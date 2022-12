Si recibiste dinero esta Navidad o quieres estrenar tu nuevo móvil o tablet Android con juegos de calidad, aquí te traemos 10 ofertas navideñas de Google Play en juegos prémium. A continuación, encontrarás juegos que han sido premiados múltiples veces y alabados por la comunidad de gamers, los cuales podrás conseguir a precios tan bajos como 0,49 €.

Hemos seleccionado desde títulos triple A que han llegado a móviles luego de triunfar en consolas hasta juegos indie que ya son historia de los videojuegos. También nos hemos asegurado de que la lista abarque todos los géneros posibles para que consigas aunque sea un juego que pueda gustarte. Sin más que añadir, echa un vistazo a los 10 mejores juegos para Android que puedes comprar en las ofertas de Navidad de Google Play.

Dragon Quest Builders, cuando uno de los mejores JRPG de la historia y Minecraft se unen

Dragon Quest es una de las sagas más míticas de los JRPG. En esta entrega, propone algo totalmente diferente a sus origines: un mundo hecho de bloques a lo Minecraft donde puedes construir lo que quieras donde quieras. Sin embargo, no se olvida de sus raíces y cuenta con una historia interesante y un gran villano al que vencer. También tiene un sistema de combate en tiempo real, por si te cansas de construir.

En definitiva, es una gran aventura que te dará muchísimas horas de juego. Eso sí, cabe aclarar que solo funciona en móviles con 4 GB de RAM o más y con Android 11 o posterior. En estas navidades puedes comprarlo con un 40 % de descuento por solo 18,99 €.

Bridge Constructor Portal, un juego de construir puentes basado en el clásico Portal

El clásico juego de puzles de Valve, Portal, se une con el clásico juego de construir puentes, Bridge Constructor, en esta insólita pero divertida colaboración. En Bridge Constructor Portal tendrás que construir puentes, rampas, toboganes y otras construcciones en 60 cámaras de pruebas que pondrán a prueba tu ingenio. Tu objetivo será que los Dobladores lleguen a salvo a la línea de meta atravesando tus construcciones.

Es un juego estupendo para pasar el rato y entretenerte durante los momentos de tiempo libre que tengas. Por cierto, es compatible con mandos. Pero lo mejor de todo es que solo cuesta 0,99 € esta Navidad (normalmente vale 4,99 €).

Alien Isolation, aborda la Sevastopol y prepárate para enfrentarte al alien más temible de la historia

Alien Isolation es simplemente una obra maestra del terror. Tras su glorioso paso por consolas y PC, el juego de terror inspirado en la película de los 80 (Alien: El Octavo Pasajero) está disponible en Android con unos gráficos increíbles y optimizado perfectamente para móviles con Android 10 o superior. En este juego encarnarás a Amanda Ripley quien se embarca en la misión de averiguar qué ha pasado con su madre luego de que esta no volviera tras una misión espacial.

Investigarás la estación espacial de Sevastopol para resolver el misterio, pero pronto te darás cuenta de algo terrorífico te espera allí dentro. No esperes mucha acción, pues es un survival horror donde lo más importante son los momentos de tensión. Tendrás que utilizar tus instintos de supervivencia para sobrevivir. Su precio es de 14,99 €, pero ahora mismo vale 8,99 €.

Death Road to Canada, un roguelike con acción RPG generada de forma aleatoria

¿Buscas un juego con mucha acción que funcione hasta en una tostadora? Death Road to Canada te encantará. Se trata de un juego tipo roguelike donde tendrás que viajar por carretera desde Florida hasta Canadá, pero habrá oleadas interminables de zombies que te lo impedirán. Todo en el juego se genera de forma aleatoria: los zombies, las armas, los eventos, los reclutas, las habilidades, etc. Gracias a ello, cada partida es completamente diferente una de la otra.

Por cierto, soporta mandos y se puede jugar en Android TV. Ahora mismo cuesta 4,59 €, lo cual representa un ahorro de poco más del 50 % con respecto a su precio original de 10 €.

LIMBO, un juego minimalista con un arte en blanco y negro espectacular

LIMBO ha pasado a la historia como uno de los juegos indie más influyentes. Su estilo minimalista, su arte en blanco y negro con detalles muy bien cuidados y su críptica historia lo han convertido en todo un referente. Es básicamente un juego de puzles lineal que dura unas 4 o 5 horas y que recomendaría a todos pasárselo al menos una vez en su vida por lo interesante que resulta la experiencia. Y no tienes excusa para no hacerlo, ya que en esta Navidad solo vale 0,49 € (antes 4 €).

Getting Over It, un juego de escalar que pondrá a prueba tu paciencia

Desde ya te advertimos que Getting Over It es un videojuego frustrante. Tiene controles difíciles de dominar y no te perdona ningún error. El juego consiste en superar diversos obstáculos con solo usar un martillo para escalar, girar, saltar y avanzar. Es todo un reto pasarse este juego, pero una vez que lo logras la satisfacción es tan grande que sentirás que puedes hacer lo que sea en esta vida. En estas ofertas vale 2,29 € (antes 5 €).

Lichtspeer, un juego de lanzamiento de jabalina con poderes, batallas contra jefes y más

Lichtspeet es un juego de lanzar una jabalina, pero no cualquier jabalina. Usarás una jabalina mágica con diez poderes diferentes para combatir a 6 jefes distintos a lo largo de más de 60 niveles repletos de enemigos y obstáculos que superar. Lucharás contra pingüinos vikingos, wurst zombis y gigantes hipsters de hielo en un futuro distópico con aires de los 80. Solo cuesta 1,09 € (antes 4 €).

Wayward Souls, un juego de acción y aventura perfecto para partidas rápidas

Si te gustan los roguelike, Wayward Souls es para ti. Es un juego de mazmorras con acción y aventura en niveles generados al azar. Hay trece tipos de escenarios diferentes que explorar y en cada partida tendrás habilidades y equipamiento único. Hay seis personajes en total que puedes usar para luchar contra los monstruos mientras te defiendes estratégicamente de tus enemigos. Su precio es de 3,49 € (antes 6,99 €).

Trials of Mana, un JRPG con una banda sonora y una historia de primer nivel

Trials of Mana es un JRPG con gráficos 3D, una historia apasionante y un sistema de combate interesante. ¿Qué más puedes pedir? Al empezar tendrás que elegir entre tres personajes de la lista y formar un equipo. La historia cambiará dependiendo de a quién elijas. En todo caso, tu objetivo será evitar que los Benevodons se hagan con el control del mundo.

En esta Navidad puedes llevártelo por solo 14,99 €. ¡Un 50 % de descuento!

Absolute Drift, pon a prueba tus habilidades de derrape

Absolute Drift es un juego sencillo que va de derrapar. Así es, en este juego lo único que tendrás que hacer es controlar un pequeño coche y superar diversos circuitos con curvas muy pronunciadas a partir de derrapes. Ofrece tres modos de juegos diferentes, 6 tipos de vehículos, 34 niveles, 5 eventos nocturnos y 5 zonas de trazado libre para practicar. Y lo mejor es que está muy barato en esta Navidad: solo 1,09 €.

Esperamos que aproveches estas ofertas de Navidad para comprar un juego prémium de Android que te guste.