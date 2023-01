Los 20 mejores juegos de Android para tablets o pantallas grandes

Lo fácil de poder llevar el móvil a cualquier sitio no se lo quita nadie. Sin embargo, a veces jugar en pantalla chica no es lo más cómodo del mundo. Puede que al combinar la misma portabilidad, con algo más amplio, sea mejor, y es por eso que muchos prefieren pasarse a las tablets para jugar a sus títulos favoritos.

En este artículo conocerás los mejores juegos para estos casos. Son aquellos que tienen controles fáciles de maniobrar y que no te quitan el encanto de contemplar los gráficos con el mejor detalle posible. Incluso si pasas esos mismos juegos a tu pantalla grande, seguirán dando la talla. Hora de descubrir cuáles son.

League of Legends: Wild Rift, juega tus partidas preferidas de toda la vida en pantalla grande

El encanto de LoL no ha dejado de existir incluso cuando ya ha tenido una que otra competencia en el mismo rubro. Por eso Riot Games quiso traerlo a los móviles y tablets con su versión Android y iOS, el League of Legends: Wild Rift. No deja de lado la misma esencia del LoL para ordenador, aunque sí que mejora respecto a algunos temas.

Por ejemplo, las partidas no son tan largas, y los mandos están simplificados. No dejas de ver a los mismos carismáticos personajes de siempre para luchar con ellos, y seguir demostrando cuál estrategia es mejor: si la de tu equipo, o el contrario. Eso sí, antes de jugar, asegúrate de que tu dispositivo cumpla con los requisitos mínimos para League of Legends: Wild Rift.

Genshin Impact, una aventura fantasiosa con paisajes increíbles

Otro juego que vale mil veces la pena jugar en una pantalla más amplia que la de un móvil, es Genshin Impact. Los paisajes que muestra el mundo de Teyvat, después de todo, son imperdibles. Ya sea en tu tablet o en la pantalla grande de tu sala de estar, puedes seguir las aventuras del viajero (Aether o Lumine) mientras bailas con tu suerte en busca de los personajes 5 estrellas del momento.

Lo bueno de Genshin es que periódicamente no solo lanzan eventos, sino que avanzan la historia con nuevos territorios por explorar. El último ha sido la nación de Sumeru, que no deberías perderte.

Minecraft, el clásico que nunca muere

Minecraft es ese juego con gráficos retro que por alguna razón no deja de llamar la atención y unir jugadores para jugar en grupo y divertirse haciendo cualquier cosa. Y por eso es aceptado en varias plataformas, incluido Android, donde puedes aprovechar para darle rienda suelta al entretenimiento desde tu tablet.

Porque sí, hay una forma de descargar Minecraft gratis, para jugar sin pagar nada por más tiempo que el que te proporciona el período de prueba. Desde una pantalla más grande que la del móvil podrás tener mejor visibilidad en el mapa.

Levelhead, un juego donde deberás superar todo tipo de obstáculos

Siguiendo el estilo que impuso en su tiempo Super Mario Bross, en Levelhead conduces un simpático robot con la misión de entregar un paquete a su destinatario. El problema es que su camino no es el más fácil, y necesitará de las mejores habilidades para sortear todo tipo de obstáculos y peligros antes de llegar a la meta.

Los mundos son diferentes y los retos, a medida que avanzas, también. Levelhead pondrá a prueba tu precisión y coordinación mientras avanzas en línea recta sin saber lo que te depara en cada nuevo mundo.

Pocket City, un simulador de ciudad ideal para los amantes de la construcción

En caso de que te guste el rollo de ir armando tu propio mundo, Pocket City seguro te gustará. La temática es sencilla y con los preámbulos ya te la imaginarás: empiezas teniendo un terreno a tu disposición donde podrás ir construyendo tu proyecto de ciudad. A medida que vas avanzando e incorporando estructuras de todo tipo, ganarás dinero que, a su vez, te ayudará a continuar creciendo tanto como prefieras.

En Pocket City no solo controlas las construcciones, sino también otros eventos que sucedan en tu ciudad. Deberás responder ante catástrofes aleatorias, manejar el tráfico, instaurar actividades cívicas, etc. Como tu ciudad crecerá, será más cómodo jugarlo desde una pantalla grande o en tablet, para así visualizar con mayor amplitud lo que sucede.

Stardew Valley, un clásico de los juegos de granja

Un estilo diferente a la simulación de ciudades, con la misma esencia, es el conocido Stardew Valley. En él, en vez de gestionar metrópolis, tienes el prospecto de una granja que podría llegar a ser la mejor de todas si la sabes manejar como se debe. Amplía las capacidades de tu terreno con agricultura, ganadería y las actividades típicas de cualquier granja, para así generar muchísimas más ganancias.

El estilo de Stardew Valley es uno de los más queridos por un grupo de jugadores numeroso. Por eso existen otras alternativas de juegos para Android de este título, aunque siempre podrás recurrir al clásico de 16 bits antes que nada.

