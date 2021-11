Si eres fanático del deporte de seguro ya tienes Tennis Clash en tu móvil. Este es uno de los mejores juegos de tenis para Android en el que puedes competir contra los mejores gamers del mundo, ya que en Tennis Clash no estarás enfrentándote contra la IA sino contra otros jugadores en línea.

Como en todo simulador de deporte, es importante que desarrolles ciertas habilidades para dominar este juego. Esto no significa que la jugabilidad del Tennis Clash sea compleja, ya que con completar el tutorial del inicio aprenderás rápidamente a jugar. Sin embargo, al ser un multijugador en línea se ha creado una comunidad muy competitiva, por lo que te puedes topar con jugadores muy buenos. Pero descuida, para que puedas ganar todas tus partidas te traemos los 5 mejores trucos del Tennis Clash.

5 trucos para ganar en Tennis Clash

Tennis Clash es un juego free-to-play en el que jugarás al tenis en pantalla vertical y que cuenta con muchas formas de personalizar y mejorar a tu jugador. Mientras avanzas en el juego puedes ir desbloqueando jugadores con mayor nivel, cambiar de raqueta, incluso puedes mejorar la nutrición de tu personaje.

Ahora bien, tienes que saber que es un juego en el que puedes pagar para obtener estas mejoras. Sin embargo, no debes preocuparte por esto. Uno de los grandes aciertos de Tennis Clash, además de su excelente apartado visual, es su buena mecánica de emparejamiento de jugadores, la cual no te pondrá a jugar contra rivales de un nivel muy superior. De esta manera, no disputarás partidas injustas. Para ganar tienes que hacer 7 puntos y estos 5 trucos te permitirán hacerlos con facilidad.

El saque: la clave para empezar con buen pie cada partida

Todos los juegos de tenis empiezan con una jugada, el saque. El jugador que la domine puede encaminar su victoria en la partida. Por esta razón, el primer consejo que te damos para ganar en Tennis Clash es perfeccionar tu saque.

Un buen saque en este juego debe cumplir con dos cosas: que sea rápido y que tenga una buena dirección. Con rápido no nos referimos a tener un golpe fuerte, sino a sacar rápidamente para pillar desprevenido a tu rival. Lo otro es saber a qué lugar apuntar. Para ello te recomendamos que golpees al lado opuesto de tu rival para que no pueda llegar a la pelota.

Equipa tu personaje con lo mejor

No es necesario que gastes dinero para equipar bien a tu personaje. Lo importante es que te mantengas compitiendo en los torneos, ya que con las victorias conseguirás recompensas tales como monedas, gemas, raquetas, calzado, elementos de nutrición, entre otras cosas. Además, con las monedas puedes mejorar tu equipamiento lo que te permite optimizar las estadísticas de tu personaje para ganar una mayor cantidad de partidos.

Juega cerca de la red

No te mantengas en la zona baja de la pista durante toda la partida. Te aconsejamos que constantemente te acerques y juegues cerca de la red. Pero, debes saber en qué momento puedes subir. Lo mejor es hacerlo cuando el rival da un golpe suave, ya que esto te dará el tiempo para mover a tu personaje sin que te agarren desprevenido.

Una vez que llegues a la red, tienes muchas opciones para finalizar el punto. Puedes dar un golpe suave para dejar la pelota cerca de la red y que de esta forma tu rival no logre llegar a tiempo, o puede dar un revés fuerte para cruzar la pelota hacia un ángulo imposible para tu rival.

Mantén una posición central en la pista

Siempre que puedas, regresa a la línea media de la pista. Este truco sirve para que mejores tu defensa en cada partido. Quedarse en una de las esquinas de la pista es regalar el juego a tu oponente. Y es que así te arriesgas a que tu rival dé un golpe fuerte a la pelota hacia el lado contrario, y si esto sucede, a pesar de que tengas el mejor personaje de Tennis Clash, te será imposible alcanzarla.

Pon a correr a tu rival

Recuerda que en el tenis no todo son golpes fuertes a la pelota. En Tennis Clash tienes una gran variedad de golpes para hacer. Por lo tanto, te aconsejamos que tu juego no sea previsible y que cambies constantemente de estrategias.

Puedes empezar con golpes fuertes a la esquina opuesta de la posición de tu rival. Luego cambia y ponle un par de pelotas suaves cerca de la red para que tenga que subir. Vuelve otra vez a lanzar golpes fuertes a los costados y de esta manera lograrás agotar a tu rival haciendo que corra por toda la pista. Continúa así hasta conseguir el punto.

Si eres amante del tenis pasarás muchas horas de diversión con este entretenido juego. También te recomendamos estas 3 apps para que no te pierdas los resultados del tenis profesional.