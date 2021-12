El Farm 3.0 está por llegar a Plant vs Undead y con él llegará el modo Gathering, el cual trae 3 minijuegos bastante interesantes. Uno de los minijuegos que llegará al Farm de Plant vs Undead es el de Pesca y hoy te enseñaremos cómo será.

Ten en cuenta que el modo Gathering vendrá con el minijuego de Pesca, el minijuego de Minería y el minijuego de Troncos. Además, es importante que recuerdes que el Farm 3.0 está por salir y que el Farm 2.6 de Plant vs Undead es un acercamiento a él.

Cómo será el minijuego de Pesca en el modo Gathering de Plant vs Undead

El minijuego de Pesca, al igual que el de Minería y el de los Troncos tiene varios niveles de dificultad. Sin embargo, este minijuego es un poco más complicado que los otros dos. De cualquier forma, es posible que con un poco de práctica el minijuego de Pesca te deje de parecer difícil.

En este minijuego del modo Gathering de Plant vs Undead serás un cuervo que está pescando. Además, antes de ir de pesca debes comprar una caña de pescar. Por otro lado, para lanzar el anzuelo debes usar cierta cantidad de energía.

Las recompensas del minijuego de Pesca del modo Gathering de Plant vs Undead

Como su nombre lo indica, en este minijuego obtendrás peces. Claro que existen varios tipos de peces con diferentes rarezas y valores. Además, al pescar también puedes obtener otros objetos.

Por ejemplo, los peces de color verde son comunes, los peces azules son poco comunes y los peces rojos son raros. Por otro lado, al pescar puedes obtener objetos como una llave que te ayuda a subir de nivel y tesoros de roca, del mar o de madera.

Ten en cuenta que si obtienes un tesoro del mar, sus recompensas no serán las mismas que si obtienes un tesoro de madera. Sin embargo, los desarrolladores de Plant vs Undead no han especificado lo que puedes ganar al abrir cada tipo de tesoro. De hecho, tal parece que habrá que esperar a que salga el Farm 3.0 en Plant vs Undead para saber exactamente cómo será este minijuego.