Streets of Rage 4, un juego de combates callejeros con multijugador

Los juegos de combate también se pueden probar en las tablets, y uno de los mejores es Streets of Rage 4, con controles fáciles de utilizar incluso en estas pantallas. Puedes luchar usando diferentes personajes con toda la estética de los gamberros americanos, e incluso invitar a tus amigos para atravesar mundos juntos, o retarse a luchas entre sus personajes para determinar quién es el mejor.

La estética de los personajes basada en comics se distingue de títulos clásicos de este mismo estilo como el Mortal Kombat. Street of Rage 4 marca su propio camino aunque sin separarse demasiado del sistema de lucha, usando combos, puñetazos y patadas sencillas de ejecutar con tan solo unos cuantos botones.

Rebel Inc, donde no detienes una plaga, sino la insurgencia

El título lanzado por los mismos creadores del famoso Plague Inc, ahora trae un desafío diferente, pero no por eso menos retador. En Rebel Inc tu objetivo es mantener la paz en tus territorios a toda costa. Estarás tras la pista de un grupo insurgente que también hará lo posible por extender su influencia, y es esto lo que necesitarás detener.

El juego trae retos semanales, campañas oficiales, así como actividades muy fáciles de comprender para avanzar en el mismo.

Bloons TD 6, el juego de defensa de torre más colorido y amistoso

Un aire diferente al que ofrecen los juegos anteriores es el que tiene Bloons TD 6. Se trata de un título basado en el sistema de defensa de torres, en donde simpáticos monos deben defender su territorio evitando que los traspasen. Esto disparando a través de diferentes armas. Al inicio, es solo defenderte de una fila larga de globos, pero a medida que avanza el nivel, así lo hacen los enemigos y tus propios modos de atacar, hasta volverlo una guerra con artillería pesada en toda la regla.

Alto’s Odyssey, el juego de sandboarding de música y paisajes hermosos

Siendo la segunda parte de Alto’s Adventure, en este título, vuelves a estar en la piel de Alto el aventurero. Esta vez recorriendo desiertos, practicando snowboarding, saltando dunas o explorando oasis, así como paisajes antiguos con vistas increíbles, junto a una banda sonora agradable.

Estarás recorriendo los mundos de día y de noche, ofreciendo perspectivas coloridas y diferentes. De hecho, tendrás esta vivencia de sobra, pues en total son 180 objetivos los que debes cumplir, poniendo a prueba tus habilidades para sortear obstáculos y coordinar los movimientos para evitar tropezar.

Rocket League Sideswipe, donde el fútbol con coches cobra sentido

Una idea innovadora para ver los deportes desde otra perspectiva es jugar no con personas, sino utilizando coches. Con esta premisa es que Rocket League Sideswipe ha conquistado a más de 10 millones de jugadores que se han descargado el juego.

Para poder jugar, tendrás un coche capaz de realizar acrobacias y saltos increíbles. El objetivo siempre es el mismo: lanzar o pasar un enorme balón hasta hacerlo caer en la red como si fuese fútbol o básquet. También puedes variar con otro juego más parecido al tenis, enfrentándote a otros coches del otro lado de la red.

El juego ofrece una plataforma multijugador para que compartas la experiencia con otras personas, y te enfrentes a rivales verdaderos. A medida que acumulas puntos jugando, podrás variar el estilo de tu coche, su color o diseño según tu preferencia.

Bob Esponja: BfBB, adéntrate en Fondo de Bikini como nunca antes

También puedes jugar siendo Bob Esponja desde tu tablet con este título que encarna a la perfección el mundo del famoso dibujo animado. Podrás recorrer Fondo de Bikini usando al amiguito de pantalones cuadrados, mientras lo defiendes de enemigos o atraviesas retos para subir de nivel.

No solo usarás a Bob, sino también a sus amigos: Patricio Estrella y Arenita Mejillas. El juego incluye diferentes modalidades. En algunos recorrerás los escenarios más icónicos de la serie, y en otros enfrentarás monstruos en un ring de pelea o haciendo carreras con sandboarding. Todo eso sin perder la esencia tan particular y única de este dibujo animado apreciado por muchos.

Old School RuneScape, un juego con quests interesantes y todo un mundo por explorar

Los juegos MMORPG también entran dentro de la categoría de aquellos que vale la pena jugar en pantallas grandes. Incluso si los ejecutas desde Android. Uno de los más populares es Old School RuneScape, el cual a pesar de sus años al hombro y de un diseño retro muy marcado, continúa atrayendo jugadores.

Aquí podrás desarrollar tu personaje libremente con diferentes habilidades que le permitirán acceder a atributos especiales. De la misma forma, entras en un mundo lleno de magia, aventura y quests cuyo contenido es más interesante de lo que podrían aparentar. Vale la pena intentarlo y no subestimar el rato agradable que te puede hacer pasar este juego.

