Plant vs Undead sigue preparando todo para la llegada del Farm 3.0 y a pesar de que hace poco lanzó el Farm 2.6 ahora ha lanzado el Farm 2.7. De hecho, hoy te enseñaremos todos los cambios que llegan a Plant vs Undead con la llegada del Farm 2.7.

Si todavía no conoces lo que traerá el Farm 3.0, debes saber que entre otras cosas vendrá con el modo Gathering. Además, el modo Gathering traerá 3 nuevos minijuegos al Farm de Plant vs Undead que son el minijuego de Pesca, el minijuego de Minería y el minijuego de buscar Troncos.

Todo lo que trae el Farm 2.7 a Plant vs Undead

Según los desarrolladores de Plant vs Undead, la construcción del Farm 3.0 ha superado el 80 %. Sin embargo, están adelantando algunas funciones del Farm 3.0 al lanzar el Farm 2.6 y el Farm 2.7. Además, parece que los adelantos del Farm 3.0 no son demasiado significativos, pero permitirán que al salir esta versión el juego tenga menos problemas.

No podrás cosechar las plantas durante algunos eventos climáticos

Uno de los cambios más significativos que trae el Farm 2.7 es que no podrás cosechar las plantas cuando un evento climático les afecta negativamente. Además, la producción de LE de las plantas que están siendo afectadas negativamente por algún evento climático será suspendida.

Por otro lado, durante la estación de invierno no podrás cosechar ninguna planta. Ten en cuenta que según los desarrolladores de Plant vs Undead el modo Gathering o Recolección del Farm 3.0 te permitirá tener algunas ganancias durante el invierno para compensar que no podrás cosechar durante esa temporada.

Tus plantas serán removidas si no las riegas

Si duras más de 2 días sin regar una planta, está será removida de tu granja de manera automática. Por otro lado, cada persona puede comprar máximo 2 Girasoles Madre y 25 Retoños al día.

Los Girasoles Madre y Retoños tendrán nuevos usos

Ahora también podrás convertir tus Girasoles Madre y Retoños en polvo misterioso. Ten en cuenta que el polvo misterioso tendrá múltiples usos en futuras actualizaciones. Igualmente, debes saber que 1 Retoño te dará 1 polvo mágico y 1 Girasol Madre te dará 5 polvos mágicos.

Otros cambios que llegarán a Plant vs Undead con la llegada del Farm 2.7 son nuevos filtros para que administres más fácil tu granja. Además, los desarrolladores hicieron algunas mejoras en la interfaz de usuario del juego y corrigieron algunos errores.

También debes tener en cuenta que el 13 de diciembre del 2021 a las 00:00 UTC el servidor del juego será cerrado para hacerle mantenimiento. Este proceso de mantenimiento del juego tardará máximo 24 horas.