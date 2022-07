Muchos estudios científicos han respaldado la teoría de que los videojuegos ayudan a desarrollar la inteligencia de quien los juega. Así que no hay nada más sano que jugar a videojuegos un par de horas al día para entrenar tu mente y ejercitar tu cerebro. Ahora la pregunta es… ¿a qué juegos hay que jugar para ser más inteligente? Realmente, todos los juegos ayudan a desarrollar habilidades mentales que te pueden ser de gran utilidad en el día a día.

Sin embargo, hay juegos que ejercitan tu cerebro más que otros. De hecho, existen juegos que están diseñados específicamente para hacerte más inteligente, ya sea mejorando tu vocabulario, reforzando tu capacidad de tomar buenas decisiones bajo presión, etc. Y lo mejor es que hay muchos juegos para ejercitar tu cerebro disponibles en Android. ¿Quieres saber cuáles son? Enseguida te los mostramos.

Peak, más de 45 juegos de ingenio

Peak es una aplicación que recopila una gran variedad de rompecabezas, puzles y acertijos que te servirán para entrenar diversas agilidades mentales. Los juegos mentales de esta app fueron creados en colaboración con expertos en el tema de la Universidad de Cambridge y NYU, por lo que puedes estar seguro de que dan resultados si los juegas habitualmente.

Está pensado para mantenerte mentalmente agudo a través de un montón de juegos diferentes y la posibilidad de desafiar a tus amigos para ver si eres más hábil que ellos. ¿Te atreves?

2048 Original, un juego de rompecabezas desafiante

Si te gustan los juegos como Sudoku, el rompecabezas 2048 te encantará. La mejor app para jugar es 2048 Original que es gratis y tiene una interfaz bastante simple y amigable. El rompecabezas se juega en una cuadrícula básica de 4×4, siendo el objetivo principal deslizar las fichas debidamente numeradas para encadenarlas y producir una ficha con el número 2048. Sin embargo, se puede seguir jugando después de alcanzar el objetivo, construyendo fichas con números más grandes.

Brain It On!, puzzles con físicas difíciles de resolver

Brain It On! es un juego de puzles con físicas en el que tienes que jugar con las leyes del movimiento y la fricción para resolver los retos que te propone. Si bien es cierto que no hace falta conocer todas las ecuaciones y leyes de la física para disfrutar este juego, sí que es cierto que debes entender cómo son ciertos fenómenos físicos para poder superar los desafíos.

Los retos van de colocar una bola dentro de un vaso, hacer que una bola choque contra una pared, inclinar un objeto hacia una pared, etc. A priori no son nada difíciles, pero en la práctica tendrás que poner a trabajar tu cerebro para superar cada uno de sus más de 100 niveles.

Wordle, el juego de palabras de moda

Wordle no solo es uno de los juegos más populares de la actualidad, sino también de los mejores para entrenar tu cerebro. Va de adivinar una palabra al azar al día con un número de intentos limitado. Puede que en un intento no adivines la palabra correcta, pero al menos conseguirás adivinar o descartar las letras que contiene gracias a las pistas de colores que te dará Wordle.

No es un juego difícil, pero sí que te pondrá a pensar. Si necesitas ayuda, aquí tienes 10 trucos para ser el mejor en Wordle. Por cierto, el Wordle original está en inglés y pertenece al New York Times, por lo que aquí te dejamos una versión en español que puedes descargar en Google Play Store con muchas opciones adicionales, como adivinar más de una palabra al día.

Lumosity, juegos mentales que te explotarán la cabeza

Lumosity es otro juego basado en la ciencia que te propone superar una gran variedad de desafíos mentales. Tiene varios modos de entrenamiento y retos personalizados según tus hábitos e intereses. Aparte, viene con una función de análisis de partidas que te dice en qué eres bueno y en qué te hace falta mejorar.

Cuenta con juegos de memoria, velocidad, lógica, resolución de problemas, matemáticas, lenguaje, etc. Es una aplicación gratuita, aunque si quieres disfrutar de sus funciones más avanzadas, tendrás que pagar su suscripción que vale 60 euros al año.

KAMI 2, puzles originales, divertidos y relajantes

En KAMI 2 tu objetivo es resolver los más de 100 puzles que ofrece a través del ingenio y, por qué no, con un poco de suerte. Son rompecabezas muy originales que harán que tu cerebro explote. El juego tiene un modo creativo que te permite crear nuevos niveles de forma personalizada. Además, KAMI 2 te permite jugar a los cientos de niveles creados por su comunidad de usuarios. Ah, y es gratis.

Brain Wars, compite con tus amigos para ver quién tiene más agilidad mental

¿Quieres competir con tus amigos para saber quién es más inteligente? Puedes jugar a los juegos mentales con multijugador online de Brain Wars. En este juego lograrás ejercitar tu mente y competir a la vez, lo cual te hará más inteligente con mayor rapidez. Ten en cuenta que no es juego de quiz, por lo que no hace falta tener conocimientos específicos sobre un tema.

Lo que debes tener es mucha agilidad mental para completar los rompecabezas, sudoku y otros retos primero que tus rivales. Por cierto, no solo puedes jugar con tus amigos, sino también con desconocidos de cualquier parte del mundo.

Elevate, pon a prueba tu cerebro

Para mejorar la concentración no es necesario meditar y hacer diferentes tipos de ejercicios. Puedes jugar a Elevate para mejorar tu atención y agilidad mental, así como tus habilidades de lectura y escritura. Es una especie de programa de entrenamiento para nutrir tu velocidad de procesamiento y tu memoria al mismo tiempo. Te ofrece más de 40 juegos cerebrales y ejercicios personalizados para conseguir un progreso más rápido y agradable en diversas áreas.

Brain Dots, usa la lógica y un lápiz para hacer que dos bolas choquen

Brain Dots es un juego bastante simple. Hay dos pelotas sobre un papel y un lápiz. Tu objetivo es dibujar con el lápiz diversas líneas y rampas para conseguir que una pelota toque a la otra. Por supuesto, habrá obstáculos en tu camino que te lo impedirán y que pondrán a trabajar tu cerebro para buscar una solución. Es un juego muy intuitivo con reglas simple, que resulta muy divertido para matar el tiempo y ejercitar el cerebro a la vez desde tu móvil Android.

Ubi’s Dimensions, acertijos tridimensionales

Ubi’s Dimensions es muy parecido a Monument Valley. De hecho, podríamos decir que es un clon. ¿Por qué está en esta lista? Porque es gratuito y es muy bueno para poner a trabajar tu mente. En este juego tendrás que mover a un pequeño personaje, Ubi, a lo largo de enrevesados escenarios tridimensionales que debes retorcer para hallar la solución. Cuenta con 50 niveles hechos a mano y muchas horas de diversión. Pruébalo y verás.

¡Eso es todo! Jugando a estos juegos un par de horas al día, seguramente tu cerebro se expandirá y serás un poco más inteligente que antes.