : 2 horas y 09 minutos

: 2 horas y 09 minutos Autonomía con 5 minutos de carga (cable) : 4 horas y 22 minutos.

: 4 horas y 22 minutos. Calificación en DxOMark: 130 puntos.

¿Cuál es el Samsung Galaxy S24 con mejor batería y velocidad de carga?

Como claramente dejan ver las estadísticas de arriba, el Samsung Galaxy S24 Ultra se lleva el puesto de honor entre su generación. Es de esperarse, ya que es el que tiene la batería más grande y lleva el Snapdragon 8 Gen 3 que consume menos energía. Aparte, resulta que tiene mejores tiempos que el Galaxy S23 Ultra pese a tener una pantalla más brillante, todo un logro.

Por su parte, al Galaxy S24 también debemos aplaudirlo. Con su Exynos, una pantalla más brillante y apenas 100 mAh más de capacidad, logra mejores tiempos que el Galaxy S23. En lo único que pierde es en la autonomía llamando, pero en todo lo demás le supera.

Ahora bien, puede que te llame la atención lo que sucede con el Galaxy S24+: pese a llevar una batería más grande que el S23+ (4900 mAh vs. 4700 mAh), su autonomía es peor en todo. Esto podríamos achacarlo al Exynos 2400, pero hay otro culpable que no es ni más ni menos que la nueva pantalla. El Galaxy S24+ tiene un panel más brillante, pero al mismo tiempo de mucha mayor resolución. Esto innegablemente impacta en la autonomía.