Con la llegada del Farm 3.0 a Plant vs Undead en diciembre, también llegará el modo Gathering o Recolección. De hecho, a pesar de que el modo Recolección será bastante amplio, hoy nosotros te explicaremos lo principal sobre este modo de juego.

Toma en cuenta que el Farm 3.0 tiene 3 pilares fundamentales que son el PvE, el modo granja y el modo Gathering o Recolección. Además, como su nombre lo dice, en el modo Recolección tendrás que recolectar los materiales que encuentres en el mundo de Plant vs Undead. Por otro lado, los materiales que recolectes te servirán tanto para mejorar tus habilidades de combate contra Los No Muertos como para mejorar tu granja.

Los materiales que recolectes y que no te sirvan también se los podrás vender a otros jugadores para obtener LE por ellos.

Cómo recolectar objetos en el modo Recolección de Plant vs Undead

Para recorrer el mundo de Plant vs Undead verás un mapa como el de la imagen superior. Además, siempre podrás recorrer el mapa hacia la izquierda o derecha según como prefieras y así pasar por los puntos de control para recolectar materiales.

Considera que según el punto de control por el que pases entrarás a diferentes minijuegos para obtener diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, el punto de control con símbolo de pez te llevará al minijuego de pesca, el del símbolo del tronco te llevará al minijuego de búsqueda y el del símbolo de roca te llevará al minijuego de minería.

Igualmente, si tienes suerte puedes encontrar otros puntos de control que te llevarán a otros minijuegos. Ten en cuenta que no podrás pasar todo el día recolectando materiales porque tu Bolso de Viaje limitará la cantidad de materiales que recojas.

Qué es el Bolso de Viaje en el modo Recolección del Farm 3.0 de Plant vs Undead

El Bolso de Viaje es un inventario en que se almacenarán los objetos que recolectes en el modo Gathering. Además, el Bolso de Viaje tiene resistencia, usos y espacios limitados, aunque se regenera con el paso del tiempo.

En general el Bolso de Viaje del modo Recolección es como la barra de energía que te indica cuándo puedes o no recolectar materiales. Igualmente, cuando recolectes materiales que no deseas puedes descartarlos para que así no ocupen espacio en tu Bolso de Viaje.

Sin duda el modo Recolección hará más interesante al modo Farm de Plant vs Undead pues ya no solo se sembrarán plantas sino que habrá más modos de juego. De hecho, según los desarrolladores, los cambios implementados con el Farm 2.6 de Plant vs Undead son un acercamiento al Farm 3.0.

De cualquier forma habrá que esperar a que salga el modo Recolección para ver qué tan interesantes son sus minijuegos, por ahora nos gustaría conocer tu opinión sobre las próximas actualizaciones de Plant vs Undead.