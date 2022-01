Los que pensaban que este juego era solo una moda pasajera de inicio de 2022, estaban muy equivocados. Wordle continúa siendo el juego tendencia de este año. Su masiva popularidad ha generado que aparezcan muchas copias de este juego en la Google Play Store, e incluso Twitter tuvo que tomar medidas contra un bot de la plataforma que algunos usuarios usaban para hacer trampa.

Si aún no lo has jugado, te contamos que es un juego en el que tienes seis intentos para adivinar una palabra secreta de 5 letras. Pero lo que lo hace más interesante es que solo existe una palabra diaria para adivinar, la cual es la misma para todos los jugadores. Ahora bien, a medida que hagas tus intentos el juego te ayudará a saber si las letras que has usado forman parte la palabra. Para ello, Wordle utiliza un sistema de colores muy básico y fácil de entender. ¿Aún no sabes qué significan los colores amarillo, verde y gris? No te preocupes, enseguida te lo explicamos.

¿Qué significa el color verde en Wordle?

Como ya sabes, en este juego solo tienes 6 intentos para ganar, por lo que si quieres adivinar la palabra oculta debes lograr la mayor cantidad de cuadros verdes en cada uno de tus intentos. ¿Por qué? Pues porque este color significa que has adivinado una letra de la palabra y que además esta se encuentra en la posición adecuada. De esta forma, en tus próximos intentos debes usar palabras que tengan dicha letra en ese mismo lugar.

¿Y el color amarillo en Wordle qué significa?

Otro de los colores con el que te puedes encontrar en tus intentos es el amarillo. Este significa que la letra que se ha pintado de amarillo se encuentra en la palabra que buscas, pero no esta en la posición adecuada. Por lo tanto, en tus próximos intentos tienes que probar con una palabra que contenga dicha letra, pero en otra posición.

Finalmente, debes saber que existe otro color en el juego: el gris. Este es el que de seguro no querrás tener, ya que cuando una letra se pinta de color gris significa que no existe en la palabra. Cómo puedes ver, es muy fácil jugar a Wordle. Y, si quieres aprender unos consejos adicionales para ganar en este juego, aquí te dejamos los 10 mejores trucos para jugar al Wordle.