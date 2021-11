Si ya juegas a Plant vs Undead de seguro ya has notado que el Farm 2.6 es un acercamiento al Farm 3.0. Además, con la llegada del Farm 3.0 aparecerán nuevos minijuegos en Plant vs Undead y hoy te hablaremos de uno de ellos, la minería.

El modo Gathering o Recolección del Farm 3.0 es en el que se podrán jugar 3 nuevos minijuegos dentro del modo Farm. Ten en cuenta que entre los nuevos minijuegos de Plant vs Undead están la pesca, la búsqueda de troncos y la minería.

¿Cómo será el minijuego de minería en el Farm de Plant vs Undead?

Cuando esté disponible el Farm 3.0 en Plant vs Undead podrás disfrutar de los nuevos minijuegos que traerá, entre ellos, el de minería. Para entrar en el minijuego de minería tienes que entrar en el modo Gathering y seleccionar una de las rocas que aparecen en el mapa.

Ten en cuenta que en este minijuego debes extraer la mayor cantidad de rocas posibles para obtener materiales. Además, mientras más grande sea la roca, más materiales podrás obtener. Ahora, si una roca es pequeña puedes obtener materiales más raros y si tienes suerte hasta puedes obtener un tesoro.

En el minijuego de minería tendrás que controlar una pinza que se balancea de un lado de la pantalla al otro. Lo que debes hacer después es soltar la pinza en dirección de una de las rocas de tu preferencia y si logras agarrarla te aparecerán en la pantalla los materiales que esa roca contenía.

Mientras más rocas obtengas en este minijuego, más experiencia de minado obtienes y tu nivel aumenta. Ten en cuenta que mientras más alto sea tu nivel en este minijuego, más tiempo puedes minar y obtienes nuevas habilidades para minar más rápido.

Los materiales que obtienes al minar se usan para mejorar tu habilidad de Recolección en general y para mejorar algunas características de tu granja.

Tal parece que este juego resultará tan entretenido como el minijuego de búsqueda de troncos, ¿no te parece? Ahora solo hay que esperar conocer cómo será el minijuego de pesca para determinar qué tan interesante será Plant vs Undead con la llegada del Farm 3.0.