Honor of Kings es uno de los juegos más exitosos de Tencent desde su salida en el 2017. El título es un multijugador de batalla de arena en línea o MOBA, como se conoce por sus siglas en inglés, en el cual se enfrentan equipos de 5 contra 5. Actualmente, existe una versión mundial del juego, pero solamente se puede descargar en pocos países, así que si quieres saber cómo jugar a Honor of Kings desde España o Latinoamérica, aquí te dejamos una solución.

Cómo descargar Honor of Kings si no está disponible en mi país

Debido a que el juego solo está disponible para países como México y Brasil, por ejemplo, la opción más lógica es contar con una VPN para poder descargar Honor of Kings o King of Glory, como se le conoce en otros lugares del mundo. Actualmente, existen muchas buenas opciones de VPN para Android, pero nosotros nos fijamos específicamente en VPN LAT, por contar con buenos servidores latinoamericanos y europeos.

Para descargar Honor of Kings usando una VPN, lo único que tienes que hacer es seguir todos los pasos que te dejamos a continuación:

Descarga VPN LAT , abajo te dejaremos un botón para que puedas ir directo hasta esta app. Si tienes alguna otra VPN en la que confíes más, también puedes usarla.

, abajo te dejaremos un botón para que puedas ir directo hasta esta app. Si tienes alguna otra VPN en la que confíes más, también puedes usarla. Ingresa en la VPN y busca entre las opciones la bandera de Brasil y presiónala. Recuerda haber cerrado la Play Store primero, para evitar interferencias.

y presiónala. Recuerda haber cerrado la Play Store primero, para evitar interferencias. Presiona en cualquier servidor de la lista.

de la lista. Una vez conectado, vuelve a abrir la Play Store y busca el juego de Honor of Kings, también puedes usar el botón de descarga que te dejamos abajo para ir directo hasta él.

y busca el juego de Honor of Kings, también puedes usar el botón de descarga que te dejamos abajo para ir directo hasta él. Descarga el juego, ahora sí y espera a que termine de instalarse.

Y listo, ahora te recomendamos que apagues la VPN para que esta no te reste velocidad. Puedes dejarla encendida, pero no es necesario para poder jugar Honor of Kings, de hecho es probable que pueda ser hasta molesto jugarlo con la VPN encendida.

Descarga el APK directamente desde la página de Honor of Kings

Otra opción, si prefieres recortar el proceso, es irte directamente a la página de Honor of Kings global y descargarte el APK que te ofrecen allí. Este proceso es más sencillo y rápido y si no sabes instalar un archivo de este tipo, aquí te dejamos un enlace a nuestro artículo de cómo instalar un APK en Android.

Descargar | APK oficial de Honor of Kings

Eso es todo por ahora con nuestro artículo de cómo jugar a Honor of Kings desde España o Latinoamérica. Esperamos que te haya sido útil y si tienes alguna duda de lo que te explicamos aquí, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte con tu problema.