Si juegas Plant vs Undead seguro quieres tener la mayor cantidad de ingresos posibles, en ese caso tener las plantas correctas en el modo Farm te ayudará a conseguirlo. De hecho es importante que tengas en tu granja las plantas que más dinero producen y no las que tienen buen ataque porque Plant vs Undead ya debió clonar tus plantas NFT del modo Farm al modo PvP.

Ten en cuenta que en Plant vs Undead existen plantas que producen más LE que otras por eso es importante que conozcas las mejores que son las que producen más LE. Por otro lado, existe una plantilla de Excel para gestionar tus ganancias en Plant vs Undead que te ayudará a optimizar los LE que producen tus plantas.

Las mejores plantas para el modo Farm de Plant vs Undead

Las mejores plantas del modo Farm son las que más LE producen y cada planta NFT produce una cantidad diferente. Además, cuando tienes cierta cantidad de plantas del mismo tipo, obtienes algunas bonificaciones. De hecho cuando pones el cursor sobre el tipo de planta en la versión web del juego te aparece un mensaje con las bonificaciones que puedes ganar.

Bonificaciones por tener cierto tipo de plantas en el modo Farm de Plant vs Undead

Conocer los tipos de plantas NFT no solo te ayudará a saber cuándo usar un invernadero, sino también te ayudará a saber cuáles son las mejores plantas del modo Farm. Por otro lado, si tienes cierta cantidad de plantas NFT del mismo tipo puedes obtener beneficios como los siguientes:

Con 5 plantas de Fuego todas las plantas de tu granja se vuelven inmunes a algunos eventos climáticos como Nieve, Lluvia, Ola de frío y Tormenta de invierno.

todas las plantas de tu granja como Nieve, Lluvia, Ola de frío y Tormenta de invierno. Con 5 plantas de Hielo todas las plantas de tu granja aumentarán su producción de LE un 10 % , además se vuelven inmunes a algunos eventos climáticos como Ola de calor y Volcán.

todas las plantas de tu granja , además se vuelven inmunes a algunos eventos climáticos como Ola de calor y Volcán. Si tienes 8 plantas de Agua todas las plantas de tu granja se regarán solas .

todas las plantas de tu granja . Con 8 plantas Electro todas las plantas de tu granja se vuelven inmunes a los cuervos .

todas las plantas de tu granja . Si tienes 10 plantas de Viento se reduce 10 % el tiempo de cosecha de todas tus plantas.

de todas tus plantas. Con 10 plantas Parásitas aumenta 20 % la producción de LE de todas las plantas no Parásitas.

de todas las plantas no Parásitas. Si tienes 15 plantas de Luz aumenta a 2 % la posibilidad de ganar una semilla .

aumenta a . Con cada múltiplo de 5 plantas Oscuras aumenta 10 % la producción de LE de plantas no Oscuras.

de plantas no Oscuras. Con 10 plantas de Metal las plantas se vuelven inmunes al clima y aumenta 20 % la producción de LE de las plantas de Metal.

Cálculos para saber cuáles plantas NFT son las que más LE producen en Plant vs Undead

Ten en cuenta que usar invernaderos de la forma correcta aumentará la producción de LE de tus plantas. Además, existen 9 tipos de plantas en Plant vs Undead y tienes que hacer algunos cálculos para conocer las que más LE producen.

Para saber cuántos LE produce una planta por hora tienes que dividir los LE totales que produce entre la cantidad de horas que necesita para ser cosechada. Por ejemplo, si una planta produce 448 LE en 48 horas significa que produce 9,33 LE cada hora. Ten en cuenta que las mejores plantas son las que hacen más de 8 LE por hora y los mejores Árboles Madre los que hacen más de 10 LE por hora.

Otro cálculo que debes hacer es cuánto tiempo te llevará recuperar el dinero que inviertas en comprar una planta en el Marketplace. De hecho, comprar plantas NFT es tan fácil como vender plantas en el Marketplace de Plant vs Undead.

Para calcular en cuánto tiempo podrás recuperar el dinero que invertiste en comprar una planta NFT tienes que hacer lo siguiente:

Multiplica los LE que produce la planta en 1 hora por las 24 horas del día. Multiplica el resultado anterior por los 30 días del mes. Calcula cuántos LE cuesta una planta en el Marketplace dividiendo el precio en PVU de la planta NFT entre el precio en LE de 1 PVU (actualmente son 731 LE 1 PVU). Al precio en LE de la planta NFT le dividirás la producción mensual de la misma.

Ten en cuenta que lo ideal es comprar plantas que te permitan recuperar tu inversión en dos meses o menos. Ten en cuenta que en términos generales las plantas Parásitas producen bastantes LE y no son afectadas por el clima, lo que las hace muy buenas para farmear.

Ahora, si quieres tener varias plantas NFT del mismo tipo y obtener bonificaciones por eso tienes 2 opciones que variarán según la tierra que tengas:

Si tienes una tierra gratuita no puedes tener más de 1 Árbol Madre y 6 plantas, en este caso lo ideal es que tengas 5 plantas de Hielo para que todas tus plantas produzcan 10 más de LE.

no puedes tener más de 1 Árbol Madre y 6 plantas, en este caso para que todas tus plantas produzcan 10 más de LE. Si compraste una tierra puedes tener 3 Árboles Madre y 20 plantas, en este caso tienes más opciones, aunque una de las mejores es tener 10 plantas Parásitas para que todas las demás ganen 20 % de productividad. Igualmente el panorama mejora todavía más si a esas 10 plantas Parásitas le sumas 10 plantas de Metal.

Ten en cuenta que las plantas que elijas para tener en tu granja y producir más LE deben ser las que a ti te parezca que producen más. Recuerda que nosotros solo te indicamos cuáles pueden ser las mejores y tú eliges si usarlas o no.