Axis and Allies 1942, el juego que te lleva al pasado para vivir y dirigir la guerra entre países del mundo

También puedes jugar al juego de mesa clásico de Axis and Allies 1942 desde tu dispositivo. Beamdog trae este juego online para que puedas competir contra otros jugadores o de forma solitaria. Representarás un país, del lado de alguno de los bandos icónicos durante la Segunda Guerra Mundial, y con él deberás ir aumentando tus fuerzas armadas, mientras planeas estrategias para vencer a tus rivales sin mayores pérdidas.

En su modo online puedes enfrentar a otros jugadores, sean conocidos o no. Podrás desplazarte por el mapa del mundo, decidiendo cuáles territorios intentarás atacar y luego conquistar. Eso sí, debes estar preparado para recibir un tratamiento idéntico por parte de los otros, así que también será necesario que defiendas tus propias tierras mientras planeas la expansión.

Baldur’s Gate Enhanced Edition, un referente de los videojuegos de Calabozos y Dragones

También puedes conseguir juegos para Android que requieren específicamente de dispositivos grandes para reproducirlos. Este es el caso de Baldur’s Gate, en el cual necesitas una tablet, ya que no es compatible con pantallas menores a las 7 pulgadas.

El juego basado en el sistema clásico de Dungeons and Dragons, te transporta a una tierra medieval en donde aventuras, misterios y muchas misiones enriquecerán tu camino. Podrás formar tu propio grupo de aventureros con integrantes de distintas clases, explorando mazmorras y completando misiones. La historia principal aguarda un misterio entre conflictos del propio mundo que no te puedes perder.

Planescape: Torment, explora un mundo extraño y siniestro combatiendo monstruos alienígenas

Siguiendo el mismo estilo de Calabozos y Dragones, Planescape: Torment te sumerge en un mundo donde también estarás rodeado de aventuras, batallas y calabozos. ¿Lo diferente? Que se trata de una ciudad misteriosa y extravagante, con criaturas alienígenas, aviones y un diseño de mundo inspirado en secretismos e historias ocultas.

Planescape: Torment está disponible en su Enhanced Edition, con mejoras en su banda sonora y en la definición de los gráficos. Apto para dispositivos Android con pantallas mayores a las 7 pulgadas, siendo las tablets la mejor opción.

Final Fantasy VII, uno de los juegos RPG más icónicos de su generación

Con el auge que despertaron las nuevas remasterizaciones de la obra de Final Fantasy VII desde el 2020, no está de más volver a repasar la historia original completa y vivir de nuevo una aventura que para muchos es inolvidable. A día de hoy, Final Fantasy VII es uno de esos juegos de 32 bits que, a pesar de lo retro en su diseño, engancha a cualquiera por su mundo e historia.

Tanto si ya has jugado el título como si fuese tu primera vez, vale la pena sumergirse en este mundo y pasar horas de entretenimiento viendo un drama original. Así que si quieres vivir o revivir la experiencia, puedes hacerlo desde la tablet. A menos a que desees esperar la próxima llegada de otra remasterización de la obra, más completa y para móviles (el Final Fantasy: Ever Crisis).

Adventures of Mana, otro clásico de Square Enix que no te puedes perder

Otro título lleno de magia y aventuras coloridas, así como inolvidables, es el clásico Adventures of Mana, también de Square Enix. Avanzas en un mundo para enfrentar al Señor Oscuro de Glaive, quién ansía poder obteniendo el Árbol de Maná. Es la historia de un héroe que, junto a un equipo variopinto y su futura pareja, atraviesan dificultades y aventuras sin iguales para poder proteger su mundo.

Chaos Rings 3, el final de una mágica trilogía

El estilo y la belleza de muchos juegos forman parte de sus mayores encantos. Chaos Rings III muestra un título que no pierde estos atributos, y los ensalza con paisajes mágicos, junto a diseños de personajes bonitos. La trama gira en torno a la llegada de aventureros a Neo Palemo, una ciudad costera encantadora. Todos ellos pretenden abandonar el sitio para poner marcha hacia una peregrinación hasta llegar a las nubes, lugar donde se encuentra el paraíso, llamado planeta Marble Blue.

Varios personajes se unen para conseguir este sueño, y a medida que avanza el juego, vas conociendo sus circunstancias particulares. Por supuesto, la historia no es como se la han contado a ellos, y mientras exploran el camino hacia Marble Blue, irán descubriendo la verdad detrás de tantos rumores de ensueño.

Chrono Trigger, para vivir aventuras mientras viajas en el tiempo

No puede faltar la obra maestra de un equipo increíble, como lo son el creador de Dragon Quest, el autor de Dragon Ball, junto a los escritores de Final Fantasy. Chrono Trigger trae el estilo inolvidable de Akira Toriyama en diseño, combinándose con una historia fascinante en donde tu personaje viajará al pasado, al futuro y a muchos sitios exóticos. Todo con el fin de rescatar a su amiga y, a medida que avanza la trama, al mundo incluso.

Todos estos juegos son títulos imperdibles que disfrutarás muchísimo mejor si los juegas desde tu tablet o la pantalla grande que tengas disponible.

Y tú… ¿Ya decidiste qué juegos probarás en tu tablet?