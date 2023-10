Los fans de los juegos roguelike en Android sufren un golpe, pues uno de los mejores títulos de la Play Store ha salido de circulación en todo el sentido de la palabra. Wayward Souls es uno de esos juegos de estrategia que les gustó a muchos y cuyo nivel de dificultad recordaba bastante al clásico Dark Souls. Por desgracia, ya no se podrá comprar ni descargar desde la Play Store.

Google no ha anunciado nada al respecto, pero ya se puede notar, pues al buscar el juego en su biblioteca de apps, no aparece entre sus resultados. Por otro lado, ciertos comentarios en Reddit afirman que sucede lo mismo para quienes habían pagado por el juego, de modo que la decisión de quedar cancelado no hace excepción alguna.

Wayward Souls ya no se puede jugar en Android

En su momento, Wayward Souls fue un juego innovador al ser uno de los primeros en ofrecer controles simples en vez de mil botones para realizar las acciones del personaje. Eso, junto a su llamativa variedad de calabozos por recorrer, generados al azar y con niveles sin un orden, significó un reto para los fanáticos de este tipo de desafíos.

Además, tenía una selección de seis personajes con características y habilidades únicas, de modo que estabas en la obligación de establecer tus estrategias valiéndote de lo que tenías. La historia de cada personaje se iba expandiendo en la medida que avanzabas, ofreciéndote un contenido decente con el cual complementar el entretenimiento.

Fue uno de los juegos Premium de la Play Store que solía salir en promociones de navidad u otras fechas con descuentos incluidos, pues se trata de un juego de pago que hasta la fecha llegaba al coste de 8,49 euros. Por desgracia, esta Navidad no lo veremos en la lista, ya que como bien se dijo, ya no existe en la biblioteca de la Play Store.

Las razones son desconocidas, y es que puede ser que la decisión la haya tomado la compañía desarrolladora del juego, o la Play Store por alguna infracción con su política de uso. Será cuestión de esperar para conocer los detalles de este evento que dejará un vacío en quienes disfrutaban pasar el rato entreteniéndose con Wayward Souls en Android.

