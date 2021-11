La llegada del Farm 3.0 está cada vez más cerca. Sin embargo en Plant vs Undead decidieron darnos un adelanto con la llegada del Farm 2.6. De hecho los desarrolladores del juego han explicado que los cambios que llegarán con el Farm 2.6 tendrán más sentido cuando salga el Farm 3.0 en Plant vs Undead.

Qué cambios habrá en Plant vs Undead con la llegada del Farm 2.6

Los cambios que llegarán a Plant vs Undead con la llegada del Farm 2.6 parecen contrarios con las políticas que hasta ahora ha tenido el juego. Además, los cambios que tendrá Plant vs Undead con la llegada del Farm 2.6 han polarizado a los jugadores. Por un lado algunos entienden que estos cambios son necesarios para mejorar la economía del juego y por otro lado hay jugadores a los que les molestan estos cambios.

Con el Farm 2.6 llegarán cambios importantes a Plant vs Undead como la eliminación del Captcha y que ya no se podrá jugar el modo Farm desde un navegador web. De hecho ahora para revisar tu granja de Plant vs Undead tendrás que descargar la app del juego.

Por otro lado, con la llegada del Farm 2.6 de Plant vs Undead también dejarán de estar disponibles los invernaderos, así que no hará falta que compruebes si debes usar el invernadero en este juego. Sin embargo, un detalle que se desconoce es si el clima dejará de afectar a las plantas o si todas bajarán su producción de LE según el clima que les afecte.

El tiempo de cosecha se reducirá en el Farm 2.6 de Plant vs Undead

Con la llegada del Farm 2.6 tendrás que esperar menos tiempo para cosechar tus plantas. Además, cuando coseches una planta NFT esta será removida de tu granja, aunque seguirá en tu cuenta. Entonces, si después de cosechar una planta quieres que siga produciendo LE tendrás que sembrarla de nuevo. Ten en cuenta que el espacio que ocupaba la planta cosechada en tu granja seguirá estando disponible.

Con la llegada del Farm 2.6 las plantas NFT de Plant vs Undead dejarán de botar semillas

Las plantas NFT ya no botarán semillas para que tengas nuevas plantas, entre otras cosas porque la maceta grande será eliminada del juego. Ahora las macetas grandes serán reemplazadas por macetas pequeñas. Sin embargo, es posible que en un futuro parche los desarrolladores del juego vuelvan a hacer que las plantas NFT boten semillas. Ten en cuenta que como las plantas ya no botarán semillas es posible que el precio de las plantas NFT aumente en el Marketplace de Plant vs Undead.

Cuándo saldrá el Farm 2.6 en Plant vs Undead

Aunque los cambios que llegarán con el Farm 2.6 a Plant vs Undead están por salir, todavía no hay una fecha exacta. Ten en cuenta que los desarrolladores del juego comenzaron a trabajar en la actualización al Farm 2.6 del juego a partir del 17 de noviembre pero el juego sigue en mantenimiento.

Es posible que el Farm 2.6 ya esté disponible en un par de horas o mañana. Sin embargo, existen algunos rumores de que estará disponible a partir del 21 de noviembre. Por ahora hay que esperar a que el juego deje de estar en mantenimiento para saber que ya está implementado el Farm 2.6 en el mismo.

Por otro lado, próximamente habrá más cambios en el juego pues sus desarrolladores han indicado que en un próximo parche harán que las Plantas de Luz estén más equilibradas. Ten en cuenta que estas son las mejores plantas para ganar más LE en el modo Farm y las Plantas de Luz son algunas de las peores para generar LE en tu granja.